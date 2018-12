Publicado 30/11/2018 10:09:28 CET

- Las instalaciones de FSD Pharma están valoradas en 105.000.000 dólares, contando con una evaluación de expansión de 3.000.000 pies valorada en 420.000.000 dólares

FSD Pharma Inc. ("FSD Pharma" o "la compañía") (CSE: HUGE) (OTCQB: FSDDF) (FRA: 0K9) anunció hoy que las instalaciones de la compañía y las tierras situadas en 520 William Street en Cobourg, Ontario, cuentan con un valor de mercado justo de 105.000.000 dólares según una Comprehensive Property Value Assessment reciente realizada por el especialista en evaluación inmobiliaria comercial tal y como se emitió el 20 de noviembre de 2018.

Gracias a la naturaleza de la propiedad, la actual evaluación de valor se llevó a cabo utilizando la Cost Approach e incorporó las mejoras de propiedad de más de 10.000.000 dólares de la compañía desde su adquisición, con las Joint Venture Capital Improvements de Auxly Cannabis Group Inc. de más de 50.000.000 dólares y las licencias emitidas por el gobierno para la producción y venta de cannabis adjunto a la huella de la propiedad. También se han considerado en la evaluación características únicas de las instalaciones, incluyendo las clasificaciones como gobierno especial de uso/finalidad de instalación de nivel de alimentos con acceso en tren directo a la propiedad, una central generadora de energía en las instalaciones y renovaciones de capital en marcha sustanciales según las Health Canada Guidelines and Specifications.

En opinión del especialista de evaluación inmobiliaria comercial, la propiedad como término general en el momento de la finalización y funcionamiento de unos 3.000.000 pies cuadrados tendrá un valor de propiedad general estimado de 420.000.000 dólares (con un coste medio de 250 dólares por pie cuadrado para su construcción). Con su capacidad completa, se espera que las instalaciones produzcan 400 millones de gramos de flor de cannabis seca al año.

El doctor Raza Bokhari, consejero delegado interino y vicepresidente del consejo de administración, comentó: "La compañía sigue colaborando con nuestro socio Auxly para construir nuestras instalaciones sitas en Cobourg, que cuentan actualmente con 620.000 pies cuadrados de espacio de construcción disponible con un plan en etapas en los próximos 6 años para construir un total de 3.896.000 pies cuadrados. Estamos encantados de ver que nuestros esfuerzos realizados están rindiendo sus cuentas, tanto en términos de expansión de espacio y de inversión de capital".

Acerca de FSD Pharma

FSD Pharma se centra en el desarrollo del cannabis de grado farmacéutico, crecido en interior de alta calidad y en la investigación y desarrollo de nuevos tratamientos basados en cannabinoides para varios trastornos del sistema nervioso central, incluyendo dolor crónico, fibromialgia y síndrome de intestino irritable. La fase uno de crecimiento de la empresa implica el desarrollo de 25.000 pies cuadrados de espacio de crecimiento interior en sus instalaciones de Ontario y 220.000 pies cuadrados adicionales, pendientes de la aprobación de Health Canada, que se espera que sea operacional en el primer trimestre de 2019.

Las instalaciones de FSD están en 72 acres de terreno con 40 acres para el desarrollo y una capacidad de expansión de 3.896.000 pies cuadrados.

La filial propiedad de FSD, FV Pharma, es un productor con licencia de cannabis que ha recibido su licencia de cultivo bajo el Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations (ACMPR) a 13 de octubre de 2017 y ahora opera bajo la recientemente promulgada Cannabis Act. La visión de FV Pharma es transformar su actual sede en una planta de Kraft en Cobourg, Ontario en la mayor instalación de cultivo hidropónico de crecimiento interior en el mundo. FV Pharma pretende cubrir todos los aspectos de esta nueva y emocionante industria, incluyendo cultivo, legal, elaboración, fabricación, extractos e investigación y desarrollo.

Información prospectiva

Ni el Mercado de Valores Canadiense ni su prestador de servicios normativos acepta responsabilidad alguna por la precisión o exactitud del presente comunicado.

Algunas de las declaraciones efectuadas en este comunicado constituyen información prospectiva que se refiere a acontecimientos o actuaciones futuros. Con el empleo de términos como "poder", "pretender", "esperar", "considerar", "previsto", "calculado", tiempos futuros y expresiones y manifestaciones semejantes y relativos a cuestiones que no sean hechos históricos, se pretende marcar dicha información prospectiva con arreglo a las convicciones o suposiciones que alberga la compañía en la actualidad con respecto al desenlace de tales sucesos futuros y al momento en que tengan lugar. En este sentido, es posible que los resultados reales que se obtengan en su momento difieran considerablemente de los aquí indicados. En particular, este comunicado contiene información prospectiva relacionada con el desarrollo de la planta de cannabis interior de la Corporación y sus objetivos de negocio. Las declaraciones prospectivas contenidas en el presente comunicado se hacen a fecha de hoy y la compañía no tiene obligación alguna de poner al día ni modificar ningún aspecto de dicha información, ya sea como resultado de la obtención de información nueva, de que se produzca algún acontecimiento futuro o por cualquier otra causa, excepto en la medida en que ello venga exigido por la normativa aplicable en materia de valores. Dados los riesgos, la incertidumbre y las suposiciones que aquí se hacen constar, se aconseja al inversor que no deposite una confianza indebida en ninguna información prospectiva. Con las anteriores manifestaciones se matiza expresamente toda información prospectiva indicada en el presente.

