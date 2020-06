Jeff Doyle de Apstra lanza su primer libro:Intent-Based Networking for Dummies (1)

El nuevo libro ofrece un mapa de ruta para compañías que desarrollan un marco arquitectural de redes basado en intenciones, empoderando a las organizaciones para transformar todos los aspectos de la red

MENLO PARK, California, 15 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Jeff Doyle, miembro de la plantilla técnica de Apstra [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2825816-1&h=2992727909&u...], el pionero de redes basadas en intención y compañía de software multinacional que automatiza las redes del centro de datos, ha publicado hoy su primer libro, Intent-Based Networking for [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2825816-1&h=911915956&u=...]Dummies [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2825816-1&h=2363472012&u...] . El libro es un mapa de ruta para compañías que desarrollan un marco arquitectural intent-based networking (IBN) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2825816-1&h=446910658&u=...(IBN)&a=intent-based+networking+(IBN)] y empodera a las organizaciones a transformar la arquitectura y operaciones de red con IBN.

"En los últimos años, las redes basadas en intenciones se han convertido en un término popular que muchas organizaciones quieren implementar, pero que pocas realmente entienden", dijo Jeff Doyle, miembro de la plantilla técnica de Apstra autor de Intent-Based Networking for Dummies. "Con este libro, luchamos por dar luz sobre lo que IBN realmente es, lo que hace una buena huella para la implementación, y dónde encaja la tecnología en los esfuerzos de transformación digital".

Las redes basadas en intenciones, como Doyle describe en su libro, son un elemento clave para el éxito de la transformación digital. Sin embargo, demasiadas organizaciones carecen de los recursos para entender cómo implementar su estructura y utilizar sus beneficios para apoyar los intentos de transformación digital. Desde casos de uso específicos a estrategias de despliegue, el libro ofrece una perspectiva sin precedentes para transformar y operar redes apoyando cambios rápidos y a escala, haciendo la red más autonomica a lo largo de su ciclo de vida y ofreciendo perspectivas actualizadas a la red.

"Las organizaciones que no ajustan sus prácticas operacionales son tres veces más propensas a fallar en su transformación empresarial digital", dijo Mansour Karam, director general y fundador de Apstra. "En Apstra, ofrecemos a nuestros clientes el apoyo necesario para ajustar prácticas operacionales e implementar redes basadas en intenciones para crear una red ágil que promueva el cambio. Nuestra esperanza es que este libro equipe a las organizaciones de todos los tipos con el conocimiento que necesitan para dar los primeros pasos hacia esta transformación".

Con más de 30 años de experiencia especializándose en IBN, protocolos de ruta IP, política BGP compleja, SDN/NFV, y tejidos de centros de datos, Doyle ha diseñado o ayudado al diseño de redes de provedores de servicios IP e IPv6 a gran escala en 26 países en seis continentes. Doyle ha servido como el autor esencial para las redes de software definido, escribiendo libros como CCIE Professional Development: Routing TCP/IP, Volúmenes I y II; OSPF e IS-IS: Choosing an IGP for Large-Scale Networks; y Software-Defined Networking: Anatomy of OpenFlow.

Doyle hace al lector profundizar en la realidad de IBN. Entre los temas específicos, figuran:

-- Las características fundamentales de las redes basadas en intenciones -- La planificación para una arquitectura de red basada en intención de éxito -- La extracción de perspectivas viable con análisis basados en intenciones -- La importancia de automatización continua y validación en operaciones -- Cómo desplegar rápidamente arquitecturas complejas y asegurar su éxito más allá de la fase de implementación

Apstra es la principal compañía de redes basadas en intenciones, que ayuda a los clientes a reducir el tiempo para ofrecer fiablemente servicios de infraestructura mientras se abordan los retos operacionales una vez se despliegue la infraestructura. Los servicios IBN de Apstra facilitan una red más competente, rentable y ágil, liberando recursos valiosos para centrarse en las iniciativas empresariales. Apstra se construyó por arquitectos y operadores, para arquitectos y operadores.

Descargue una copia de Intent-Based Networking for Dummies, https://go.apstra.com/en/intent-based-networking-for-dummies [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2825816-1&h=317530922&u=...]. Aprenda más sobre Apstra y cómo utilizar las redes basadas en intenciones en apstra.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2825816-1&h=51916800&u=h...].

Acerca de Apstra, IncApstra® es una compañía de software multinacional que ofrece una solución unificada para automatizar la arquitectura y operaciones de la red de centro de datos. El producto insigne de Apstra, AOS, empodera a las organizaciones para automatizar todos los aspectos del diseño, construcción, despliegue y operación de sus redes, permitiéndoles realizar cambios a sus redes rápida y fiablemente, mientras hacen un uso eficiente del capital humano y se libran de la dependencia de los vendedores de hardware. Las organizaciones que utilizan AOS han visto una reducción de más del 80 por ciento en OpEx, una mejora del 99 por ciento en la agilidad y más del 70 por ciento de mejoras en fiabilidad. AOS utiliza el análisis avanzado basado en intentos de Apstra para validar continuamente la red, eliminando por tanto la complejidad, vulnerabilidades e interrupciones que resultan en una red segura y resistente.

Apstra, fundada en 2014 por los líderes de la industria de redes establecidos y demostrados David Cheriton, Mansour Karam y Sasha Ratkovic, tiene su sede en Menlo Park, California, con oficinas en todo el mundo.

