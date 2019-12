Keeogo(TM) consigue el marcado CE - El sistema Keeogo(TM) de B-Temia se hace con el marcado CE, lo que permite su comerc

Publicado 10/12/2019 15:01:21 CET

CIUDAD DE QUEBEC, Quebec, 10 de diciembre de 2019 /CNW/ - B-Temia Inc. (la "empresa"), una empresa canadiense dedicada a la robótica y líder en el mercado de la movilidad humana, anuncia hoy que ya está autorizada por el órgano notificado, el British Standard Institute (BSI), para incluir el marcado CE en su dispositivo de movilidad humana Keeogo(TM). El marcado CE abre nuevos mercados, permite a la empresa comercializar Keeogo en los 28 países de la Unión Europea y facilita su registro en algunos países asiáticos.

"Se trata de buenas noticias para nosotros y para nuestros clientes. Tras años de trabajo en la creación del perfil de eficacia y de seguridad de su tecnología hiperinnovadora, B-Temia tiene al fin la autorización para comercializar Keeogo en el territorio europeo y la capacidad para acelerar los procesos de las autorizaciones regulatorias en muchos otros países que reconocen el marcado CE", explica Stephane Bédard, presidente y consejero delegado de la empresa. "Este respaldo es uno de los principales hitos de nuestro plan de expansión global iniciado en 2017 con nuestro colaborador asiático Wistron Corp y, por tanto, nos da una gran confianza con respecto a las restantes aprobaciones regulatorias que estamos presentando actualmente para otros territorios", añade el Sr. Bedard.

Alexandre Jokic, vicepresidente de Asuntos Normativos, menciona que "la indicación de uso aprobada por la autoridad es la mayor y más versátil de todo el mercado de los exoesqueletos y Keeogo está indicado para ayudar a los usuarios con debilidad musculoesquelética o inestabilidad de los miembros inferiores y les proporciona fuerza y estabilidad en sus actividades ambulatorias, tanto en centros médicos como en casa (p. ej.: caminar, subir y bajar escaleras, hacer ejercicio y realizar actividades cotidianas)", por lo que esta indicación de uso proporciona la versatilidad comercial necesaria en este mercado.

Acerca de Keeogo(TM) Keeogo(TM) es un dispositivo para movilidad humana de los miembros inferiores desarrollado por B-Temia. Su exclusiva tecnología Dermoskeleton(TM) es un novedoso tipo de exoesqueleto ligero que proporciona una verdadera interfaz humano-máquina. Detecta, responde y respalda los movimientos de la persona mediante un software avanzado y asistencia motorizada. Keeogo, abreviación de "Keep on going", ha ayudado a personas con osteoartritis en las rodillas, trastornos musculares o neurodegenerativos, lesiones cerebrales o de la médula espinal y otras lesiones que afectan a la movilidad. Keeogo(TM) se usa como equipo de rehabilitación en centros médicos o como dispositivo de asistencia personal en casa, en el trabajo y en la comunidad como ayuda con las actividades cotidianas. Keeogo(TM) ya está disponible en Canadá y cuenta con el marcado CE. Para obtener más información, visite: www.keeogo.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2665585-1&h=132142638&u=...].

Acerca de B-Temia Inc.Fundada en 2010, B-Temia es una innovadora empresa canadiense dedicada a la robótica que desarrolla y comercializa productos revolucionarios para el creciente mercado de los sistemas de mejora humana. B-Temia trabaja por medio de una red global de empresas, incluidas B-Temia Inc., B-Temia Asia y B-Temia USA Inc., en los campos médico, industrial y militar. B-Temia posee una tecnología patentada, Dermoskeleton(TM), que restaura, mantiene o potencia la movilidad de los usuarios. Para obtener más información, visite: www.b-temia.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2665585-1&h=995686720&u=...].

Nota: El sistema Keeogo(TM) no dispone de la acreditación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).

