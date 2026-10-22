KingClean debuta en la 140ª Feria de Cantón con soluciones ODM integrales para marcas globales

(Información remitida por la empresa firmante)

GUANGZHOU, China, 22 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- KingClean, líder mundial en electrodomésticos y soluciones de limpieza, presentó su más reciente línea de productos para el hogar inteligente en la 140ª Feria de Cantón. Esta gama incluye aparatos de limpieza, equipamiento para cocina y preparación de café, dispositivos para el tratamiento de agua, artículos de cuidado personal y productos para el confort ambiental. Durante la feria, KingClean mantuvo conversaciones detalladas con socios comerciales de todo el mundo en los expositores E30–36 y F13–19, ubicados en el pabellón 2.2, zona A.

KingClean presentó más de 40 productos innovadores. El área de exposición de aparatos de limpieza incluye aspiradoras escoba inalámbricas con base de carga, aspiradoras verticales 3 en 1 (para seco y húmedo) con función de vapor, dispositivos de limpieza localizada a vapor, aspiradoras inalámbricas para colchones y aspiradoras de tipo trineo. El área dedicada a los electrodomésticos de cocina exhibe productos como robots de cocina, batidoras de uso comercial y cafeteras totalmente automáticas. La sección de soluciones para agua y bebidas presenta purificadores de agua inteligentes de sobremesa, capaces de purificar el agua, preparar agua con gas, producir hielo e infusionar té. Asimismo, KingClean combina el cuidado personal con el confort ambiental, mostrando secadores de pelo con tecnología de iones y ventiladores de alta eficiencia, purificadores de aire de sobremesa y ventiladores inteligentes para la circulación del aire.

La colaboración entre equipos de limpieza de alto rendimiento y estaciones base inteligentes constituye el eje central de esta exposición. Entre los productos exhibidos se incluyen aspiradoras sin cable dotadas de motores de gran potencia, estaciones base con depósito o bolsa para el polvo —que incorporan funciones de carga y autolimpieza—, así como aspiradoras para suelos que integran limpieza a vapor, rellenado automático de agua y secado con aire caliente. Diversos modelos de referencia ilustran, de forma intuitiva, cómo una misma plataforma tecnológica puede adaptarse con flexibilidad a distintos niveles de potencia, esquemas estructurales y configuraciones de accesorios.

KingClean también presentó una gama de cafeteras totalmente automáticas para el hogar, equipos para preparar batidos y hielo, así como purificadores de bebidas inteligentes de sobremesa que permiten combinaciones flexibles de agua con gas, agua helada, preparación de té y módulos relacionados con el café. Estos equipos pueden personalizarse aún más en función de la oferta de bebidas del cliente, la frecuencia de uso y el modelo de servicio posventa.

Nos conectamos a nivel global a través de productos innovadores, centrándonos en soluciones inteligentes que mejoran la vida y refuerzan nuestro liderazgo en el sector del hogar inteligente, afirmó Nate Yang, director sénior de marketing de KingClean Electric Co., Ltd.

Acerca de KingClean

KingClean fue fundada en el año 1994 y tiene su sede en Suzhou, China. La empresa se especializa en electrodomésticos inteligentes de gama alta y productos mecatrónicos, siendo los motores nuestra tecnología central.

Para obtener más información, visite http://www.kingclean.com.

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