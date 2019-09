James Mattis, general retirado y ex Secretario de Defensa, se unirá a The Cohen Group

Publicado 09/09/2019 13:01:15 CET

WASHINGTON, 9 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- El general James Mattis se unirá a The Cohen Group como consejero senior en octubre, tal y como ha anunciado hoy la empresa.

"Jim Mattis es un tesoro nacional. Es un líder conocido en el mundo por su juicio estratégico y sus principios firmes", comentó el ex Secretario de Defensa Bill Cohen, presidente de The Cohen Group. "Es un militar de Marina, un estudiante, académico y profesor de historia, y un funcionario público en el más estricto sentido. Nos sentimos honrados por trabajar con él. Nuestros clientes se beneficiarán de su conocimiento y consejos".

El general Mattis se desempeñó como Secretario de Defensa desde enero de 2017 hasta diciembre de 2018. Ha comandado a tropas a varios niveles durante sus 43 años como infante de Marina hasta que se jubiló en 2013. Sus principales misiones como comandante incluyen el Comando Conjunto de EE.UU. y su labor como Supremo Aliado de Transformación de la OTAN. Como comandante del Comando Central, dirigió campañas militares que contaron con más de 200 000 efectivos militares en 20 países del nordeste de África, Oriente Medio, Asia Central y Asia del Sur.

El secretario Cohen y el general Mattis empezaron a trabajar juntos en 1997 cuando el general Mattis fue el Secretario Ejecutivo del Pentágono como coronel.

Cuando se anunció su nominación como Secretario de Defensa en diciembre de 2016, el Senador John McCain, dijo, "Sin lugar a dudas, Jim Mattis es uno de los mejores oficiales militar de su generación. Es un líder extraordinario que inspira una admiración excepcional y especial en sus tropas".

Además de su trabajo con The Cohen Group, el general Mattis es miembro ilustre de Davies Family en Hoover Institution de la Universidad Stanford, es miembro de la junta directiva de General Dynamics y miembro de la junta de Tri-Cities Food Bank de su ciudad natal, Richland, Washington.

El general Mattis se unirá a un grupo élite de líderes senior en The Cohen Group que ofrecen consejos estratégicos y ayuda activa a los clientes de la empresa, incluido:

-- El General Joseph Ralston, ex comandante Supremo Aliado de la OTAN y vicepresidente de Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos; -- El embajador Marc Grossman, ex embajador de EE.UU. en Turquía, ex subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, y ex representante especial de EE.UU. en Afganistán y Pakistán, además de ser embajador de carrera; -- El embajador Nicholas Burns, ex subsecretario de Estado para Asuntos Políticos y embajador de EE.UU. para la OTAN y Grecia; -- El general Paul Kern, ex comandante del Comando de Material para el Ejército y asesor principal de Investigación, Desarrollo y Adquisición del Ejército; -- Lord George Robertson, ex Secretario General de la OTAN y Ministro de Defensa del Reino Unido; -- El almirante Jim Loy, ex comandante de la Guarda Costera, ex administrador de TSA y vicesecretario del Departamento de Seguridad Nacional; -- El teniente general Joe Yakovac, ex militar adjunto del subsecretario de Adquisición, Logística y Tecnología del Ejército y director del programa Sistema de Combate Terrestre; -- El embajador Arun Singh, el ex embajador indio en Estados Unidos, Francia e Israel; -- El mariscal jefe de las fuerzas aéreas, Sir Angus Houston, ex jefe de Fuerza de Defensa Australiana y jefe de Real Fuerza Aérea Australiana; -- El embajador Jeff Davidow, ex embajador de EE.UU. en México, Venezuela y Zambia y embajador de carrera; -- El teniente general Harry Raduege, ex director de la Agencia de Sistemas de Información de Defensa y director del Sistema de Comunicación Nacional; -- Bill Zarit, ex ministro de Asuntos Comerciales en la embajada de EE.UU. en Pekín y subsecretario de Comercio para Operaciones Internacionales para el Servicio Comercial de EE.UU.; -- Dave Rank, ex Jefe de Misión Adjunto y Encargado de Negocios en la Embajada de EE.UU. en Pekín; y -- Ellen Embry, ex subsecretaria de Defensa para Protección de Salud y Preparación del Ejército.

The Cohen Group, que se creó en 2001, consta de más de 70 profesionales con muchas décadas de experiencia combinada en cargos de alto nivel en el Congreso, la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, el Departamento de Seguridad Nacional, la comunidad de inteligencia, otras agencias federales, gobiernos de Europa y asiáticos, organizaciones internacionales y el sector privado.

El Cohen Group, que cuenta con oficinas en Washington, Londres, Pekín, Tianjin, Nueva Delhi, Riad y Brisbane, ofrece a sus clientes la información que necesitan para entender y configurar mejor el entorno empresarial, político, legal, regulatorio y mediático en el que operan. Esto incluye el desarrollo de planes estratégicos para ayudar a los clientes a lograr sus objetivos y participación activa junto los clientes en la ejecución de dichos planes.

The Cohen Group también tiene una colaboración estratégica fuerte con DLA Piper [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2573024-1&h=4217629783&u...], un despacho de abogados global con oficinas en más de 40 países en América, Europa, Oriente Medio, África y Asia Pacífico.

Para más información, visite www.cohengroup.net [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2573024-1&h=4251254951&u...]

