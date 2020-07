Jubilant Biosys Limited anuncia su fusión con Jubilant Chemsys Limited

BENGALURU, La India, 29 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- Jubilant Biosys Limited ("Biosys"), filial de propiedad completa de Jubilant Life Sciences Limited, anunció hoy la finalización de la fusión con su compañía hermana, Jubilant Chemsys Limited, con sede en Noida, La India. Las entidades combinadas funcionarán bajo el nombre de Jubilant Biosys Limited.

La fusión simplificará las operaciones y proporcionará a los clientes un acceso de marca único para una amplia gama de descubrimientos, IND y PR&D y servicios de desarrollo GMP. Biosys ha anunciado anteriormente una inversión destacada en la construcción de unas instalaciones de investigación de última generación en Greater Noida y en Bengaluru, La India, para hacer frente al aumento de la demanda de clientes para sus servicios funcionales (química médica y sintética, biología estructural, DMPK, biología y crecimiento GMP) y se integra de forma notable en los servicios de descubrimiento de fármacos.

Marcel Velterop, director general de Jubilant Biosys Limited y CDMO, explicó: "Estamos encantados de hacer que esta fusión se lleve a cabo y nos centramos en nuestra inversión de crecimiento para ampliar la química, además de integrar las capacidades de descubrimiento de fármacos. Proporciona claridad para los clientes, y nos permite desplegar mejor nuestra promesa de tipo '4D' en lo que respecta a la aceleración de los procesos de descubrimiento por medio del aumento de la digitalización de nuestras operaciones y flujo de información".

Acerca de Jubilant Biosys Limited:

Jubilant Biosys, una filial de propiedad privada de Jubilant Life Sciences Ltd con sede en Bengaluru, ofrece servicios de investigación y desarrollo por contrato para innovadores farmacéuticos globales. Biosys ha demostrado experiencia en los servicios funcionales, como biología, DMPK, toxicología y química médica, PR&D y capacidades de crecimiento GMP hasta la fase II. Ha demostrado un registro de seguimiento destacado para desplegar hasta más de 75 programas integrados en múltiples áreas terapéuticas, incluyendo, pero no limitándose, oncología, enfermedades metabólicas, dolor e inflamación, SNC y expandiéndose en enfermedades raras. Su compañía hermana, Trial Stat Solution Inc., proporciona una plataforma EDC avanzada para acelerar la captura y procesamiento de datos de ensayos clínicos. Si desea más información visite la página web sita en www.jubilantbiosys.com [http://www.jubilantbiosys.com/].

