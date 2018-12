JA Solar firma un contrato de suministro de módulos para un proyecto de 257 MW en Vietnam

Publicado 01/12/2018 17:00:55 CET

PEKÍN, 1 de diciembre de 2018 /PRNewswire/ -- JA Solar Holdings Co. Ltd., un fabricante líder mundial de productos de energía solar de alto rendimiento, ha anunciado haber llegado a un acuerdo con Shanxi Electric Power Engineering Co. Ltd (SEPEC), una filial de China Energy Engineering Group, para suministrar módulos PERC monocristalinos de alta eficiencia para un proyecto de 257 MW en Phu Yen (Vietnam).

El proyecto ha sido contratado por SEPEC y promovido por B. GRIMM, una compañía multiempresarial que trabaja de forma activa en el campo de la energía. El proyecto tiene una gran importancia para el desarrollo del mercado de energías renovables en Vietnam, así como en otros países del sudeste asiático.

En el acto de la firma, el Sr. Jiping Chen, presidente de SEPEC, mostró su agradecimiento a JA Solar diciendo: "JA Solar ocupa una posición de liderazgo en I+D y producción de productos fotovoltaicos de alto rendimiento. Estamos seguros de que los módulos de alta eficiencia de JA y su consolidada red de ventas mundial posibilitarán el éxito del proyecto. Además, esperamos tener la oportunidad de reforzar aún más nuestra colaboración con JA Solar y cooperar en futuros proyectos".

Ante la creciente demanda de energía, las limitadas reservas nacionales de combustibles fósiles y las numerosas fuentes de energía solar, Vietnam está bien posicionado para desarrollar e impulsar su sector fotovoltaico. Sin embargo, el país se encuentra en una región con condiciones ambientales adversas, con elevadas temperaturas y humedad a lo largo de todo el año. Esto conlleva unos requisitos muy estrictos para el rendimiento de los módulos solares, por lo que solo los productos fotovoltaicos de calidad excepcional pueden tener un buen rendimiento. Los módulos de JA Solar se someten a rigurosas pruebas de fiabilidad a largo plazo y de adaptación al medio ambiente, además de mantener una potencia de salida estable y de alta eficiencia a largo plazo. Como resultado, la marca JA Solar goza de gran prestigio en el mercado y, con el paso del tiempo, la empresa ha crecido de forma notable en todo el país.

El Sr. Baofang Jin, presidente y consejero delegado de JA Solar, comentó: "La cooperación entre las dos empresas pone de manifiesto el reconocimiento de SEPEC hacia los productos y servicios de JA. Esperamos poder cooperar en más proyectos en el futuro, impulsando el crecimiento del mercado solar en los países de la iniciativa 'Cinturón y Ruta de la Seda', y proporcionando beneficios a más personas gracias al desarrollo de la energía solar".

