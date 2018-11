Jolywood desvela una nueva lámina transparente en malla para reducir el coste energético del sistema bifacial

Publicado 13/11/2018 4:11:52 CET

SUZHOU, China, 13 de noviembre de 2018 /PRNewswire/ -- Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (SZ: 300393) (Jolywood), el proveedor líder mundial de láminas solares y células solares bifaciales, tipo N de alta eficacia, ha desvelado su nueva lámina transparente en malla, que ha desarrollado junto a DuPont China Ltd. y que ha sido certificada por TUV Rheinland.

En un intento de crear productos solares líderes, el equipo de investigación y desarrollo de Jolywood ha desarrollado la lámina transparente en malla que ofrece una malla reflectante adicional para los espacios vacíos entre las células solares de los módulos. Esto permite que la malla aumente la potencia del módulo en 5 a 6 W y protege mejor la capa interior de la lámina. Además, el producto es ligero, transpirable y tiene una transmisión luminosa elevada. Dichas características hacen que el producto sea ideal como componente de módulos bifaciales. La lámina transparente con vidrio, comparada con la lámina con vidrio doble, tiene más ventajas de coste en rendimiento del producto, revienta el precio de transporte e instalación, limita los costes, las operaciones y el mantenimiento, etc.

Lin Jianwei, presidente de Jolywood, comentó, "Nos sentimos orgullosos del gran trabajo que ha realizado nuestro equipo líder mundial en el desarrollo de esta última mejora en tecnología de láminas. Jolywood tiene 10 años de experiencia en suministrar láminas de alta calidad para encapsular módulos. Nos hemos esforzado para desarrollar productos innovadores para el sector fotovoltaico y seguiremos comercializando más productos para fomentar una adaptación rápida de módulos bifaciales".

Asimismo, DuPont china se ha unido a Jolywood para desarrollar productos fotovoltaicos juntos. Wang Wei, gerente general global de DuPont China, comentó que Jolywood ha sido un socio estratégico importante y que ambas compañías han trabajado juntas para desarrollar productos valiosos de láminas transparentes. Añadió que seguirán con su labor conjunta.

Además de las láminas transparentes en malla, Jolywood también vende las células solares mono y bifaciales tipo N más eficaces. El rendimiento de conversión sus células TOPcon bifaciales tipo N supera el 22,5 %. Gracias a las láminas que acaba de comercializar, Jolywood podrá ofrecer la solución más completa y mejor diseñada para clientes como SPIC Xi'an Solar Power Co., Ltd., que ha cooperado con Jolywood en células IBC tipo N, y que tiene planes de ahondar su colaboración para desarrollar células y láminas.

Acerca de Jolywood

Jolywood (SZ: 300393) es el líder mundial en desarrollo, producción y marketing de láminas fotovoltaicas, células solares bifaciales, tipo N, mono cristalinas de alta eficacia y módulos bifaciales. Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (Jolywood Suzhou), que se fundó en 2008, es el mayor fabricante de láminas fotovoltaicas de todo el mundo, con una capacidad de producción anual de más de 100 millones de metros cuadrados. Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd. (Jolywood Taizhou), subsidiaria propiedad absoluta de Jolywood Suzhou, se fundó en 2016 y está en la cima del sector solar global con una capacidad de fabricación de 2,4GW de células solares bifaciales tipo N desde 2017.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/782818/Jolywood_mesh_backsheet.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/782818/Jolywood_mesh_backsheet.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Cathy Huang, +86-134-0108-5512, cathy@jolywood.cn