Informe de mitad de año 2019 de UCB (2)

Publicado 26/07/2019 11:11:56 CET

Millones de EUR 6 meses 2019 6 meses 2018 Act CER EE.UU. 480 416 15% 8% Europa 208 192 8% 8% Mercados internacionales 94 71 31% 32% Total Cimzia(R) 782 679 15% 10%

Neurología: La franquicia de la epilepsia de UCB alcanzó ventas netas de 1.250 millones de euros, más del 12%.

Vimpat(®)(lacosamide), con ventas netas de 622 millones de euros, muestra fuerte crecimiento continuo en todas las regiones gracias a llegar a más y más personas que viven con epilepsia.

Millones de EUR 6 meses 2019 6 meses 2018 Act CER EE.UU. 472 387 22% 14% Europa 111 100 11% 11% Mercados internacionales 39 35 10% 6% Total Vimpat(R) 622 522 19% 13%

Keppra(®)(levetiracetam) para la epilepsia, registró unas ventas netas de 371 millones de euros, reflejando la fuerte marca establecida y la madurez del producto. En Europa, las ventas netas de Keppra(®) fueron afectadas por un ajuste de descuento local, una sola vez.

Millones de EUR 6 meses 2019 6 meses 2018 Act CER EE.UU. 103 99 4% -3% Europa 84 113 -26% -26% Mercados internacionales 184 180 2% 1% Total Keppra(R) 371 392 -5% -8%

Briviact(®)(brivaracetam), registró unas ventas netas de 103 millones de euros, Esto es impulsado por un crecimiento significativo en todas las regiones donde Briviact(®) está disponible para los pacientes.

Millones de EUR 6 meses 2019 6 meses 2018 Act CER EE.UU. 81 46 76% 65% Europa 19 13 55% 55% Mercados internacionales 3 1 > 100% > 100% Total Briviact(R) 103 60 73% 64%

Neupro(®)(rotigotine), el parche para la enfermedad de Parkinson, aumentó las ventas netas a 158 millones de euros, principalmente en Estados Unidos y en los mercados internacionales.

Millones de EUR 6 meses 2019 6 meses 2018 Act CER EE.UU. 46 41 13% 5% Europa 83 85 -3% -3% Mercados internacionales 29 22 36% 31% Total Neupro(R) 158 148 7% 4%

Resultados financieros más destacados de 6 meses de 2019(6)

Para los seis meses finalizados el 30 de junio(1) Actual Variación Millones de EUR 2019 2018 Actual tasas CER --- Ingresos 2 323 2 269 2% 4% Ventas netas 2 219 2 146 3% 5% --- Ingresos y gastos de derechos 33 56 - 41% - 47% --- Otros ingresos 71 67 6% 4% Beneficio bruto 1 725 1 696 2% 4% Gastos de marketing y ventas - 502 - 442 14% 10% --- Gastos de investigación y desarrollo - 568 - 500 13% 12% --- Gastos generales y administrativos - 96 - 88 8% 7% --- Otros gastos / ingresos operativos (-) 12 - 9 N/A N/A Recurrente EBIT (rEBIT) 571 657 - 13% - 3% Gastos / ingresos no recurrentes (-) 27 19 47% 49% EBIT (beneficio operativo) 598 676 - 11% - 1% Gastos financieros netos (-) - 53 - 46 17% 17% --- Cuota de beneficio neto de asociados - 1 - 1 4% 4% --- Beneficio antes de impuestos 544 629 - 13% - 3% Gasto de impuestos (-) - 108 - 56 94% 95% Beneficio de operaciones continuadas 436 573 - 24% - 14% Beneficio/pérdida (-) de operaciones discontinuadas 1 1 0% - 10% Beneficio 437 574 - 24% - 14% Atribuible a accionistas UCB 411 551 - 25% - 15% --- Atribuible a intereses no controlados 26 23 15% 7% Recurrente EBITDA 724 794 - 9% - 1% Gasto de capital (incluyendo activos intangibles) 194 265 - 27% --- Deuda financiera neta7 387 237 63% --- Flujo de efectivo operativo de las operaciones continuadas 353 492 - 28% Número medio de acciones - no diluidas (millones) 187 188 - 1% --- EPS8 2.20 2.93 - 25% - 25% EPS8 central 2.42 3.09 - 22% - 12%

(CONTINUA)