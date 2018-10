COMUNICADO: Kat Von D Beauty lanza el programa Pro Makeup Artist

Publicado 09/03/2018 22:31:06 CET

Kat Von D Beauty lanza el programa Pro Makeup Artist

El único programa de maquilladores profesionales con una buena causa

"Tras años soñándolo, me entusiasma anunciar que nuestro Pro Program ya está aquí. Desde el principio, mi meta era crear un programa que inspirara, que conectara a las personas y que contribuyera a que el maquillaje no esté testado en animales". - Kat Von D

SAN FRANCISCO, 9 de marzo de 2018 /PRNewswire/ -- Kat Von D Beauty lleva mucho tiempo siendo la referencia para los maquilladores profesionales que crean looks de alta pigmentación y larga duración. Ahora, Kat Von D tiene una misión: evitar que el maquillaje profesional experimente con animales mediante la presentación de Pro Programde Kat Von D Beauty, el único programa profesional con una buena causa.

Conozca aquí nuestro servicio multicanal interactivo de noticias: https://www.multivu.com/players/es-es/8282151-kat-von-d-pro-makeup-artist-program/ [https://www.multivu.com/players/es-es/8282151-kat-von-d-pro-makeup-artist-program/]

A partir del 1 de marzo de 2018, se invita a que los maquilladores profesionales (tanto los estudiantes como los ya establecidos) soliciten afiliarse a este emocionante programa. Todos los miembros aceptados de Pro Program recibirán una tarjeta de afiliación exclusiva y un descuento del 30% en todos los productos que compren a través de Katvondbeauty.com, de forma que puedan llenar su kit con sus productos favoritos de Kat Von D Beauty, como el pintalabios Everlasting Liquid, la base de maquillaje Lock-it, el delineador Tattoo Liner y la paleta de contorneado Shade + Light. Se recompensará a los primeros 5000 miembros oficiales de Pro Programme con una lujosa caja de bienvenida de edición limitada con un estilo exclusivo y dos básicos de maquillaje de tamaño completo (el delineador Tattoo Liner y el corrector Lock-It Concealer Crème en blanco puro).

¡Puede estar seguro de que con un Pro Program tan especial, Kat Von D ha añadido otras sorpresas! Otros de los beneficios de ser miembro de Pro Program de Kat Von D Beauty son:

-- 30% de descuento en todos los productos de Kat Von D Beauty comprados a través de Katvondbeauty.com -- Únicamente productos profesionales y acceso rápido -- Envío gratuito dentro de los Estados Unidos e internacional a 123 países sin pedido mínimo -- Acceso exclusivo a experiencias inolvidables solo para miembros

Los miembros de Pro Program también desempeñarán un papel activo a la hora de contribuir a que no se experimente con animales: con cada pedido de Pro Programme, Kat Von D Beauty realizará una donación a una organización benéfica en defensa de los derechos de los animales. En 2018, Kat Von D ha seleccionado a Mercy For Animals [http://www.mercyforanimals.org/] como la organización benéfica de su elección. Mercy For Animals, una buena causa muy apreciada por Kat Von D, es una organización internacional sin ánimo de lucro dedicada a evitar el maltrato de los animales de granja y a promocionar opciones y políticas alimentarias compasivas.

"He aprendido mucho de ellos (Mercy for Animals) sobre lo fantástico e importante que es volverse vegano, tanto para los animales, como para la raza humana y para el planeta. El mensaje se trasmite de forma inteligente, informativa, honesta, directa y fácil de seguir. No va dirigido solo a la comunidad vegana, sino, y lo que es aún más importante, también al mundo no vegano". - Kat Von D

Tanto los detalles como los criterios de solicitud estarán disponibles en https://www.katvondbeauty.com/pro-program [https://www.katvondbeauty.com/pro-program] el 1 de marzo de 2018. Participe en la conversación etiquetando a @katvondbeauty y #katvondbeautypro.

#¡Alerta vegana! Todos los productos de Kat Von D son 100% no testados en animales. Hechos con amor, no con animales. Comparta sus looks y busque más inspiración en KatVonDBeauty.com [http://www.katvondbeauty.com/], @KatVonDBeauty y #KatVonDBeauty

ACERCA DE KAT VON D BEAUTY: LARGA DURACIÓN. ALTA PIGMENTACIÓN. COBERTURA TOTAL.

Kat Von D Beauty se fundó y presentó en 2008. Inspirada por los tatuajes de su famoso estudio, High Voltage Tattoo, Kat Von D creó una marca de maquillaje querida e imparable, especializada en productos de belleza de larga duración, alta pigmentación y cobertura total que te animan a sacar tu artista interior.

En su incesante búsqueda para crear los productos de belleza más perfectos que pueda imaginar, Kat Von D prueba en sí misma todas sus creaciones, inspirándose continuamente en su experiencia como maquilladora profesional, tatuadora, música, activista por los derechos de los animales, líder de redes sociales y creadora. Alabada y apreciada por su arte, autenticidad, innovación y obsesión por la calidad, Kat Von D es una de las marcas de belleza de más rápido crecimiento del sector.

Como apasionada activista por los derechos animales, Kat Von D está comprometida con asegurar que la belleza sea 100% no testada en animales y que el maquillaje sea, en su línea, 100% vegano. En reconocimiento a su trabajo, recibió el Premio a la celebridad defensora de los animales de la Conferencia Nacional por los Derechos de los Animales y fue nombrada Celebridad vegana del año en 2017. En los Premios Annual Libby, peta2 ha nombrado dos veces a Kat Von D Beauty como Mejor empresa de cosméticos no testados en animales.

Kat Von D Beauty se distribuye en 35 países de Norteamérica, América Latina, Europa, el sudeste asiático, Australia, Oriente Medio, Escandinavia, Reino Unido e Irlanda, exclusivamente en SEPHORA, Naimies, Debenhams y www.katvondbeauty.com [https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.katvondbeauty.com&d=DwMGaQ&c=aUbqBSCIAfLwCo1CEKoWZQ&r=hNd7zNJYjji_QgKfWHUdEiEvVTKWUaLlX0bPpg8jIew&m=I0F5mHxEmTjDppMFxIug79FsJWfY4g7i61ymo4GhQpc&s=bJVAz4N6cKcEn6kdmilhXxO0EC8J8ldRDi1nkrE4Mug&e=].

ACERCA DE KENDO

Con sede en San Francisco (California), KENDO crea o adquiere marcas de belleza y se centra en convertirlas en potencias mundiales. Su cartera está formada por Kat Von D Beauty, Marc Jacobs Beauty, OLE HENRIKSEN, BITE Beauty y Fenty Beauty de Rihanna. El nombre KENDO es un juego de palabras con la frase inglesa "can do", es decir, "se puede hacer". Lo que caracteriza a KENDO es su dedicación por la calidad de los productos, la innovación y su narración auténtica. Las marcas de la cartera de KENDO se distribuyen en 35 países de todo el mundo.

CONTACTO: Farnoush Tabari, KENDO - Europa, (+33) 6 69 14 88 12, farnoush.tabari@kendobrands.com

