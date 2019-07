La Inspectora General de USAID reúne al sector para abordar la explotación y abuso sexual en la ayuda humanitaria

Publicado 10/07/2019 8:38:19 CET

La mesa redonda de vigilancia destaca la importancia de la prevención y la notificación inmediata

WASHINGTON, 10 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - Oficina del Inspector General, o USAID OIG por sus siglas en inglés, albergó la tercera mesa redonda anual de vigilancia para los ejecutores de programas de desarrollo internacional y ayuda humanitaria. El evento de este año se centró en la prevención de la explotación y el abuso sexual en programas de asistencia al exterior. El evento contó con participantes de unos 100 ejecutores USAID que hablaron sobre circunstancias comunes en las que puede producirse abuso y explotación sexual basándose en los casos notificados a OIG y cómo evitar dichas circunstancias.

"La explotación y el abuso sexual traicionan a la gente a quién se supone que beneficia la ayuda. Por ello debemos prestar una atención inmediata y duradera", declaró la Inspectora General de USAID, Ann Calvaresi Barr. "El énfasis de este año en la prevención de la explotación y abuso sexual refleja el compromiso de OIG para asegurar que USAID y sus ejecutores promocionen y proporcionen un tratamiento seguro y digno a los beneficiarios de todos los programas. Las organizaciones que asisten al evento de hoy están en la primera línea de programas de desarrollo y ayuda humanitaria financiados por EE.UU. en todo el mundo. Al igual que USAID, son responsables de evitar fraude y abuso, detectarlo pronto cuando sucede, y de notificar con prontitud y adecuadamente cualquier alegación".

OIG, a través de su supervisión de programas de ayuda humanitaria, ha identificado vulnerabilidades considerables relacionadas con la prevención y la detección de abuso y explotación sexual. En respuesta, la OIG notificó a USAID de dichas vulnerabilidades en los requisitos de notificación y ha participado en debates en toda la industria, incluida la charla de la Inspectora General para los ejecutores en el Foro de los administradores de USAID, celebrado en marzo de 2018, sobre la prevención de conductas sexuales inapropiadas.

El Inspector General Adjunto, Dan Altman, comentó en la mesa redonda, "La difusión en el sector para compartir información de supervisión de manera proactiva es prioritaria para USAID OIG, y este evento anual ofrece un foro excelente para que los practicantes e investigadores se junten y tengan la información más actual sobre como impedir fraude, malgasto y abuso; incluida explotación y abuso sexual. Queremos ir más allá de las conversaciones e incitar acciones y reformas significativas".

Los asistentes de la mesa redonda oyeron a un panel de expertos en prevención de explotación y abuso sexual, y hablaron acerca de las mejores prácticas para tratar alegaciones relacionadas. Los temas incluyeron expectativas de notificaciones con prontitud y desafíos para investigar alegaciones de explotación y abuso sexual en entornos operativos que a menudo son difíciles. Agentes especiales de USAID OIG también presentaron un tema de lecciones aprendidas basado en investigaciones y estudios de caso de OIG. La información del evento se utilizara para actualizar el Manual de prevención de fraude y cumplimiento de OIG [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2520346-1&h=472244409&u=...], un recurso para ejecutores de programas de asistencia al exterior.

USAID OIG se ha centrado en desafíos críticos para los programas de ayuda humanitaria financiados por EE.UU., incluido fraude en las adquisiciones, corrupción, prevención de la desviación de fondos previstos para la asistencia, y ocultación de asistencia material, a entidades terroristas. OIG presentó el evento de este año junto Humentum para ayudar a los participantes a desarrollar estrategias para evitar, detectar, notificar y tratar conductas inapropiadas serias en programas de desarrollo internacional y ayuda humanitaria.

Otras sesiones de la mesa redonda trataron tendencias y riesgos de fraude, vulnerabilidades en programas de transferencia basados en efectivo, asistencia material al terrorismo, supervisión por parte de terceros, corrupción pública fuera de Estados Unidos y expectativas en la notificación de fraude. La mesa redonda juntó a casi 225 representantes de más de 100 organizaciones no gubernamentales y contratistas de USAID. Los panelistas de USAID OIG incluyeron a agentes especiales, analistas y personal del departamento legal. También participaron funcionarios de USAID, incluidos representantes de la Alianza de Acción del Administrador para Evitar Conductas Sexuales Inapropiadas.

Los empleados, contratistas, beneficiarios de USAID pueden notificar de presuntos casos de fraude, malgasto o abuso a USAID OIG a través de su sitio web público o usando la siguiente información:

Teléfono Correo Correo electrónico 1 (800) 230-6539 U.S. Agency for International ig.hotline@usaid.gov o Development (202) 712-1023 Office of Inspector General P.O. Box 657 Washington, D.C., 20044-0657 EE.UU.

USAID OIG protege y refuerza la asistencia el exterior de EE.UU. a través de una supervisión oportuna, relevante y con impacto, incluyendo investigaciones y auditorías. OIG también supervisa a Millennium Challenge Corporation, U.S. African Development Foundation, la Fundación interamericana y la Corporación para Inversiones Privadas en el Extranjero.

Oficina de prensa: 202-712-1150 http://oig.usaid.gov [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2520346-1&h=2761605392&u...]

Sitio Web: http://oig.usaid.gov/