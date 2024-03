(Información remitida por la empresa firmante)

- Keypoint Intelligence presenta el primer informe global de pronóstico DTF de la industria: Navegando por el futuro de la tecnología directa a película

FAIRFIELD, N.J., 28 de marzo, 2024 /PRNewswire/ -- Keypoint Intelligence, líder mundial en inteligencia de mercado y datos para la industria de imágenes digitales, ha presentado su Pronóstico global DTF 2022-2027, un análisis integral dedicado al mercado directo a película (DTF). Este pronóstico está diseñado para revelar el crecimiento proyectado y la dinámica de la industria DTF, ofreciendo un análisis y una visión intuitivos.

Desde sus inicios, la industria DTF ha mostrado un enorme crecimiento. Sin embargo, no está exento de desafíos. Este primer pronóstico es una guía esencial para navegar en este panorama dinámico. Ofrece una inmersión profunda en el estado actual del mercado DTF y las perspectivas de crecimiento futuro, equipando a las partes interesadas con conocimientos estratégicos para aprovechar las oportunidades y evitar riesgos potenciales. A través de un análisis experto de impresoras, tintas y plataformas tecnológicas DTF, el informe proporciona una visión integral de la ubicación del hardware, la base instalada, el volumen y el valor de impresión y otras métricas clave para brindar a quienes toman las decisiones la información que necesitan para tomar decisiones documentadas.

Este pronóstico no es sólo una recopilación de datos y opiniones de expertos; Es una guía indispensable para crear e implementar estrategias basadas en decisiones impactantes basadas en ingresos en el mercado DTF en evolución. "En una industria tan dinámica y acelerada como la impresión directa sobre película, mantenerse a la vanguardia requiere no sólo conocimiento, sino también previsión", comentó Johnny Shell , analista principal del Servicio de Asesoría en Impresión Textil y de Confección de Keypoint Intelligence. "El Pronóstico Global DTF 2022-2027 ofrece una evaluación detallada del mercado DTF. Va más allá del mero análisis; busca equipar a nuestros clientes y partes interesadas con la visión para anticipar el cambio, adoptar la innovación y tomar decisiones que no solo respondan a las mercado como es hoy, sino también darle forma para el mañana".

Disponible para su compra individualmente o mediante una suscripción a los servicios de asesoramiento de Keypoint Intelligence, este informe promete ofrecer perspectivas inigualables sobre el futuro de la industria DTF. El servicio de asesoramiento sobre impresión textil y de prendas de vestir de Keypoint Intelligence ofrece información continua del mercado y conocimientos oportunos.

Haga clic aquí para obtener información adicional sobre el Informe de pronóstico global DTF 2022-2027. Para descubrir cómo los servicios de asesoría de Keypoint Intelligence pueden potenciar sus decisiones estratégicas, visite nuestro sitio web.

Acerca de Keypoint Intelligence:

Durante 60 años, los clientes de la industria de imágenes digitales han confiado en Keypoint Intelligence para realizar pruebas prácticas independientes, datos de laboratorio e investigaciones de mercado exhaustivas para impulsar el éxito de sus productos y ventas. Keypoint Intelligence ha sido reconocido como el recurso más fiable de la industria para obtener información, análisis y premios imparciales debido a décadas de experiencia de analistas.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2067796...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/keypoint-intelligence-presenta-el-primer-informe-global-de-pronostico-dtf-de-la-industria-302102765.html