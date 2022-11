KENSING COMPLETA LA ADQUISICION DE LAS OPERACIONES DE HOPEWELL, VA, DE EVONIK CORPORATION

- KENSING COMPLETA LA ADQUISICION DE LAS OPERACIONES DE SURFACTANTES ANFOTÉRICOS Y ESTERES ESPECIALES DE HOPEWELL, VA, DE EVONIK CORPORATION

KANKAKEE, Ill., 1 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Kensing, LLC ("Kensing" o la "Compañía"), un fabricante líder de vitamina E natural, esteroles vegetales, ésteres especiales y tensioactivos aniónicos de gran pureza, y empresa de cartera de One Rock Capital Partners, LLC ("One Rock"), ha anunciado hoy que ha completado con éxito la adquisición previamente anunciada de las operaciones de fabricación de tensioactivos anfotéricos y ésteres especiales de Hopewell, Virginia, de Evonik Corporation ("Evonik").

"Esta transacción amplía nuestra oferta de tensioactivos y ésteres especiales y nos complace dar la bienvenida oficial a nuestros colegas de Hopewell a la familia Kensing", dijo Serge Rogasik, consejero delegado de Kensing. "Esta transacción marca nuestra segunda adquisición adicional desde que nos convertimos en una empresa independiente en junio de 2021. Esperamos aprovechar este impulso mediante la búsqueda activa de oportunidades estratégicas adicionales destinadas a proporcionar a nuestros clientes una gama ampliada de productos de alta calidad, basados en plantas, y fortalecer nuestra posición de liderazgo en nuestros mercados principales."

Los tensioactivos anfotéricos y los productos de ésteres especiales adquiridos por Kensing en esta transacción se destinan principalmente al mercado del cuidado personal, con especial atención a las aplicaciones para el cuidado de la piel, el cabello y el cuidado bucal, y están ampliamente considerados en la industria como líderes en calidad y fiabilidad.

ACERCA DE KENSING

Kensing, LLC es un fabricante líder de una amplia gama de productos químicos especializados derivados de aceites vegetales, como esteroles vegetales, vitamina E natural, tensioactivos aniónicos y ésteres. Con sede en Kankakee (Illinois), los ingredientes de alta calidad y formulados con precisión de Kensing sirven a una amplia gama de clientes en los mercados de cuidado personal y del hogar, farmacéutico, nutricional y agrícola. Kensing se centra exclusivamente en proporcionar a los clientes un nivel superior de servicio, agilidad y colaboración experta para ayudarles a desarrollar productos mejorados. Para saber más, visite www.kensingsolutions.com.

ACERCA DE EVONIK

Evonik es uno de los líderes mundiales en especialidades químicas. La empresa está presente en más de 100 países de todo el mundo y generó unas ventas de 15.000 millones de euros y un beneficio operativo (EBITDA ajustado) de 2.380 millones de euros en 2021. Evonik va mucho más allá de la química para crear soluciones innovadoras, rentables y sostenibles para los clientes. Alrededor de 33.000 empleados trabajan juntos por un propósito común: queremos mejorar la vida hoy y mañana. Para saber más, visite: https://history.evonik.com/en.

ACERCA DE ONE ROCK

One Rock realiza inversiones de control en empresas con potencial de crecimiento y mejora operativa mediante un enfoque riguroso que utiliza socios operativos altamente experimentados para identificar, adquirir y mejorar empresas en sectores seleccionados. La participación de estos Socios Operativos permite a One Rock llevar a cabo la diligencia debida y consumar adquisiciones e inversiones en todo tipo de situaciones, independientemente de su complejidad. One Rock trabaja en colaboración con la dirección de la empresa y sus Socios Operativos para desarrollar un plan de negocio integral centrado en el crecimiento de la empresa y su rentabilidad para aumentar el valor a largo plazo. Para más información, visite www.onerockcapital.com.

