LA INNOVACIÓN EN COSTURA GANA EL PREMIO AL MEJOR DISEÑO RED DOT

PFAFF® creative icon™ 2 recibe premios de diseño e innovación

LA VERGNE, Tenn., 24 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- La máquina de coser y bordar PFAFF®creative icon™ 2 de SVP Worldwide ha ganado el distintivo Red Dot Design Award para Diseño de Producto, uno de los sellos de calidad más codiciados para el buen diseño. La máquina ha recibido el prestigioso Best of the Best Award. Menos del uno por ciento de los nominados reciben ese reconocimiento. La selección del jurado tiene lugar una vez al año en Essen, Alemania, y consta de tres categorías principales: Diseño de producto, Diseño de marca y comunicación, y Concepto de diseño.

"Estamos encantados y agradecidos de que la PFAFF® creative icon™ 2 haya sido elegida como ganadora del premio Red Dot en la categoría de Diseño de Producto. Es un honor incluso ser nominados, y ganar demuestra que nuestros equipos de I+D y de diseño están ofreciendo las máquinas más avanzadas tecnológicamente y más bonitas para nuestros clientes. El espíritu innovador de SVP Worldwide es inigualable", dijo Dean Brindle, responsable de marketing de SVP Worldwide, la empresa matriz de Pfaff.

La PFAFF® creative icon™ 2 es la primera máquina de coser que ha sido diseñada con Inteligencia Artificial para actuar y evolucionar en respuesta a los costureros, a lo que cosen y cómo cosen. Al más puro estilo de la IA, la PFAFF® creative icon™ 2 está configurada para perseguir continuamente la perfección, haciéndose más inteligente con cada tarea, de forma audaz y nueva. Espera ansiosamente los comandos de voz y la imaginación del costurero, convirtiéndola también en una de las máquinas más avanzadas tecnológicamente de la industria. La belleza de la máquina también es inigualable, con líneas limpias y modernas y accesorios y complementos de diseño suave.

El premio Red Dot se entregará formalmente a SVP Worldwide el 20 de junio de 2022 en Alemania.

Brindle afirmó que las características y los avances tecnológicos de Creative Icon 2 desafían la imaginación. "Es la primera y única máquina de coser del mundo que se controla por reconocimiento de voz. Los comandos de manos libres ofrecen a los costureros más flexibilidad y creatividad. La máquina es capaz de trabajar junto al costurero y la gran tableta interactiva actúa como un asistente virtual, personalizando y asistiendo en todo el proyecto. Las capacidades de la Inteligencia Artificial son una asombrosa hazaña de la tecnología combinada con el honor de la historia de la artesanía. Nos sentimos encantados y honrados por este premio."

