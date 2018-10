COMUNICADO: KAT VON D BEAUTY LANZA 40 NUEVOS PINTALABIOS VEGANOS #STUDDEDKISS

Publicado 10/03/2018 0:41:53 CET

KAT VON D BEAUTY LANZA 40 NUEVOS PINTALABIOS VEGANOS #STUDDEDKISS

SAN FRANCISCO, 9 de marzo de 2018 /PRNewswire/ -- El icónico pintalabios Studded Kiss Crème de Kat Von D ha vuelto para revolucionar el maquillaje labial con una codiciada nueva fórmula, una nueva gama de colores explosivos y un nuevo look renovado. Cuando Kat Von D se propuso crear el pintalabios perfecto -romántico pero atrevido, elegante pero sexy, y con colores increíbles- creó el icónico Studded Kiss. Actualmente, el pintalabios Studded Kiss es más intenso que nunca, con una fórmula con mayor pigmentación que ofrece una textura altamente nutritiva y un color intenso, y con la larga duración y el compromiso hacia el maquillaje no testado en animales y completamente vegano propio de la firma.

El nuevo pintalabios Studded Kiss Crème se lanza en 40 increíbles colores con 3 acabados brutales: satinado mate, brillo y metálico. La mayor y más disruptiva gama de colores que Kat Von D ha ofrecido nunca incluye éxitos de ventas atemporales, productos favoritos que ya no se vendían, iconos preciados de la colección de pintalabios Everlasting Liquid, y el novedoso White Out, un blanco opaco, inspirado en el arte, para usar como base o para mezclar y personalizar unos tonos de pintalabios perfectos y únicos. Desde tonos nude a brillantes, pasando por llamativas explosiones de color, Studded Kiss ofrece un amplio espectro para todas las personas.

Como siempre, Kat Von D ha probado y aprobado personalmente la fórmula de todos estos tonos 100% veganos y no testados en animales para asegurar una pigmentación consistente y un uso cómodo y muy ligero. Incluso se ha involucrado en el diseño del icónico envase y la tipografía del pintalabios Studded Kiss. El casquillo de bala del pintalabios Studded Kiss está inspirado en las tachuelas negras de su brazalete favorito.

Consigue el look perfecto:La maquilladora profesional Tara Buenrostro del equipo Artistry Collective de Kat Von D Beauty (@juscallmetara [http://www.instagram.com/juscallmetara]) comparte su pasión por los nuevos pintalabios Studded Kiss:

-- "Los pintalabios Studded Kiss Crème, con su nueva fórmula, son verdaderamente distintos al resto de pintalabios del mercado. Son los pintalabios que más duran y con la intensidad de color más descabellada. Desde los perfectos tonos nude para cualquier tono de piel y los rojos clásicos, hasta las extrañas explosiones de color y los tonos favoritos del pintalabios Everlasting Liquid...¡Tenemos todos los colores que le dicte el corazón!"

Tara comenta la creación del look que le vimos a Kat Von D en la campaña del pintalabios Studded Kiss Crème, que inspiró el eslogan "Kiss Me All Over" (bésame por todas partes):

-- "Siempre adoro colaborar con Kat en ideas para las campañas, por lo que, cuando acudió a mí con la idea de los pintalabios por toda la cara, lo primero que se me vino a la cabeza fue que tendría que besarla...MUCHO. Para conseguir el look de la campaña, creé plantillas personalizadas y, con la ayuda de otros 3 miembros del equipo Artistry Collective, las rellenamos con diferentes tonos de Studded Kiss para mostrar de verdad la increíble gama de colores, la elevada pigmentación y la intensidad que le haría tener a Kat el look Studded Kiss Me All Over perfecto".

El pintalabios Studded Kiss Crème de Kat Von D estará disponible en España en febrero de 2018 en Sephora.

#¡Vegano! La pasión que Kat Von D siente por los animales se traduce en que sus productos siempre son 100% no testados en animales. El pintalabios Studded Kiss Crème es 100% vegano. Comparta sus looks y busque más inspiración en KatVonDBeauty.com [http://www.katvondbeauty.com/], @KatVonDBeauty [https://www.instagram.com/katvondbeauty/?hl=en], #KatVonDBeauty y #StuddedKiss

ACERCA DE KAT VON D BEAUTY: LARGA DURACIÓN. ALTA PIGMENTACIÓN. COBERTURA TOTAL.

Kat Von D Beauty se fundó y presentó en 2008. Inspirada por los tatuajes de su famoso estudio, High Voltage Tattoo, Kat Von D creó una marca querida e imparable, especializada en productos de belleza de larga duración, alta pigmentación y cobertura total, y que le animan sacar su artista interior.

En su incesante búsqueda para crear los productos de belleza más perfectos que pueda imaginar, Kat Von D prueba en sí misma todas sus creaciones, inspirándose continuamente en su experiencia como maquilladora profesional, tatuadora, música, activista por los derechos de los animales, líder de redes sociales y creadora. Alabada y apreciada por su arte, autenticidad, innovación y obsesión por la calidad, Kat Von D es una de las marcas de belleza de más rápido crecimiento del sector.

Como apasionada activista por los derechos animales, Kat Von D está comprometida con asegurar que la belleza sea 100% no testada en animales y que el maquillaje sea, en su línea, 100% vegano. En reconocimiento a su trabajo, recibió el Premio a la celebridad defensora de los animales de la Conferencia Nacional por los Derechos de los Animales y fue nombrada Celebridad vegana del año en 2017.

Kat Von D Beauty se distribuye en 35 países de Norteamérica, América Latina, Europa, el sudeste asiático, Australia, Oriente Medio, Escandinavia, Reino Unido e Irlanda, exclusivamente en SEPHORA, Naimies, Kaukhof, Debenhams y www.katvondbeauty.com [http://www.katvondbeauty.com/].

ACERCA DE KENDO

Con sede en San Francisco (California), KENDO crea o adquiere marcas de belleza y se centra en convertirlas en potencias mundiales. Su cartera está formada por Kat Von D Beauty, Marc Jacobs Beauty, OLEHENRIKSEN, BITE Beauty y Fenty Beauty de Rihanna. El nombre KENDO es un juego de palabras con la frase inglesa "can do", es decir, "se puede hacer". Lo que caracteriza a KENDO es su dedicación por la calidad de los productos, la innovación y su narración auténtica. Las marcas de la cartera de KENDO se distribuyen en 35 países de todo el mundo.

CONTACTO: Farnoush Tabari, KENDO - Europa, (+33) 6 69 14 88 12, farnoush.tabari@kendobrands.com

Sitio Web: https://www.katvondbeauty.com/