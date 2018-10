COMUNICADO: El JNCCN ha publicado un instrumento de evaluación comparativa que mide el desarrollo y la organización de las IPU

Publicado 17/09/2018 14:48:06 CET

- El Journal of the National Comprehensive Cancer Network ha publicado un nuevo instrumento de evaluación comparativa que mide el desarrollo y la organización de las Unidades de Práctica Integrada

El estudio recomienda mediciones cualitativas y cuantitativas que pueden desembocar en una atención oncológica mejor coordinada y determina necesaria una mejor organización en torno a la integración de la atención.

FORT WASHINGTON, Pensilvania, 17 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- Una nueva investigación en el número del 18 de septiembre del Journal of the National Comprehensive Cancer Network [http://www.jnccn.org/] (JNCCN) explora un nuevo enfoque para centros oncológicos de evaluación comparativa, que se basa en la medida en que sus estructuras organizacionales les permiten implantar Unidades de Práctica Integrada (IPU, por sus siglas en inglés). Estas IPU se definen como la atención multidisciplinar ampliamente coordinada (incluida la rehabilitación y los servicios de apoyo) que puede aportar un mayor valor a los pacientes aumentando la eficiencia y reduciendo los costes. No obstante, al aplicar este método de medición de 13 pasos en siete centros oncológicos de Europa, los investigadores hallaron que no existía una estrategia definida y coherente para desarrollar e implantar las IPU.

"Hallamos una gran variedad de fases de desarrollo y características de IPU en rutas oncológicas", afirmó la Dra. Anke Wind del Departamento de Investigación Psicosocial y Epidemiología del Instituto Oncológico de los Países Bajos [http://www.nki.nl/]. "El hallazgo da que pensar al determinar que no han avanzado mucho en cuanto al desarrollo de sus IPU".

Este estudio forma parte del proyecto de evaluación comparativa internacional conocido como BENCH-CAN. El nuevo instrumento de evaluación comparativa está compuesto por 51 indicadores cualitativos y 193 indicadores cuantitativos, basados en la literatura académica que existe y en el consenso de los expertos. A continuación, se recogieron dichos datos del año 2012 en los siete centros oncológicos pilotos, que actualmente pertenecen, todos sin excepción, a la Organización de Institutos Europeos de Cáncer (OECI, por sus siglas en inglés). El análisis se centró principalmente en las rutas del cáncer de mama, con el fin de garantizar que todos los centros participantes pudieran proporcionar suficientes datos a efectos comparativos. El proceso de la investigación incluía una visita en persona a cada centro para verificar los datos y comprender mejor el contexto.

Los investigadores finalizaron recomendando a los centros oncológicos que exploren cambios estratégicos en su organización para posibilitar que exista una plantilla adecuada que mida y mejore el uso que hacen de las IPU como parte de sus rutas oncológicas.

"Se recomienda utilizar las características de las IPU de manera más sistemática a la hora de implantar una atención sanitaria oncológica fundamentada en el valor", afirmó la Dra. Wind. Los investigadores realizarán el seguimiento con un proyecto que se basa en conseguir los mejores resultados posibles de los tratamientos oncológicos en rutas de tratamiento a través de la evaluación comparativa. Este proyecto, que también se conoce como el "proyecto ABC-Benchmarking", pretende seguir validando y desarrollando el formato de evaluación comparativa para ligar los datos de los resultados a las características de evaluación comparativa.

"Esta labor supone un importante paso hacia una prestación más coherente de la atención que se rige por guías durante y después del tratamiento oncológico", afirmó la Dra.Kathryn Ruddy, que posee un máster en Salud Pública y es la directora del programa Supervivencia al Cáncer del Departamento de Oncología del Centro Oncológico de Mayo Clinic [https://www.mayoclinic.org/], además de pertenecer al Panel de Supervivencia de las Guías de Práctica Clínica en Oncología de la NCCN (NCCN Guidelines [https://www.nccn.org/professionals/default.aspx](®)).

Para leer el estudio completo, visite JNCCN.org [http://www.jnccn.org/]. Hasta el 10 de noviembre de 2018, puede acceder gratuitamente a "Benchmarking Cancer Centers: [http://www.jnccn.org/content/16/9/1075.full.pdf+html]From Care Pathways to Integrated Practice Units [http://www.jnccn.org/content/16/9/1075.full.pdf+html]" (Centros oncológicos de evaluación comparativa: de las rutas oncológicas a las Unidades de Práctica Integrada). Para obtener más información sobre el Instituto Oncológico de los Países Bajos, visite nki.nl [http://www.nki.nl/] y avl.nl [http://www.avl.nl/].

