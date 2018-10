COMUNICADO: Infosys Finacle potencia el sistema internacional de gestión de efectivo de Santander UK (2)

Publicado 27/06/2018 5:09:13 CET

Algunas de las declaraciones en este comunicado de prensa relacionadas con nuestras perspectivas de crecimiento futuro son declaraciones a futuro con respecto a nuestras expectativas empresariales futuras destinadas a estar cubiertas por las 'disposiciones de salvaguardia' bajo la Ley de Reforma de Litigios de Títulos Privados de 1995, que implican una cantidad de riesgos e incertidumbres que podrían determinar que los resultados reales difirieran materialmente de los que aparecen en dichas declaraciones a futuro. Los riesgos e incertidumbres en relación con estas declaraciones incluyen, pero no se limitan a, riesgos e incertidumbres en relación con las fluctuaciones de las ganancias, fluctuaciones en los tipos de cambio de divisas, nuestra capacidad para gestionar el crecimiento, competición intensa en servicios de tecnología de la información incluyendo aquellos factores que podrían afectar nuestra ventaja en costes, aumento de salarios en la India, nuestra capacidad de atraer y retener a profesionales altamente calificados, cambios en el tiempo y los costes en los precios fijos, contratos con marco de tiempo fijo, concentración de clientes, restricciones sobre la inmigración, concentración de segmentos en la industria, nuestra capacidad de gestionar nuestras operaciones internacionales, reducción de la demanda de tecnología en nuestras áreas clave, interrupciones de las redes de telecomunicaciones o fallos de los sistemas, nuestra capacidad para completar con éxito e integrar adquisiciones potenciales, responsabilidad por daños en nuestros contratos de servicios, el éxito de las compañías en las que Infosys ha realizado inversiones estratégicas, retirada o expiración de incentivos fiscales gubernamentales, inestabilidad política y conflictos regionales, restricciones legales sobre el aumento de capital o la adquisición de compañías fuera de la India y utilización no autorizada de nuestra propiedad intelectual y condiciones económicas generales que afectan a nuestra industria. Los riesgos adicionales que podrían afectar nuestros resultados operativos futuros se describen de forma más detallada en nuestras presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, incluyendo nuestro Informe Anual en el Formulario 20-F para el año fiscal cerrado el 31 de marzo de 2017. Estas presentaciones están disponibles en at www.sec.gov [http://www.sec.gov ]. Infosys puede, de vez en cuando, realizar declaraciones a futuro escritas u orales adicionales, incluyendo las declaraciones contenidas en las presentaciones de la compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores y en nuestros informes a los accionistas. Además, téngase presente que la fecha de este comunicado de prensa antes citada, y que toda declaración a futuro contenida en el presente se basa en suposiciones que consideramos que son razonables a esta fecha. La compañía no asume la responsabilidad de actualizar declaraciones a futuro que puedan hacerse de vez en cuando por, o en nombre de, la compañía a menos que así lo requiera la ley.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/633365/Infosys_Logo.jpg

CONTACTO: Asia Pacífico: Sarah Gideon, Infosys, India, +91-80-4156-3998,Sarah_Gideon@infosys.com ; EMEA: Margherita Di Cerbo, Infosys, Europa,+44-2075162748, Margherita.DiCerbo@infosys.com ; América: Chiku Somaiya,Infosys, EEUU, +1-408-375-2722, Chiku.Somaiya@infosys.com