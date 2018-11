Informe del tercer trimestre de Mohawk Industries y anuncio del plan de recompra de acciones por 500 mill. de dólares (5

Publicado 29/10/2018 15:44:24 CET

Reconciliación de beneficios netos atribuibles a Mohawk Industries, Inc. a beneficios netos ajustados atribuibles a Mohawk Industries, Inc. y beneficios por acción diluidos ajustados atribuibles a Mohawk Industries, Inc. (Importes en miles, salvo datos por acción) Tres meses finalizados Nueve meses finalizados 29 de septiembre de 2018 30 de septiembre de 2017 29 de septiembre de 2018 30 de septiembre de 2017 Beneficios netos atribuibles a Mohawk Industries, Inc. USD 227.013 270.025 632.365 731.260 Elementos de ajuste: Costes relacionados con la restructuración, adquisición e integración y otros costes 19.890 13.853 58.036 33.709 Adquisiciones de compras contables, incluido aumento de inventario. 7.090 3.551 8.638 13.314 Liberación del activo de indemnización 1.749 Impuestos sobre la renta - reversión de posición fiscal incierta (1.749) Impuestos sobre la renta (1) (7.701) (6.545) 35.465 (15.637) --- Beneficios netos ajustados atribuibles a Mohawk Industries, Inc. USD 246.292 280.884 734.504 762.646 --- Beneficios por acción diluidos ajustados atribuibles a Mohawk Industries, Inc. USD 3,29 3,75 9,80 10,19 --- Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación - diluido 74.945 74.841 74.977 74.830 --- (1) Incluye 54.674 USD, registrados en el segundo trimestre de 2018, relacionados con el impacto de la Notificación 2018-26 emitida por el Departamento de Hacienda el 2 de abril de 2018. Conciliación de la deuda total con la deuda neta (Importes en miles) 29 de septiembre de 2018 Porción corriente de deuda a largo plazo y papel comercial. USD 1.333.853 Deuda a largo plazo, menos porción corriente 1.528.551 Menos: Efectivo y los equivalentes de efectivo 91.351 Deuda neta USD 2.771.053 --- Conciliación de los beneficios de explotación con EBITDA ajustado (Importes en miles) Últimos doce Tres meses finalizados meses finalizados 31 de diciembre de 2017 31 de marzo de 2018 30 de junio de 2018 29 de septiembre de 2018 29 de septiembre de 2018 Ingresos de explotación USD 343.466 268.399 326.307 287.244 1.225.416 Otros beneficios (gastos) (3.750) (3.998) (2.090) (706) (10.544) Pérdida neta (beneficios) atribuibles a intereses no controlados (488) (475) (959) (1.013) (2.935) Depreciación y amortización 118.372 122.654 127.048 132.972 501.046 --- EBITDA 457.600 386.580 450.306 418.497 1.712.983 Costes relacionados con la restructuración, adquisición e integración y otros costes 15.231 22.104 16.042 19.890 73.267 Adquisiciones de compras contables, incluido aumento de inventario 1.354 194 7.090 8.638 Liberación del activo de indemnización 4.459 1.749 6.208 EBITDA ajustado USD 477.290 411.787 466.542 445.477 1.801.096 --- Deuda neta a EBITDA ajustado 1,5 --- Conciliación de ventas netas con ventas netas en un tipo de cambio constante que excluye volumen de adquisición (Importes en miles) Tres meses finalizados Nueve meses finalizados 29 de septiembre de 2018 30 de septiembre de 2017 29 de septiembre de 2018 30 de septiembre de 2017 Ventas netas USD 2.545.800 2.448.510 7.535.016 7.122.193 Ajuste a ventas netas con un tipo de cambio constante 23.400 (123.758) --- Ventas netas con un tipo de cambio constante 2.569.200 2.448.510 7.411.258 7.122.193 Menos: impacto de volumen de adquisición (75.165) (121.680) Ventas netas con una tasa de cambio constante que excluye el volumen de adquisición USD 2.494.035 2.448.510 7.289.578 7.122.193 --- Conciliación de ventas netas por ventas netas por segmento con un tipo de cambio constante que excluye el volumen de adquisición (Importes en miles) Tres meses finalizados Global Ceramic 29 de septiembre de 2018 30 de septiembre de 2017 Ventas netas USD 885.773 893.399 Ajuste al segmento de ventas netas con un tipo de cambio constante. 13.081 --- Segmento de ventas netas con tipo de cambio constante USD 898.854 893.399 --- Conciliación de ventas netas por segmentos con ventas netas por segmentos con un tipo de cambio constante (Importes en miles) Tres meses finalizados Flooring ROW 29 de septiembre de 2018 30 de septiembre de 2017 Ventas netas USD 612.487 523.338 Ajuste al segmento de ventas netas con un tipo de cambio constante. 10.319 --- Segmento de ventas netas con tipo de cambio constante 622.806 523.338 Menos: impacto de volumen de adquisición (75.165) Ventas netas por segmentos con un tipo de cambio constante que excluye el volumen de adquisiciones USD 547.641 523.338 --- Conciliación de beneficios brutos con beneficios brutos ajustados (Importes en miles) Tres meses finalizados 29 de septiembre de 2018 30 de septiembre de 2017 Beneficio bruto USD 720.433 783.301 Ajustes a beneficios brutos: Costes relacionados con la restructuración, adquisición e integración y otros costes 10.202 8.845 Adquisiciones de compras contables, incluido aumento de inventario 7.090 3.551 --- Beneficios brutos ajustados USD 737.725 795.697 --- Conciliación de gastos de ventas, generales y administrativos con gastos de ventas, generales y administrativos ajustados (Importes en miles) Tres meses finalizados 29 de septiembre de 2018 30 de septiembre de 2017 Gastos de venta, generales y administrativos USD 433.189 403.203 Ajustes a gastos de venta, generales y administrativos: Costes relacionados con la restructuración, adquisición e integración y otros costes (9.688) (5.008) Gastos de venta, generales y administrativos ajustados USD 423.501 398.195 --- Conciliación de los beneficios de explotación con beneficios de explotación ajustados (Importes en miles) Tres meses finalizados 29 de septiembre de 2018 30 de septiembre de 2017 Ingresos de explotación USD 287.244 380.098 Ajustes a beneficios de explotación: Costes relacionados con la restructuración, adquisición e integración y otros costes 19.890 13.853 Adquisiciones de compras contables, incluido aumento de inventario 7.090 3.551 --- Beneficios de explotación ajustados USD 314.224 397.502 --- Conciliación de beneficios de explotación por segmentos con beneficios de explotación por segmentos ajustados (Importes en miles) Tres meses finalizados Global Ceramic 29 de septiembre de 2018 30 de septiembre de 2017 --- Ingresos de explotación USD 118.716 143.368 Ajustes a beneficios de explotación por segmentos: Costes relacionados con la restructuración, adquisición e integración y otros costes 181 2.800 Adquisiciones de compras contables, incluido aumento de inventario 3.551 --- Beneficios de explotación por segmentos ajustados USD 118.897 149.719 --- Conciliación de beneficios de explotación por segmentos con beneficios de explotación por segmentos ajustados (Importes en miles) Tres meses finalizados Flooring NA 29 de septiembre de 2018 30 de septiembre de 2017 --- Ingresos de explotación USD 93.369 163.494 Ajustes a beneficios de explotación por segmentos: Costes relacionados con la restructuración, adquisición e integración y otros costes 10.603 8.682 Beneficios de explotación por segmentos ajustados USD 103.972 172.176 --- Conciliación de beneficios de explotación por segmentos con beneficios de explotación por segmentos ajustados (Importes en miles) Tres meses finalizados Flooring ROW 29 de septiembre de 2018 30 de septiembre de 2017 --- Ingresos de explotación USD 84.108 83.042 Ajustes a beneficios de explotación por segmentos: Costes relacionados con la restructuración, adquisición e integración y otros costes 5.596 1.620 Adquisiciones de compras contables, incluido aumento de inventario 7.090 --- Beneficios de explotación por segmentos ajustados USD 96.794 84.662 --- Conciliación de los ingresos, incluidos intereses no controlados antes de los impuestos sobre la renta con beneficios ajustados, incluidos los intereses no controlados, antes de los impuestos sobre la renta (Importes en miles) Tres meses finalizados 29 de septiembre de 2018 30 de septiembre de 2017 Beneficios antes de impuestos sobre la renta USD 277.513 371.554 Intereses no controlados (1.013) (997) Ajustes a beneficios, incluidos intereses no controlados antes de impuestos sobre la renta: Gastos relacionados con la restructuración, adquisición e integración y otros costes 19.890 13.853 Adquisiciones de compras contables, incluido aumento de inventario 7.090 3.551 Beneficios ajustados que incluyen intereses no controlados antes de impuestos sobre la renta USD 303.480 387.961 --- Conciliación del gasto por impuestos sobre la renta con el gasto de impuestos sobre la renta ajustado (Importes en miles) Tres meses finalizados 29 de septiembre de 2018 30 de septiembre de 2017 Gastos de impuestos sobre la renta USD 49.487 100.532 Efecto del impuesto sobre la renta de elementos de ajuste 7.701 6.545 Gastos de impuestos sobre la renta ajustados USD 57.188 107.077 --- Tasa de impuestos sobre la renta ajustada 18,8% 27,6% ---

La Compañía complementa sus estados financieros consolidados condensados, que han sido preparados y presentados de acuerdo con los PCGA de EE. UU., con ciertas medidas financieras que no sean de PCGA. Como exigen las normas de la Comisión de Valores y Bolsa, las tablas anteriores presentan una conciliación de las medidas financieras que no son los PCGA de la compañía con la medida de los PCGA de EE. UU. más directamente comparable. Cada una de las medidas que no son de los PCGA establecidos anteriormente debe considerarse como una medida comparable a la medida de los PCGA de EE. UU. y puede que no sea comparable con las medidas con un título similar notificadas por otras compañías. La Compañía cree que estas medidas que no son de los PCGA, cuando se reconcilian con la medida de los PCGA de EE. UU correspondiente, ayudan a sus inversores de la siguiente manera: Las medidas de ingresos que no son de los PCGA ayudan a identificar tendencias de crecimiento y comparativas de ingresos con períodos anteriores y futuros, así como medidas de rentabilidad que no son de los PCGA que ayudan a comprender las tendencias de rentabilidad a largo plazo de la actividad empresarial de la Compañía y en comparativas de sus beneficios con periodos anteriores y periodos. La Compañía excluye ciertos elementos de sus medidas de ingresos que no son de los PCGA porque estos elementos pueden variar radicalmente entre períodos y pueden ocultar las tendencias comerciales subyacentes. Los elementos excluidos de las medidas de ingresos que no son de los PCGA de la Compañía incluyen: transacciones en moneda extranjera y la conversión y el impacto de las adquisiciones. La Compañía excluye ciertos elementos de sus medidas de rentabilidad que no son de los PCGA porque estos elementos puede que no sean indicativos de, o no estén relacionados con el rendimiento operativo principal de la Compañía. Los elementos excluidos de las medidas de rentabilidad que no son de los PCGA de la Compañía incluyen: costes de reestructuración, adquisición e integración y otros costes, contabilidad de compra de adquisiciones, incluido aumento de inventario, liberación de activos de indemnización y reversión de posiciones fiscales inciertas.

