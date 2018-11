Jolywood, invitada a participar en la primera Conferencia Ministerial sobre energía del Cinturón y Ruta de la Seda

Publicado 29/10/2018 13:16:56 CET

SUZHOU, China, 29 de octubre de 2018 /PRNewswire/ -- Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (SZ: 300393) (Jolywood), el principal proveedor mundial de células y módulos solares bifaciales de alta eficiencia de tipo N, fue un participante clave en la Conferencia Ministerial sobre energía de la iniciativa Cinturón y Ruta de la Seda de 2018 y en el Foro Internacional sobre transición energética ("la Conferencia") para hablar sobre la cooperación energética y el futuro de las nuevas energías. El Sr. Lin Jianwei, presidente de Jolywood, fue invitado como participante especial, junto con directores de proyectos que forman parte de la iniciativa Cinturón y Ruta de la Seda (BRI, por sus siglas en inglés) y altos directivos de empresas del sector energético.

https://mma.prnewswire.com/media/775473/Jolywood_belt_and_road_conference.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/775473/Jolywood_belt_and_road_conference.jpg]

La conferencia, que acogió a un gran número de invitados de alto nivel, logró un éxito que demostró la capacidad de la iniciativa BRI de ayudar a los países participantes a alcanzar un nuevo consenso sobre la cooperación energética internacional. China ha acumulado una rica y valiosa experiencia en investigación y desarrollo, así como en producción y aplicación en el campo de las nuevas tecnologías y productos energéticos. Teniendo en cuenta la situación actual de los países en conjunto, China está llevando a cabo la transformación de la energía verde cooperando y beneficiando con efectividad a la gente en toda la región que abarca la iniciativa Cinturón y Ruta de la Seda. Jolywood ha participado activamente en esta transformación del sector de la energía verde.

El Sr. Lin afirmó: "Jolywood es un líder mundial en tecnología bifacial de alta eficiencia para células y módulos solares de tipo N. Produce las principales células solares bifaciales monocristalinas de 2,4 GW tipo N del mundo. La eficiencia de conversión de las células bifaciales TOPcon tipo N ha superado el 22,8%, y la eficiencia de conversión de las células IBC tipo N ha superado a su vez el 23,0%, lo que ha llevado al sector a una nueva era de paridad fotovoltaica".

https://mma.prnewswire.com/media/775472/Jolywood_chairman_interviewed.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/775472/Jolywood_chairman_interviewed.jpg]

Jolywood, fundada en 2008, se ha centrado en la investigación y el desarrollo de láminas posteriores solares y es líder en la fabricación de materiales fotovoltaicos avanzados. Su volumen de producción y ventas ha logrado mantener una posición de liderazgo en el sector. En la actualidad, Jolywood da soporte a centrales eléctricas que suman más de 40 GW en todo el mundo, y no ha recibido ninguna queja de los clientes, ya que garantiza la finalización del ciclo de vida completo de sus módulos fotovoltaicos.

Jolywood también ha impulsado su desarrollo internacional, y tiene clientes de Italia, India, Japón y Taiwán, entre otros. Sus células y módulos solares bifaciales de alta eficiencia tipo N han recibido el reconocimiento por parte de clientes de todo el mundo. Por ejemplo, la compañía State Power Investment Corporation Limited (SPIC) de China construyó la central fotovoltaica de módulos bifaciales monocristalinos tipo N más grande del mundo sobre el agua con los suministros y la ayuda de Jolywood. Otros ejemplos incluyen la central eléctrica fotovoltaica de módulos bifaciales monocristalinos tipo N ACME de la India; la central eléctrica modelo de Adelaida (Australia); una central eléctrica modelo de Japón; y la central eléctrica de módulos bifaciales monocristalinos tipo N RMUTL de Tailandia, entre otras.

Con el objetivo de proporcionar soluciones bifaciales de alta eficiencia con alta generación de energía a un bajo coste eléctrico, Jolywood seguirá actualizando su tecnología y participará de forma activa en proyectos dentro y junto a la iniciativa BRI para contribuir a la transformación del sector energético.

Acerca de Jolywood

Jolywood (SZ: 300393) es el líder mundial del desarrollo, la producción y la comercialización de células solares bifaciales tipo N monocristalinas de alta eficiencia con lámina trasera fotovoltaica y de módulos bifaciales. Fundada en 2008, Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (Jolywood Suzhou) es el mayor fabricante de láminas traseras fotovoltaicas del mundo y tiene una capacidad de producción anual de más de 100 millones de metros cuadrados. Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd. (Jolywood Taizhou), una filial propiedad integral de Jolywood Suzhou, fue fundada en 2016 y desde 2017 encabeza el sector de la energía solar mundial con 2,4 GW de capacidad de fabricación de células solares bifaciales tipo N.

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/775473/Jolywood_belt_and_road_conference.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/775473/Jolywood_belt_and_road_conference.jpg] Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/775472/Jolywood_chairman_interviewed.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/775472/Jolywood_chairman_interviewed.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Cathy Huang, +39-345-071-3680, cathy@jolywood.cn