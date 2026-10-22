iScooter lanza la campaña de Black Friday 2026 para su gama de patinetes eléctricos para adultos y niños

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 22 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- iScooter, una empresa innovadora dedicada a soluciones de transporte personal, ha anunciado hoy el lanzamiento de su Campaña de Black Friday 2026, que estará vigente del 20 de octubre al 30 de noviembre. La campaña incluye descuentos en una amplia gama de patinetes eléctricos, tanto para adultos como para usuarios más jóvenes, además de actividades comunitarias interactivas, sorteos y recompensas exclusivas, todo ello diseñado para fomentar la participación de los clientes durante la temporada de compras.

Entre los productos destacados de la campaña se encuentra el iScooter iX7Pro Patinete Eléctrico Todoterreno con Certificación DGT, que combina potencia y comodidad para desplazamientos urbanos y rutas todoterreno. Cuenta con dos motores de hasta 2.000 W, una velocidad limitada a 25 km/h y una autonomía de hasta 50-60 km. Sus neumáticos todoterreno de 10 pulgadas, doble suspensión, frenos de disco, intermitentes integrados y certificación DGT completan su equipamiento.

El iScooter W12 3000W Patinete Eléctrico Todoterreno está diseñado para terrenos exigentes y recorridos largos. Sus dos motores ofrecen hasta 3.000 W de potencia, una velocidad máxima de 70 km/h y una autonomía de hasta 100 km en condiciones ideales. También incorpora neumáticos todoterreno de 11 pulgadas, doble suspensión, frenos de disco, pantalla HD, iluminación RGB y bloqueo digital mediante la aplicación Voltix.

También destaca laiScooter DX5Max Moto Eléctrica Todoterreno para Adultos, que combina potencia y autonomía para explorar caminos fuera del asfalto. Su motor de 2.000 W alcanza hasta 70 km/h, mientras que la batería extraíble de 52 V y 20 Ah ofrece una autonomía de hasta 70-100 km. Los neumáticos todoterreno, la doble suspensión, los frenos hidráulicos, la pantalla LCD y el desbloqueo NFC mejoran la experiencia de conducción.

Además de las ofertas promocionales, iScooter organizará sorteos en redes sociales para aquellos clientes que compartan sus experiencias de uso, una rueda de la fortuna con motivo del Black Friday para los suscriptores de la página de la campaña, y ofrecerá una sudadera de edición limitada, disponible en varias tallas, en los pedidos que superen los 1.000 €.

Para obtener más información sobre la campaña, visite la página de la campaña.

Acerca de iScooter

Fundada en 2015, iScooter desarrolla soluciones de transporte personal inteligentes y sostenibles que abordan la congestión urbana y los desafíos ambientales. Con la confianza de más de 30 países, la marca ofrece movilidad intuitiva y sin emisiones a través de un diseño innovador y funciones centradas en el usuario, lo que permite desplazamientos más limpios y eficientes y experiencias de viaje adaptables para la vida cotidiana.

Para obtener más información, visite:

Sitio web: https://www.iscooterglobal.eu

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YouTube: https://www.youtube.com/@iScooter/videos...

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