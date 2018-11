KAYAK revela los destinos más baratos para escapar del frío

Publicado 05/11/2018 9:01:38 CET

MADRID, November 5, 2018 /PRNewswire/ --

- El destino más económico es Medellín, a unos 1000 EUR por una semana, seguido de Santa Cruz de Tenerife con un precio total de 1154 EUR por el mismo periodo de tiempo - KAYAK.es [https://www.kayak.es ] lanza Explore Pro [https://www.kayak.es/explore?more=true ] y permite a los viajeros encontrar un destino ajustado a su presupuesto

Muchos españoles ya están deseando escapar del frío, por ello, KAYAK.es [https://www.kayak.es ] ha creado una fórmula para viajar a destinos soleados y presenta las opciones más baratas, más populares y las que están más de moda, incluyendo los gastos de vuelos, alojamiento y gastos básicos. Además, lanza Explore Pro [https://www.kayak.es/explore?more=true ], una extensión de KAYAK Explore, para ayudar a los viajeros a ver el precio final de su viaje, incluyendo el coste de la vida del destino.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/779108/Kayak_Logo.jpg )

Medellín: el destino más barato

Destinos más baratos para escapar del invierno Posición Destino Vuelo1 Hotel2 Comidas3 Bebidas4 Transporte5 TOTAL 1 Medellín, 598 EUR 386 EUR 83 EUR 13 EUR 9 EUR 1089 EUR Colombia 2 Santa Cruz de 141 EUR 771 EUR 203 EUR 20 EUR 19 EUR 1154 EUR Tenerife, España 3 Río de Janerio, 413 EUR 596 EUR 124 EUR 21 EUR 11 EUR 1165 EUR Brasil 4 Denpasar, 748 EUR 333 EUR 63 EUR 26 EUR 4 EUR 1174 EUR Indonesia 5 Manila, 675 EUR 444 EUR 78 EUR 20 EUR 4 EUR 1221 EUR Filipinas

Colombia está ganando popularidad entre los viajeros y la ciudad de Medellín se alza como destino ganador para este invierno. Los españoles pueden disfrutar de una semana de sol y vacaciones por unos 1089 EUR. Por suerte, para los viajeros que busquen sol durante el invierno y no quieran irse tan lejos, Las Islas Canarias son el destino europeo por excelencia para disfrutar de temperaturas cálidas durante todo el año. Aunque los precios bajos de los vuelos contrastan con el precio de los hoteles, el más alto de la lista. En total, Santa Cruz de Tenerife se coloca en el segundo puesto con un precio total de 1154 EUR por una semana de viaje.

Alexandra Velázquez, Portavoz de KAYAK España, comenta: "Disfrutar en invierno de una semana de sol con vuelos, hoteles y gastos básicos, puede costar poco más de mil euros. Gracias a Explore Pro [https://www.kayak.es/explore?more=true ] los españoles pueden descubrir incluso el coste de vida en los destinos, para tomar la mejor decisión en función de sus intereses y presupuesto".

Encuentra información sobre más destinos para escapar del frío en

https://www.kayak.es/news/destinos-escapar-frio

Nota a los editores: los destinos para escapadas de invierno más baratos, populares y de moda se basan en clics y búsquedas de vuelos de ida y vuelta en clase económica realizados en KAYAK.es entre el 01/01/2018 y el 31/08/2018 en comparación con el periodo entre el 01/01/2017 y el 31/08/2017 para fechas de viaje entre el 01/12/2018 y el 28/02/2019 en comparación con el periodo del 01/12/2017 y el 28/02/2018. El precio medio de los hoteles es para una habitación doble, en un hotel de 3-4 estrellas, y multiplicado por siete, se basa en clics realizados para los destinos respectivos en todas las webs de KAYAK entre el 01/01/2018 y el 31/08/2018 para fechas de viaje entre el 01/12/2018 y el 31/08/2018. Los destinos nombrados son aquellos con una temperatura media de mínimo 18 C durante los meses de diciembre y enero, según los datos de http://www.holiday-weather.com. Los precios de comida, bebida y transporte se basan en una búsqueda realizada en la web de Numbeo.com entre el 24/09/2018 y el 28/09/2018. Los precios están sujetos a cambios, pueden variar o no estar disponibles. El ahorro no está garantizado. Detalles de los precios en las tablas:

Acerca de KAYAK KAYAK ayuda a millones de viajeros de todo el mundo a tomar mejores decisiones de viaje. KAYAK, el buscador de viajes líder en el mundo, busca en otras webs y muestra a los viajeros la información que necesitan para encontrar el vuelo, hotel, coche de alquiler o paquete de vacaciones ideal para ellos. KAYAK es una subsidiaria de Booking Holdings Inc. de gestión independiente. Para más información, visita http://www.KAYAK.es

Web: http://www.kayak.es

Blog: http://www.kayak.es/news

Síguenos: http://www.facebook.com/kayak.espana http://www.twitter.com/kayak_es Canal de YouTube [https://www.youtube.com/watch?v=FLu4nXmqMMI ]

1 Precio medio de un vuelo de ida y vuelta en económica 2 Precio medio de una habitación doble para 7 noches de alojamiento en un hotel de 3-4 estrellas 3 Precio medio diario de comidas (un almuerzo en un restaurante económico y una cena de tres platos en un restaurante estándar) para siete días 4 Precio medio de bebidas (un capuchino y una cerveza local de barril del 0,5 l) para siete días 5 Precio medio diario de transporte (dos billetes de solo ida de transporte local) para siete días

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/779108/Kayak_Logo.jpg

CONTACTO: Gabinete de prensa de KAYAK.es: Margarida Gameiro, PR Manager,KAYAK.es, Email: mgameiro@kayak.com, Teléfono: +45-33-37-80-86