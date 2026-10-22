Karbon-X eleva su margen bruto al 32 %, reduce un 55 % el consumo de efectivo y logra 4,3 millones diferidos

Karbon-X eleva su margen bruto al 32 % - Karbon-X

(Información remitida por la empresa firmante)

Los ingresos diferidos aumentan un 13 %, mientras continúa avanzando el desarrollo de proyectos internacionales y la actividad en los mercados medioambientales

Canadá, 22 de octubre de 2026.- Karbon-X Corp. (OTCQB) ("Karbon-X" o la "Compañía"), empresa global especializada en los mercados del carbono y medioambientales, ha anunciado hoy sus resultados financieros y operativos correspondientes al primer trimestre del ejercicio fiscal 2027, finalizado el 31 de agosto de 2026, tras la presentación de su informe trimestral mediante el formulario 10-Q.



El trimestre estuvo marcado por un aumento significativo del margen bruto hasta el 32 %, una reducción del 55 % en el efectivo neto utilizado en actividades operativas y la continuidad de los avances en el desarrollo de proyectos internacionales y los servicios de asesoramiento.



Mediante una ejecución disciplinada, Karbon-X ha orientado su combinación de actividades comerciales hacia la consultoría medioambiental de valor añadido y mayor margen, así como hacia la comercialización de proyectos, reforzando su base operativa para lograr un crecimiento sostenible a largo plazo.



Aspectos destacados del primer trimestre del ejercicio fiscal 2027



• Expansión sustancial del margen bruto: el margen bruto aumentó hasta el 32 %, frente al 0,8 % registrado en el mismo período del año anterior, lo que refleja una combinación de ingresos con mayores márgenes, centrada en el asesoramiento técnico y las actividades relacionadas con proyectos.



• Optimización disciplinada del efectivo: el efectivo neto utilizado en actividades operativas disminuyó un 55 %, hasta los 1,2 millones de dólares, frente a los 2,7 millones de dólares del mismo período del año anterior, lo que demuestra una mayor eficiencia en el uso del capital y disciplina operativa.



• Sólida visibilidad de ingresos futuros: los ingresos diferidos aumentaron un 13 %, hasta los 4,3 millones de dólares a 31 de agosto de 2026, frente a los 3,8 millones de dólares a 31 de mayo de 2026, lo que indica una demanda y un compromiso sostenidos por parte de la cartera de clientes de la Compañía.



• Hitos del proyecto de manglares en Senegal: la iniciativa ABC Mangrove Senegal avanzó mediante la facturación de un anticipo de 540.000 dólares para costes de desarrollo, en virtud de su acuerdo de compra futura de producción, correspondiente al tercer y cuarto ciclo de plantación.



• Nuevos contratos de asesoramiento comercial: la Compañía consiguió un nuevo contrato de asesoramiento técnico para un proyecto de carbono de alto impacto basado en la naturaleza y cobró satisfactoriamente los honorarios correspondientes a la primera fase.



"La actividad comercial puede variar significativamente entre los períodos de presentación de resultados, y nuestra estrategia está diseñada para desarrollar un negocio con múltiples fuentes de oportunidades comerciales", afirmó Chad Clovis, director ejecutivo de Karbon-X. "Seguimos desarrollando nuestras capacidades en el comercio de productos medioambientales, el desarrollo de proyectos y los servicios de asesoramiento, con especial atención a mejorar nuestra combinación de ingresos y nuestra eficiencia operativa. A medida que avanzamos en el ejercicio fiscal 2027, nuestras prioridades siguen estando claras: ampliar nuestras actividades comerciales internacionales, impulsar los proyectos hacia su comercialización y construir un negocio más diversificado, preparado para el crecimiento a largo plazo".



Análisis financiero y transformación estratégica

Los resultados de Karbon-X correspondientes al primer trimestre del ejercicio fiscal 2027 reflejan una evolución estratégica que busca alejarse del comercio industrial volátil y de bajo margen para centrarse en contratos de desarrollo de proyectos medioambientales y asesoramiento de alto valor, con ingresos más previsibles.



El reajuste estratégico de la cartera de actividades impulsó un margen bruto del 32 % durante el primer trimestre. Los ingresos declarados, de 343.967 dólares, reflejan la reducción planificada de las actividades de comercio industrial de gran volumen y bajo margen, que generaron ingresos de 35,7 millones de dólares en el mismo período del año anterior. La reasignación de recursos hacia actividades de mayor margen ha mejorado significativamente el perfil de margen bruto de la Compañía, lo que refleja los avances en su transformación estratégica.



La pérdida neta del período fue de aproximadamente 4,1 millones de dólares, o 0,04 dólares de pérdida por acción, frente a los 2,6 millones de dólares, o 0,03 dólares de pérdida por acción, registrados en el trimestre del año anterior. Este resultado refleja las inversiones continuadas destinadas a ampliar la cartera de proyectos internacionales, establecer canales comerciales de asesoramiento e impulsar las iniciativas basadas en la naturaleza hacia su comercialización.



Acerca de Karbon-X

Karbon-X es una empresa global especializada en los mercados del carbono y medioambientales que desarrolla, comercializa y lleva al mercado productos y atributos medioambientales. A través de sus capacidades integradas en el desarrollo de proyectos, los mercados medioambientales y las soluciones climáticas, Karbon-X conecta a las organizaciones con oportunidades para respaldar un impacto climático medible, haciendo posible un impacto climático que ninguna solución podría alcanzar por sí sola.



Para más información, visitar www.karbon-x.com.



Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, incluidas, entre otras, declaraciones relativas a los planes y prioridades de Karbon-X Corp. para el ejercicio fiscal 2027, sus resultados financieros, su estrategia empresarial, sus planes de crecimiento, su capacidad para mejorar los márgenes y la eficiencia operativa, el avance de su cartera de proyectos y el desarrollo de nuevas oportunidades comerciales.



Las declaraciones prospectivas se basan en las expectativas actuales y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían provocar que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones. Los inversores deben revisar los riesgos e incertidumbres descritos en el informe anual de la Compañía, presentado mediante el formulario 10-K correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 31 de mayo de 2026, su informe trimestral, presentado mediante el formulario 10-Q correspondiente a los tres meses finalizados el 31 de agosto de 2026, y otros documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.



Karbon-X no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas, salvo cuando así lo exija la legislación aplicable.

Contacto

Nombre contacto: Emma Caputo

Descripción contacto: Vicepresidenta de Marketing en Karbon-X Corp.

Teléfono de contacto: +1 4038525887