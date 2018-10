COMUNICADO: Jolywood suministra 40.000 eficientes módulos tipo N a Zonnepark Rilland BV construidos por Cooperation Unisun Energy

Publicado 20/09/2018 15:02:39 CET

- Jolywood suministra 40.000 módulos tipo N y alta eficiencia a Zonnepark Rilland BV construidos por Cooperation Unisun Energy en los Países Bajos

TAIZHOU, China, 20 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd ("Jolywood" o "la Compañía"), un líder en la investigación, el desarrollo y la producción a gran escala de células solares bifaciales tipo N, ha firmado un acuerdo de suministro de módulos ("el Acuerdo") con Zonnepark Rilland BV en los Países Bajos ("Zonnepark"), para un proyecto dedicado de energías renovables llevado a cabo por Cooperation Unisun Energy en Róterdam. Jolywood proporcionará 40.000 módulos solares fotovoltaicos bifaciales de doble vidrio y primera calidad para el proyecto. Esta es la primera vez que Jolywood se asocia con un poderoso desarrollador de proyectos como parte de su iniciativa por entrar en el mercado europeo.

Zonnepark Rilland BV consiste en un parque solar de 11,84 MW desarrollado por Cooperation Unisun Energy en cooperación con su propietario local. Zonnepark Rilland se está construyendo en un área dedicada a las energías renovables, donde 15 MW de energía eólica ya están produciendo energía respetuosa con el medio ambiente. El proyecto Zonnepark Rilland es solo el primero de muchos que está desarrollando Cooperation Unisun Energy en los Países Bajos. El mantenimiento del proyecto irá a cargo de Uper International BV, un socio mundial de operación y mantenimiento (O&M) de Unisun Group.

El Sr. JianWei LIN, presidente de Jolywood, señaló: "Europa tiene un mercado solar que está madurando, y que tiene potencial para crecer de forma notable. UNISUN Energy tiene una amplia experiencia trabajando con clientes de primera categoría y la capacidad de hacer avanzar con eficacia nuestras tecnologías de valor añadido. Trabajando codo con codo, esperamos construir un estilo de vida más ecológico para los clientes de toda la región europea".

La Sra. Yisha HE, presidenta de UNISUN Energy, afirmó: "Estamos muy satisfechos de establecer esta asociación con Jolywood. UNISUN Energy se preocupa de escoger únicamente productos con tecnologías líderes para nuestros valiosos clientes. Consideramos que la línea de productos de Jolywood, así como su estrategia de producir únicamente productos solares de alta calidad, encajan a la perfección con la visión de Unisun Energy de proporcionar a nuestros clientes instalaciones de energía solar con el mejor coste normalizado de electricidad (LCOE) del mercado".

Jolywood y UNISUN Energy tienen como meta alcanzar su objetivo de ventas total de módulos de 200 megavatios (MW) para el mercado europeo entre 2018 y 2020.

Acerca de Unisun Energy

Unisun Energy es un proveedor mundial de integraciones y servicios para sistemas de generación de energía respetuosos con el medio ambiente. Su equipo principal cuenta con una media de más de 15 años de experiencia internacional y más de 10 años de experiencia en el desarrollo y en operaciones financieras destinadas a plantas fotovoltaicas internacionales.

Desde su fundación en 2013, Unisun ha implementado más de 500 MW en proyectos fotovoltaicos para mercados nacionales e internacionales.

Para obtener más información, visite: www.unisun-energy.com

Acerca de Cooperation Unisun Energy

Cooperation Unisun Energy se fundó en los Países Bajos en agosto de 2016. La empresa ofrece un paquete integral que abarca el desarrollo, el diseño, la financiación y la construcción completa de las instalaciones. Los proyectos actuales en desarrollo representan una cartera de 200 MW. La operación y el mantenimiento van a cargo de Uper International, una filial de Uper Energy, que tiene una cartera activa de 1,3 GW de proyectos en mantenimiento.

Para obtener más información, visite: www.unisun-energy.nl

Acerca de Jolywood (TaiZhou) Solar Technology Co. Ltd.

Jolywood (Taizhou) Solar Technology, una filial de tecnología fotoeléctrica de propiedad integral de Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd., está a la cabeza del sector mundial de la energía solar con 2,4 GW de capacidad de producción de células solares bifaciales tipo N monocristalinas y se vuelca en la investigación y desarrollo, producción y comercialización de células solares, módulos solares y servicios de asesoría técnica. Fundada en 2008, Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co. Ltd. (SZ: 300393), es el mayor fabricante profesional de láminas traseras fotovoltaicas del mundo y tiene una capacidad de producción anual de más de 100 millones de metros.

Para obtener más información, visite: http://en.jolywood.cn/

Sitio Web: http://en.jolywood.cn/