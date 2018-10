COMUNICADO: InmunoQure AG y Servier establecen una alianza estratégica para el desarrollo de un autoanticuerpo humano de interferón

Publicado 14/02/2018 11:18:09 CET

DÜSSELDORF, Alemania y PARÍS, February 14, 2018 /PRNewswire/ --

ImmunoQure, una empresa biotecnológica centrada en la investigación y desarrollo de autoanticuerpos humanos para el tratamiento terapéutico de enfermedades humanas comunes y la empresa farmacéutica internacional Servier han anunciado hoy el establecimiento de una asociación exclusiva e internacional para el desarrollo de un autoanticuerpo terapéutico neutralizante de interferón alfa.

ImmunoQure trabaja en colaboración con destacados centros académicos y con el grupo de asistencia al paciente APECED Oy, con el fin de adquirir un mayor conocimiento de una enfermedad extremadamente rara denominada APECED/SPA-1. El síndrome SPA-1 consiste en un trastorno monogenético por el cual las mutaciones anuladoras o hipomórficas en el gen AIRE alteran considerablemente la tolerancia central de linfocitos T. Por ello, los pacientes con SPA-1 no pueden llevar a cabo la eliminación óptima de linfocitos T autorreactivos, lo que produce una acumulación de linfocitos T y B dirigidos a una amplia gama de autoproteínas. Recientemente, ImmunoQure publicó un artículo fundamental en Cell que describe el repertorio de autoanticuperos de pacientes con SPA-1, incluyendo la presencia de autoanticuperos específicos de pan interferón alfa biológicamente neutralizantes y de muy elevada afinidad.

ImmunoQure y Servier colaborarán para el desarrollo del autoanticuerpo de interferón alfa humano terapéutico de ImmunoQure a través del desarrollo preclínico y clínico, donde Servier se responsabilizará de su desarrollo como agente terapéutico para el tratamiento de enfermedades generadas por niveles elevados de interferón alfa, centrándose en el lupus eritematoso sistémico y el síndrome de Sjögren. Conforme a las condiciones del acuerdo, Servier realizará un pago inicial y posteriores pagos por objetivos a ImmunoQure que ascienden a un total de 164 millones de euros, así como regalías sobre las ventas netas.

"Estamos muy emocionados con el desarrollo clínico de nuestro autoanticuerpo con Servier", ha indicado el catedrático Adrian Hayday, cofundador de ImmunoQure. "Se trata de la siguiente etapa de nuestra estrategia científica, para la cual Servier es un socio ideal que ha demostrado su experiencia en el desarrollo de tratamientos de gran potencial para el tratamiento de enfermedades inflamatorias. Nuestra asociación puede ayudar a un gran número de pacientes con distintas patologías y, lo que es más importante, puede ayudar directamente a pacientes con APECED/SPA-1, facilitando un mayor conocimiento de su afección y demostrando nuestra capacidad para pasar de investigaciones básicas al desarrollo clínico", ha explicado el catedrático Hayday.

"Nuestra colaboración con ImmunoQure nos permite abordar una vía importante de la inflamación. El objetivo final es mejorar significativamente el tratamiento de los pacientes que padecen enfermedades autoinmunitarias y que no responden, ni siquiera parcialmente, a las terapias existentes", ha afirmado Claude Bertrand, General Director of Research and Development en Servier. "Este acuerdo demuestra el compromiso de Servier con el desarrollo de tratamientos para enfermedades inmunoinflamatorias", ha añadido.

El Dr. Edward Stuart, cofundador y Chairman of the Board de ImmunoQure ha comentado: "El sector se enfrenta actualmente a varios problemas acuciantes, entre los que se incluye la necesidad de desarrollar fármacos candidatos nuevos, innovadores y seguros para aumentar las carteras de productos. Nuestro enfoque científico y empresarial ofrece una solución a dichos problemas. En colaboración con nuestro socio Servier y nuestros socios académicos como el King's College London y las Universidades de Helsinki y Tartu, gozamos de una posición idónea para desarrollar el potencial científico de ImmunoQure".

Acerca de ImmunoQure AG ImmunoQure AG es una empresa biotecnológica alemana con sede en Düsseldorf. Fundada en 2011 por un consorcio de científicos, emprendedores de la biotecnología y pacientes con APECED/SPA-1, ImmunoQure se centra en la investigación y desarrollo de autoanticuerpos rescatados de pacientes con APECED/SPA-1. El APECED/SPA-1 es un conjunto de enfermedades resultantes de alteraciones importantes de la tolerancia central como consecuencia directa de mutaciones en el gen AIRE.

Acerca de Servier Servier es una empresa farmacéutica internacional administrada por una fundación sin ánimo de lucro, con sede en Francia (Suresnes). Con una fuerte presencia internacional en 148 países y un volumen de negocios de 4,15 millones de euros en 2017, Servier cuenta con 21 600 empleados en todo el mundo. El grupo es totalmente independiente y reinvierte el 25 % de su volumen de negocios (excluyendo los medicamentos genéricos) en investigación y desarrollo y destina todos sus beneficios para desarrollo. El crecimiento corporativo de Servier está impulsado por su búsqueda constante de la innovación en cinco áreas de excelencia: enfermedad cardiovascular, inmunoinflamatoria y neuropsiquiátrica, oncología y diabetes, así como por sus actividades en medicamentos genéricos de gran calidad. Más información: http://www.servier.com

Síganos en las redes sociales: LinkedIn [https://fr.linkedin.com/company/servier ], Facebook [https://fr-fr.facebook.com/Servier ], Twitter [https://mobile.twitter.com/servier?lang=fr ]

ImmunoQure AG Dr. Edward Stuart Chairman of the Board of Directors +49(0)171-409-1427 edward.stuart@immunoqure.com Servier Sonia Marques Media Relations Manager +33(0)1-55-72-40-21 media@servier.com