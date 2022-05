Building energy security through accelerated energy transition

Building energy security through accelerated energy transition - ENERGY TRANSITIONS COMMISSION/PR NEWSWIRE

- Informe de nuevas perspectivas de la Comisión de Transiciones Energéticas: Para construir la seguridad energética, Europa debe acelerar la transición a la energía limpia

LONDRES, 18 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- En su último resumen informativo, "Construyendo seguridad energética a través de una transición energética acelerada", la ETC explora cómo Europa y otras regiones pueden construir seguridad energética y acelerar la transición energética requerida.

El informe evalúa los planes a corto plazo de Europa para reducir la dependencia del petróleo y el gas rusos, y estima que las importaciones de gas podrían reducirse en al menos un 50 % en un año, y que las reducciones adicionales dependan principalmente de los cambios en el comportamiento de los consumidores y las empresas para reducir el consumo de energía.

Pero el enfoque clave del informe está en las acciones a mediano plazo (2 a 8 años) que podrían mejorar la seguridad energética, la estabilidad del suministro y limitar el impacto de futuros impactos en los precios de los combustibles fósiles para 2030. El núcleo de la respuesta debe ser una inversión acelerada en energías renovables y electrificación de toda la economía, junto con una mayor eficiencia energética. Las importaciones de GNL de proveedores seguros también deberán desempeñar un papel, pero deben combinarse con medidas para reducir las emisiones de fugas de CO2 y metano en la producción de gas.

El informe se ha desarrollado en colaboración con miembros de ETC de toda la industria, instituciones financieras y defensores del medio ambiente, incluidos Bank of America, BP, EBRD, HSBC, Iberdrola, Impax, Legal and General, Ørsted, Rio Tinto, Schneider Electric, Shell, Tata Group, Volvo Group y el Instituto de Recursos Mundiales entre otros .

Adair Turner, presidente de ETC, comentó:

"Es vital abordar la seguridad energética y los impactos económicos de la situación actual de Europa de una manera que no retrase e idealmente acelere la transición energética. Para lograr esto, debemos reconocer el ritmo diferente al que los diferentes tipos de respuesta pueden generar resultados; debemos aprovechar las oportunidades de ganar-ganar claramente en la seguridad energética y la transición: y debemos afrontar la necesidad de hacer algunas concesiones, especialmente a corto plazo. Sin embargo, a medio plazo, está claro que Europa y otras regiones de todo el mundo pueden mejorar la seguridad energética y, al mismo tiempo, acelerar la transición energética".

Claras victorias para todos

Las acciones claramente deseables incluyen:

Aceleración masiva de la energía renovable (con un fuerte enfoque en la construcción de almacenamiento y flexibilidad), mediante la revisión de los compromisos de volumen en 2030 y la generación activa de nueva capacidad. Incluyendo electricidad renovable para la producción de hidrógeno verde.

Eficiencia energética y productividad, incluido el aislamiento, la electrificación de bombas de calor y la eficiencia energética industrial

Otras fuentes de electricidad, incluido el mantenimiento de la energía nuclear existente y la utilización de fuentes de biomasa sostenibles existentes cuando sea posible

Compensaciones difíciles tradeoffs

Junto con las acciones que reducen la dependencia europea del gas, también deberán desempeñar un papel las nuevas fuentes de suministro, con potencial para:

Aumento de las importaciones de GNL

Aumento/mantenimiento de la producción de los yacimientos de gas existentes

Pero se deben reconocer y gestionar los riesgos de que demasiada inversión en estas alternativas conduzca a un bloqueo de carbono, y se deben diseñar nuevas inversiones y contratos para minimizar las emisiones de CO2 y metano relacionadas con la producción.

Acciones claramente indeseables

Las acciones que podrían retrasar o poner en peligro seriamente la transición energética son innecesarias e indeseables. Estos incluyen cualquier dilución de los objetivos de reducción de emisiones para 2030 o de los compromisos para eliminar la generación de carbón, o cualquier nuevo desarrollo de petróleo y gas a gran escala.

Hacer posible el despliegue de energía renovable

Para lograr un despliegue acelerado de electricidad renovable de aquí a 2030, la UE y los gobiernos nacionales deben centrarse en 4 acciones clave:

Aumentar los objetivos para el despliegue de ER para crear certeza en el mercado sobre el ritmo de crecimiento

Establecer programas claros para las subastas de energía renovable, respaldados por desarrollos en el diseño del mercado eléctrico que pueden reducir la exposición del consumidor a los precios volátiles del gas.

Desarrollar estrategias claras para hacer crecer rápidamente las redes de transmisión y distribución, respaldadas por políticas para simplificar y acelerar los procedimientos de planificación y obtención de permisos.

Acelerar el crecimiento de la demanda de electricidad limpia, por ejemplo mediante la electrificación acelerada del transporte por carretera.

Junto con el resumen de información general, la ETC también está publicando 9 resúmenes 'Explicadores de ETC' que brindan un contexto adicional sobre la situación y las posibles respuestas (ver enlace más abajo).

Ita Kettleborough, director de ETC, indicó:

"Tenemos por delante una profunda transformación del sistema energético global. A mediano plazo, una economía de cero emisiones netas con electrificación limpia en su núcleo puede ofrecer a los países una mayor seguridad energética que el sistema actual basado en combustibles fósiles. Si bien existen algunas compensaciones complicadas a muy corto plazo, las opciones correctas ahora pueden mejorar la seguridad energética y acelerar la transición energética para 2030. Los gobiernos, las empresas y los inversores necesitan estrategias claras para lograr este objetivo, centradas en el despliegue de más energía renovable, la electrificación masiva y la mejora de la eficiencia energética".

"Construyendo seguridad energética a través de la transición energética acelerada", constituye una visión colectiva de la Comisión de Transiciones Energéticas. Los miembros del ETC respaldan la idea general de los argumentos presentados en este informe, pero no se debe considerar que están de acuerdo con todos los hallazgos o recomendaciones. No se ha pedido a las instituciones a las que están afiliados los comisionados que respalden formalmente el informe.

Para leer el informe completo y los explicadores de ETC, visite: https://www.energy-transitions.org/publications/building-energy-security/

Notas a los redactores:

Para más información sobre ETC visite: https://www.energy - transitions.org/

Para obtener un enlace al informe y al contenido explicativo, visite: https://www.energy-transitions.org/publications/building-energy-security/