En Italia, 2020 comienza con SIGEP, la Feria Internacional del Helado

- 2020 comienza con SIGEP, la Feria Internacional del Helado, con los temas de servicio de alimentos dulces, internacionalidad y empresa

- 100.000 heladerías en todo el mundo

RIMINI, Italia, 14 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- El nuevo año comienza bajo el anuncio del nombramiento del nuevo consejero delegado, Corrado Peraboni para Italian Exhibition Group (IEG) y la apertura de dos ejemplos globales de Made in Italy, SIGEP (en Rimini) y Vicenzaoro January (en Vicenza), bajo los temas de alimentación y joyería y moda, respectivamente.

En el Rimini Expo Centre, del 18 al 22 de enero, el universo del servicio de pastelería se celebrará con SIGEP, la feria comercial internacional de helado artesano, pastelería, panadería y café, y A.B. Tech Expo para tecnologías y productos para panadería, pastelería y confitería. Tendencias y número confirman la creciente popularidad de la tradición del helado artesano italiano en el extranjero. Ya hay más de 100.000 heladerías artesanas en el mundo, con Alemania, España, Polonia, Japón, Argentina, Australia y Estados Unidos liderando los índices de consumo, mientras en Europa, en términos de ingresos por ventas, Alemania con 4.500 millones de euros seguida de España con 3.100 millones de euros y GranBretaña con 2.900 millones de euros *.

Durante cinco días, Sigep y A.B. Tech se convertirán en una potencia para la innovación, empresa y networking global, donde se generarán tendencias y tecnologías y la competencia para ganar el prestigioso título de World Gelato Champion será grande. Los principales agentes del mundo de la amplia cadena de suministro de productos y tecnologías para helado, pastelería, panadería y café reunidos en un evento internacional exclusivo que recibirá a compradores extranjeros de los cinco continentes. Gracias a la valiosa contribución de ITA Italian Trade Agency y al respaldo de la extensa red Regional Advisor, la plataforma comercial de Sigep y A.B.Tech es capaz de llegar a compradores de todo el mundo y está consolidada en la feria con reuniones B2B organizadas a través del sistema de agenda online del Italian Exhibition Group.

SIGEP 2020: 41 edición, 20% de expositores internacionales, 1.250 compañías asistentes, 1.300 eventos programados para una explosión de sabor que la extraordinaria audiencia multinacional de fabricantes de helado, pasteleros y panaderos experimentarán en charlas específicas. De hecho, este año verá el estreno de Vision Plaza, el fondo de pensamiento por excelencia y la alfombra roja de expertos en el sector internacional, así como otras áreas de eventos verticales para cada área de producto, incluyendo una sucesión de momentos de encuentro y reflexión.

*fuentes: Sigep Processing Centre on operator estimates and data from Confartigianato - CNA - Unioncamere - UIF - ACOMAG

Calendario SIGEP en https://en.sigep.it/events/program/all-events?date=2020-01-1... [https://en.sigep.it/events/program/all-events?date=2020-01-1...]

