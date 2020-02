El informe anual de Artprice by Artmarket sobre el mercado de arte en 2019 (1)

- El informe anual de Artprice by Artmarket sobre el mercado de arte en 2019 muestra un crecimiento continuo con un número récord de transacciones basado en la confianza mundial

PARIS, 25 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- El informe anual de Artprice by Artmarket sobre el mercado de arte en 2019 muestra un crecimiento continuo con un número récord de transacciones basado en la confianza mundial en el mercado, siendo particularmente fuerte el mercado francés.

https://mma.prnewswire.com/media/1093617/Claude_Monet_Haysta... [https://mma.prnewswire.com/media/1093617/Claude_Monet_Haysta... ]

Fruto de la alianza entre Artprice by Artmarket.com, líder mundial en información sobre el mercado del arte (fundada y dirigida por thierry Ehrmann), y Artron, su poderoso socio institucional chino (dirigido por Wan Jie), nuestro 22º informe anual sobre el mercado del arte permite obtener una visión global de las ventas públicas de obras de arte: pinturas, esculturas, dibujos, fotografías, grabados e instalaciones, desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019.

thierry Ehrmann: "El mercado del arte actual es excepcionalmente maduro, capaz de soportar la inestabilidad política, como han demostrado los resultados de Londres y Hong Kong. China, que apenas existía en el mercado mundial del arte en 2000, genera hoy casi un tercio de su valor".

22º informe anual de Artprice by Artmarket

Este informe incluye el famoso ranking Artprice de los 500 artistas más destacados del mercado mundial de subastas de arte y los 100 mejores resultados en subastas. También incluye un análisis del mercado del arte global desde una perspectiva geográfica (por país y por capital), un desglose por períodos históricos y por medios artísticos, una selección de índices esenciales de Artprice y 8 capítulos clave que proporcionan un implacable análisis del mercado del arte global actual. Ninguna otra entidad es actualmente capaz de generar tan alta calidad de metadatos macroeconómicos y microeconómicos a partir los algoritmos de Big Data e IA.

Este 22º informe anual sobre el mercado del arte mundial se distribuye en todo el mundo exclusivamente por Artprice by ArtMarket y Cision, que juntos han creado la primera agencia de prensa internacional dedicada a la información del mercado del arte: Artpress agency®, que forma parte de Artmarket.com, es líder mundial en información sobre el mercado del arte.

Lea gratuitamente el 22º Informe anual del mercado de arte mundial: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-... [https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-...]

Crecimiento seguro y estable, con un récord absoluto de transacciones en todo el mundo

En 2019 el mercado del arte ha seguido creciendo con un récord de 550.000 lotes de arte vendidos en subastas de todo el mundo, generando un total de 13.300 millones de dólares. Este ha sido el mayor número anual de lotes vendidos desde 1945... ocasionando el más sólido y amplio mercado de arte público jamás registrado.

Impulsado por una saludable combinación de lógica de inversión, compras especulativas, coleccionismo apasionado y una insaciable demanda de grandes firmas para los nuevos museos del mundo, el mercado mundial del arte registró en 2019 un floreciente nivel de actividad con un número récord de 550.000 transacciones.

Los motores de este crecimiento son la facilidad de acceso a la información sobre el mercado de arte, las ventas online (el 99% de los actores del mercado están conectados a Internet), la financiación del mercado, una creciente población de consumidores de arte cada vez más jóvenes (de 500.000 después de la segunda guerra mundial a 120 millones en 2019) y la ampliación del mercado a toda la zona de Asia y Pacífico, además de la India, Sudáfrica, Oriente Medio y Sudamérica.

En términos de facturación, el mercado mundial del arte registró una contracción del -14% debido principalmente a la escasez de obras maestras que superasen los 50 millones de dólares; sin embargo, la tasa de obras no vendidas se mantuvo perfectamente estable en el 38%, al igual que el índice de precios del arte en general, que sólo varió +0,48%.

No olvidemos que la "tasa de obras no vendidas" ha sido observada de cerca durante 120 años, ya que esto permite comprobar si el mercado se mueve hacia el modo especulativo (inferior al 20%) o hacia la caída libre (más del 60%). Según la famosa socióloga del mercado de arte Raymonde Moulin, la tasa actual del 38% es casi la tasa "ideal" de obras no vendidas.

La fuerza del mercado del arte reside en su selectividad sin igual, que queda perfectamente reflejado en el dictum de Artprice: "Comprar la obra adecuada, del período adecuado, con una bella historia, del artista adecuado, en el momento adecuado."

Durante 20 años, el mercado del arte ha experimentado un crecimiento colosal

Un mercado de arte eficiente, sólido y transparente que se asemeja a los mercados financieros.

En un mundo en el que muchos países registran tasas de crecimiento económico trimestral muy inferiores al 1%, el mercado del arte confirma una vez más su eficiencia, liquidez y transparencia... al igual que un mercado financiero. La cifra clave de crecimiento es testigo de esta evolución:

- la facturación total en las subastas del mercado del arte se ha cuadruplicado desde 2000, de 3.200 millones de dólares a 13.300 millones en 2019

- el número de lotes vendidos se ha duplicado en el mismo período, pasando de 272.000 en 2000 a 550.000 en 2019.

Artprice100® (índice global que cubre todos los períodos históricos de creación combinados: arte antiguo, moderno y contemporáneo) aumentó un +396% entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2019.

Mientras que los bancos centrales - y en particular el BCE - mantienen tasas de interés base cercanas a cero o incluso negativas, el mercado del arte muestra una salud francamente insolente y el índice virtual de Artprice100® (que cubre todos los períodos históricos de creación) registra actualmente un aumento del +396% desde el año 2000.

Internet (Microsoft estima más de 6.300 millones de personas conectadas en todo el mundo) se ha convertido en el principal y definitivo espacio para las casas de subastas de todo el mundo, que lo utilizan para consolidar sus cuotas de mercado en todos los continentes. De las 6.300 casas de subastas del mundo, el 99% están hoy presentes en internet (frente a sólo el 3% en 2005).

Francia se une al cuarteto de las grandes potencias del mercado del arte

Francia ha registrado el mejor rendimiento de su historia aumentando su facturación en subasta en +18%. Con un total de 830 millones de dólares en 2019, ha mejorado sustancialmente su posición en el ranking de las grandes potencias del mercado del arte. Sin embargo, aún tiene un largo recorrido hasta alcanzar el tercer lugar de Reino Unido, que registró una facturación anual de ventas en subastas de obras de arte 2,5 veces mayor.

thierry Ehrmann: "Si el Caravaggio de Eric Turquin se hubiera vendido en una subasta, y no en privado dos días antes de su subasta prevista en Toulouse, el total de la facturación anual de Francia hubiera estado cerca de los 1.000 millones de dólares en 2019".

Sin embargo, la fuerza de las subastas de arte de Francia radica esencialmente en su gran volumen. Con 82.000 lotes de arte vendidos en 2019, Francia representa el segundo mercado más grande del mundo, por detrás de Estados Unidos (99.000 lotes vendidos), pero por delante de Reino Unido (70.000) y China (66.000).

Francia puede estar hoy orgullosa de tener la casa de subastas líder en Europa: Artcurial, que ocupa el 11º lugar a nivel mundial por facturación anual.

Visión general de 2019

(CONTINUA)