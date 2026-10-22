Insilica y ProtoQSAR integran ProtoPRED® en ToxIndex para avanzar en la evaluación de la seguridad química

(Información remitida por la empresa firmante)

Esta colaboración incorpora más de 60 modelos predictivos de ProtoPRED a las más de 150 herramientas computacionales presentes en ToxIndex, lo que favorece la realización de evaluaciones in silico más rápidas, transparentes y eficientes.

ROCKVILLE, Md. Y VALENCIA, España, 22 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- Insilica, Inc., desarrolladora de la plataforma de inteligencia sobre seguridad química ToxIndex, y ProtoQSAR SL, empresa de química computacional especializada en toxicología predictiva, han anunciado hoy un acuerdo de integración tecnológica y distribución.La integración emplea un despliegue mediante contenedores de ProtoPRED, lo que permite que sus modelos predictivos operen dentro del entorno de ToxIndex. En el caso de despliegues en infraestructuras propias, este enfoque está diseñado para favorecer la protección de estructuras químicas confidenciales dentro de una infraestructura controlada por el cliente.

A medida que las autoridades reguladoras de todo el mundo aceleran la adopción de metodologías de nuevo enfoque (NAM), los equipos de seguridad requieren herramientas rápidas, fiables y que no utilicen animales para evaluar los peligros de las sustancias químicas.

El conjunto ofrece más de 60 modelos predictivos distribuidos en nueve módulos especializados de ProtoPRED, diseñados para dar respuesta a los principales requisitos normativos:

ProtoICH: Análisis de impurezas en productos farmacéuticos (ICH M7)

ProtoREACH: Evaluaciones regulatorias internacionales (e.g., EU REACH y K-REACH)

ProtoADME: Caracterización de la absorción y el metabolismo de fármacos

ProtoPHYSCHEM: Caracterización de propiedades químicas y físicas

ProtoTOX: Predicciones de toxicidad en órganos y sistemas

ProtoECO: Predicciones sobre ecotoxicidad y destino ambiental

ProtoED: Predicciones sobre la disrupción endocrina

ProtoNANO: Modelado de la seguridad de los nanomateriales

GenoITS: Evaluación integrada de la genotoxicidad

"Al integrar ProtoPRED directamente en ToxIndex, permitimos que los equipos de seguridad evalúen sustancias químicas candidatas en cuestión de minutos; además, los clientes que operan en sus propias instalaciones pueden mantener sus estructuras químicas confidenciales protegidas tras su propio cortafuegos", afirmó el Dr. Tom Luechtefeld, consejero delegado de Insilica, Inc.

"La colaboración con Insilica permite incorporar nuestros modelos validados para fines regulatorios directamente en un flujo de trabajo basado en inteligencia artificial, proporcionando a los equipos la rapidez y la confianza necesarias para realizar presentaciones regulatorias críticas", señaló el Dr. Rafael Gozalbes, consejero delegado de ProtoQSAR SL.

ProtoPRED ya está disponible para los clientes corporativos de ToxIndex mediante una licencia anual para toda la empresa, que incluye predicciones ilimitadas y no conlleva cargos adicionales por usuario ni por consulta.

Acerca de Insilica, Inc.

Insilica, Inc. (Rockville, MD) desarrolla software de toxicología computacional y evaluación de la seguridad. Su plataforma principal, ToxIndex, organiza datos sobre peligros químicos y modelos biocinéticos en evaluaciones de riesgo verificables que no requieren el uso de animales.

Acerca de ProtoQSAR SL

ProtoQSAR SL (Valencia, España), con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de modelos (Q)SAR propios, se especializa en quimioinformática, modelado predictivo e inteligencia artificial para aplicaciones de seguridad química en los sectores farmacéutico, cosmético y agroquímico.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/insilica-y-protoqsar-integran-protopred-en-toxindex-para-avanzar-en-la-evaluacion-de-la-seguridad-quimica-302917268.html