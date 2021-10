Johnnie Walker lanza nueva campaña de Keep Walking para que el mundo vuelva a moverse

LONDRES, 4 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Johnnie Walker, el whisky escocés número uno del mundo[1] quiere inspirar a la gente a seguir caminando (Keep Walking) hacia un futuro más positivo con el último capítulo de su icónica campaña mundial.

La famosa publicidad Keep Walking de la marca lleva más de 20 años inspirando a personas de todo el mundo con un mensaje de progreso y positividad, y este último capítulo comienza cuando el mundo se reabre poco a poco tras unos difíciles 18 meses.

El anuncio de televisión y digital, con un "himno" enérgico y vibrante, pretende que las personas vuelvan a ponerse en pie y en movimiento, y que empiecen a relacionarse con confianza. El nuevo himno es una mezcla contagiosa de canciones famosas que hablan de caminar y que se ha creado para animar a la gente a volver a salir al mundo. El mash-up incluye muestras de canciones como "Walk This Way" de Run DMC y Aerosmith, la versión de Loretta Lynn de la icónica "These Boots Are Made for Walking" y el clásico de los 70 de Lou Reed "Walk on the Wild Side".

Junto con el himno, Johnnie Walker presentará épicas tomas de ciudades, proyectando citas inspiradoras de pioneros de la cultura sobre los horizontes de las ciudades y los puntos de interés cultural de todo el mundo. Las citas de personajes como Grace Jones, Mark Twain y Ayrton Senna se verán en Nueva York, Ciudad de México, Ciudad del Cabo, Tokio y Bangkok, entre otras.

Durante más de dos siglos, Johnnie Walker ha apostado por un espíritu de progreso y avance; con esta nueva entrega de Keep Walking, la marca quiere ayudar a inspirar a la gente a dar su propio siguiente paso reflejando la energía, las palabras y los pensamientos de iconos culturales y pioneros que comparten ese espíritu.

Julie Bramham, Directora Global de Marca de Johnnie Walker, dijo:

"Johnnie Walker siempre ha sido desafiantemente optimista y un faro de progreso: de eso trata Keep Walking.

"Keep Walking son dos pequeñas palabras que dicen mucho sobre la positividad, la posibilidad y la resistencia. Después de todo lo que hemos pasado en los últimos años, no podemos imaginar un momento de la historia reciente en el que esos sentimientos pudieran ser más relevantes."

La campaña también contará con una serie de colaboraciones locales que impulsarán acciones tangibles que "caminarán". En más de 20 países de todo el mundo, creadores del cambio y artistas como DJ Alok (Brasil), CL (Corea) y Alfonso Herrera (México) unirán sus fuerzas a las de Johnnie Walker para ayudar a revitalizar espacios sociales como bares, clubes y locales mientras el mundo comienza a reabrirse.

El lanzamiento de la campaña se produce apenas unas semanas después de que Johnnie Walker abriera las puertas de su nueva atracción para visitantes, Johnnie Walker Princes Street, en el corazón de Edimburgo, Escocia, ofreciendo a la gente una forma única y envolvente de experimentar el whisky y socializar de nuevo en la tierra natal de la marca.

También se produce después de que la empresa matriz Diageo haya invertido 100 millones de dólares en los últimos 18 meses para ayudar a los pubs y bares en la recuperación tras la pandemia, apoyando el empleo y las comunidades de todo el mundo a través de su programa Raise The Bar.

1. IWSR 2020.

