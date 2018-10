COMUNICADO: El instituto NICE del Reino Unido publica un informe de Medtech sobre la innovación de PICO(TM) para el uso profiláctico

Publicado 03/07/2018 8:02:17 CET

LONDRES y NUEVA YORK, July 3, 2018 /PRNewswire/ --

Smith & Nephew , la empresa global de tecnología médica, anuncia que el Instituto Nacional de Salud y Excelencia Clínica del Reino Unido (NICE) ha publicado un informe sobre innovación de Medtech (MIB) relacionado con el uso de la Terapia de Presión Negativa para las Heridas de un Solo Uso PICO (sNPWT).

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/713195/Smith_Nephew_sNPWT.jpg )

El MIB presenta el uso profiláctico de PICO como una alternativa potencialmente más eficaz que los vendajes quirúrgicos estándares para la prevención de complicaciones en el sitio quirúrgico (SSC). Este es el primero y único MIB publicado por NICE sobre un dispositivo NPWT para la prevención de las SSC.

Las complicaciones de las incisiones quirúrgicas suponen una carga económica y humana considerable, con un coste aproximado de mil millones de libras esterlinas[1] anuales para el NHS y que contribuyen a un importante índice de morbilidad y mortalidad en el Reino Unido y a escala mundial. Unos recientes informes relacionados con las directrices de consenso de la Unión Mundial de Sociedades de Cicatrización de Heridas, indican que el 60 % de las infecciones en los sitios quirúrgicos (SSI) podrían prevenirse[2].

El uso profiláctico del sistema PICO ha demostrado ser efectivo en la reducción de las SSC, incluidas las SSI y la dehiscencia (abertura de la herida) de las incisiones quirúrgicas, en pacientes con un alto riesgo de SSC[7].

El vendaje PICO posee una Tecnología AIRLOCK(TM) patentada que ofrece una NPWT uniforme y coherente en una incisión quirúrgica y en la zona circundante de la herida generada naturalmente por la propia incisión[3],[4]. Esta característica patentada ha sido especialmente diseñada para reducir el riesgo de complicaciones en las heridas mediante la reducción del líquido postoperatorio, de la inflamación y de la tensión asociada a una incisión quirúrgica cerrada en comparación con los vendajes estándares[5],[6]. La combinación de estas acciones permite reducir el riesgo de dehiscencia de la herida quirúrgica[7] y las SSI[7], las dos SSC más habituales.

La evidencia demuestra que el uso profiláctico del PICO ha resultado en una menor cantidad de complicaciones y en una tasa de altas anticipadas en los hospitales gracias a la reducción del tiempo de estancia, de más de 8 días de media, en heridas cerradas con laparotomía después de una cirugía abdominal[8]*, lo que supone para el NHS la posibilidad de liberar camas. En pacientes sometidos a artroplastias primarias de cadera y rodilla, se estimó que el vendaje PICO permitía un ahorro de costes de más de 7.000 libras esterlinas por paciente de alto riesgo (BMI mayor o igual que35 o ASA mayor o igual que3) en comparación con los vendajes estándares[9]**.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS HALLAZGOS DEL NICE: http://www.smith-nephew.com/PICOMIB

Pauline Whitehouse, Consultora General y Cirujana Colorrectal del Worthing Hospital, afirma "Tras la introducción del vendaje PICO en nuestra Fundación para incisiones de riesgo moderado-alto, rápidamente observamos una considerable reducción de las infecciones superficiales de los sitios quirúrgicos. Ahora hemos introducido el vendaje PICO en toda la Fundación y estamos viendo unos descensos parecidos de las complicaciones infecciosas en otras especialidades".

Los MIB son información objetiva sobre tecnologías de dispositivos y de diagnóstico destinados a facilitar la toma de decisiones por parte de médicos, gerentes y profesionales de compra. Son consejos del NICE [https://www.nice.org.uk/about/what-we-do/our-programmes/nice-advice ], concebidos para ayudar a los inspectores y al personal del NHS y de atención social en la consideración del uso de nuevos dispositivos médicos, así como otras tecnologías médicas o de diagnóstico. El informe permitirá evitar la necesidad de las organizaciones de generar información a nivel local, lo que supondrá un ahorro de tiempo y de recursos para el personal. Los MIB son encargados por el NHS de Inglaterra y son elaborados en colaboración con la Visión a 5 Años del NHS, concretamente como uno más de una variedad de pasos que acelerará la innovación en nuevos tratamientos y diagnósticos.

Como parte del MIB, el NICE llevó a cabo una atenta revisión de los datos publicados y arbitrados por una amplia variedad de metaanálisis y ensayos aleatorios controlados (RCT). La efectividad del vendaje PICO en la reducción de las SCC ha sido examinada en 10 RCT y numerosos estudios de observación. Un metaanálisis recientemente publicado de 1.839 pacientes demostró la eficacia de PICO, utilizado profilácticamente, que redujo considerablemente las SSI en un 58 % en las incisiones quirúrgicas cerradas en comparación con los cuidados tradicionales[5]***.

PICO es apto para su uso tanto en hospitales como en entornos comunitarios, y ha sido aprobado para un número de indicaciones, entre ellas las incisiones quirúrgicamente cerradas.

"Los MIB de NICE son un excelente recurso para las organizaciones del NHS, y a menudo son una referencia utilizada por los sistemas sanitarios de fuera del Reino Unido. Hoy nos complace ver el respaldo del MIB del NICE para el uso profiláctico de PICO como alternativa eficaz para los médicos que desean reducir sus índices de complicaciones en el sitio quirúrgico. Esto les ayudará a confiar en el uso del sistema PICO en sus pacientes de riesgo y procedimientos, y les ayudará en sus esfuerzos para alcanzar unos mejores resultados económicos y clínicos", afirma Paolo Di Vincenzo, Vicepresidente de Smith & Nephew de Tratamiento Avanzado de las Heridas. !Con PICO colocamos a Smith & Nephew en la vanguardia de la entrega de soluciones pioneras que continúan mejorando los niveles actuales de asistencia mediante la reducción de los gastos y el logro de unos mejores resultados económicos y clínicos. PICO ha demostrado unos resultados clínicos significativos en la reducción de las infecciones mortales en incisiones quirúrgicas cerradas, lo que ha contribuido a mejorar considerablemente los resultados en los pacientes gracias a una solución portátil y rentable".

About Smith & Nephew

Smith & Nephew is a global medical technology business dedicated to helping healthcare professionals improve people's lives. With leadership positions in Orthopaedic Reconstruction [http://www.smith-nephew.com/about-us/what-we-do/orthopaedic-reconstruction ], Advanced Wound Management [http://www.smith-nephew.com/about-us/what-we-do/advanced-wound-management ], Sports Medicine [http://www.smith-nephew.com/about-us/what-we-do/sports-medicine ] and Trauma & Extremities [http://www.smith-nephew.com/about-us/what-we-do/trauma ], Smith & Nephew has around 15,000 employees and a presence in more than 100 countries [http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate ]. Annual sales in 2017 were almost $4.8 billion. Smith & Nephew is a member of the FTSE100 .

For more information about Smith & Nephew, please visit our website http://www.smith-nephew.com [http://www.smith-nephew.com/news-and-media ], follow @SmithNephewplc on Twitter [http://www.twitter.com/smithnephewplc ] or visit SmithNephewplc on Facebook.com [http://www.facebook.com/smithnephewplc ].

Forward-looking Statements

(CONTINUA)