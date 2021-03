Innophys lanza En Francia y España el traje robótico portátil de ayuda para el trabajo "MUSCLE SUIT Every"

TOKIO, 11 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Innophys Co., Ltd. (de aquí en adelante "Innophys") ha lanzado el traje robótico portátil de ayuda para el trabajo "MUSCLE SUIT Every" en Francia y España el día 1 de marzo.

(Foto1:https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106291/202102261... [https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106291/202102261...])

La compañía con sede en Tokio ha situado el producto en los mercados de Francia y España como parte de sus esfuerzos destinados a promover la venta de la serie MUSCLE SUIT en el extranjero. Innophys considera que la demanda del producto va a seguir creciendo en todo el mundo, ya que están basadas en su misión de garantizar que todas las personas lleven una vida autosuficiente.

La compañía asume que la demanda potencial para trajes de ayuda al trabajo es relativamente fuerte en los países miembros de la Unión Europea (UE) como concienciación elevada acerca de la necesidad de proteger a los trabajadores dentro de la región.

Está previsto que la demanda de cuidados de enfermería crezca en países como Francia y España, ya que se trata de lugares en los que el envejecimiento de la población activa, sobre todo en los sectores de fabricación, logística y agricultura, se ha acelerado mucho en los últimos años, sumado todo ello al envejecimiento de toda su población. En concreto Innophys considera que existe una demanda potencialmente fuerte en relación a su producto en la industria agrícola en Francia, que es considerada como el estado agrícola de mayor tamaño dentro de la UE.

Bajo estas circunstancias, Innophys se ha asociado con agentes de ventas de nivel local para comercializar el producto en Francia y España.

- Sitio web global oficial disponible en varios idiomas, incluyendo francés y español, Innophys ha abierto su sitio web global oficial en MUSCLE SUIT Every durante el lanzamiento del producto en Francia y España.

Página web oficial de "MUSCLE SUIT Every" (incluyendo francés y español)https://innophys.net/musclesuit/ [https://innophys.net/musclesuit/]

Información para los agentes de ventas en el extranjerohttps://innophys.net/musclesuit/contact/ [https://innophys.net/musclesuit/contact/]

Acerca de MUSCLE SUIT Every (*)

MUSCLE SUIT Every es un traje robótico que tiene como finalidad ayudar a los movimientos, como levantar a una persona o un objeto pesado, aparte de hacer más ligera la carga sobre la espalda del trabajador. La capacidad de MUSCLE SUIT Every para ayudar a las personas es de hasta 25,5 kgf, y tiene un peso de tan solo 3,8 kilos.

(Foto2:https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106291/202102261... [https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106291/202102261...])

A finales del año 2020, la serie MUSCLE SUIT había llevado a cabo la comercialización de más de 16.000 unidades. El dispositivo se puede utilizar en diferentes lugares de trabajo, como por ejemplo la fabricación, la agricultura, la atención de enfermería, la logística y la construcción, gracias a que su músculo artificial utiliza aire comprimido para proporcionar fuerza de ayuda sin que tenga que depender del uso de la energía eléctrica.

(*) MUSCLE SUIT Every ha conseguido la Marca CE en diciembre de 2020.

