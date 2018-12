Kokam logra más de 40 MWh en proyectos fotovoltaicos conectados con ESS en Corea del Sur

Publicado 28/11/2018 14:01:31 CET

Las baterías proporcionarán un almacenamiento energético rentable, seguro y de alta densidad para garantizar la capacidad de las energías renovables y la gestión temporal de la energía

SEÚL, Corea del Sur, 28 de noviembre de 2018 /PRNewswire/ -- Kokam Co., Ltd [http://kokam.com/], un proveedor mundial de soluciones innovadoras de baterías, ha anunciado haber conseguido dos proyectos que suman un total de 40 megavatios/hora (MWh) de capacidad en un sistema de almacenamiento de energía (ESS, por sus siglas en inglés) fotovoltaico conectado en Corea del Sur. Estos dos proyectos, que cuentan con una capacidad ESS de 12 MWh y 28 MWh, utilizarán la tecnología de baterías de alta energía de de níquel, manganeso y cobalto (HE NMC) de Kokam para proporcionar el almacenamiento seguro y de alta densidad de energía que necesitan dichos proyectos y, de esta manera, garantizar la capacidad de las energías renovables y la gestión temporal de la energía.

https://mma.prnewswire.com/media/784574/KOKAM_ess.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/784574/KOKAM_ess.jpg]

El primer proyecto se instaló en tres ubicaciones en la región de Chungchoeng (Corea del Sur), en colaboración con el promotor del sistema de energía renovable del proyecto, Razzler, quien está a cargo de la ingeniería, adquisición y construcción (EPC). Para este proyecto, Kokam suministró e instaló 5 megavatios (MW) / 12 MWh de capacidad total de ESS para sustentar un total de 5 MW de capacidad en sistemas fotovoltaicos. El segundo proyecto corresponde a Korea Midland Power Co., y está destinado a nueve emplazamientos situados por toda Corea del Sur. Este proyecto consiste en 8 MW / 28 MWh de capacidad total de ESS junto con un total de 10 MW de capacidad de sistemas fotovoltaicos. Está previsto que los 28 MWh de capacidad de ESS estén instalados y en funcionamiento a finales de 2018.

"Tras los más de 200 MW en tecnología de baterías de Kokam vendidos a clientes de ESS en todo el mundo, estos dos nuevos proyectos afianzan aún más la reputación de Kokam como líder en el suministro de sistemas ESS fiables y de alto rendimiento que permiten a los clientes de los sectores de las energías renovables, los servicios públicos, industriales y de otros ámbitos aprovechar al máximo el valor de los proyectos de almacenamiento de energía", afirmó Ike Hong, vicepresidente de la división de Soluciones Energéticas de Kokam. "Estos dos nuevos proyectos y la incorporación de nuestra nueva célula NMC de alta energía de 100 Ah HE son una muestra de que ofrecemos la tecnología y la experiencia que necesitan los promotores y propietarios de proyectos de energía fotovoltaica y otras energías renovables para integrar el almacenamiento seguro y de alta energía en sus proyectos".

Las tecnologías de baterías y sistemas ESS líderes del sector reducen los costes y mejoran la seguridad

La mayor parte de los 27 MWh del proyecto ESS de Korea Midland Power Co. utiliza la célula NMC de 100 Ah HE desarrollada recientemente por Kokam. Esta célula de alta energía de última generación contiene un nuevo material activo en el ánodo e integra un nuevo aditivo a los electrolitos de la célula, lo que aumenta la densidad de energía de la célula en un 26 por ciento, hasta 204,4 vatios hora por kilogramo (Wh/kg), sin que se reduzca su vida útil esperada. Las soluciones ESS de Kokam con estas nuevas células ayudan a los promotores y propietarios de proyectos de energía renovable a reducir el coste normalizado de electricidad (LCOE) y a aumentar el retorno de la inversión de los sistemas ESS utilizados para trabajar con sistemas fotovoltaicos y eólicos.

Los sistemas ESS de Kokam ofrecen tres niveles de protección, con un sistema de gestión de baterías (BMS), una unidad de protección de baterías (BPU) y sistemas contra incendios. Además, todos los módulos de baterías Kokam utilizan materiales ignífugos, lo que refuerza aún más la seguridad de ESS.

Los importantes incentivos para el almacenamiento de energía fotovoltaica impulsan el crecimiento del mercado de los sistemas ESS de Corea del Sur

Como parte de su plan "Renewable Energy 3020 [http://www.motie.go.kr/motiee/presse/press2/bbs/bbsView.do?bbs_seq_n=159996&bbs_cd_n=81]"(energía renovable 3020), que tiene como objetivo aumentar la cuota de las energías renovables en la generación de energía de Corea del Sur del 4 por ciento en 2016 al 20 por ciento en 2030, Corea del Sur está incentivando la instalación de sistemas ESS junto con sistemas fotovoltaicos. El Gobierno está concediendo el Certificado de Energía Renovable (REC, por sus siglas en inglés) de categoría 5.0 [http://www.motie.go.kr/motie/ne/presse/press2/bbs/bbsView.do?bbs_cd_n=81&bbs_seq_n=160662] a toda la electricidad descargada de los sistemas ESS acoplados a los sistemas de energía fotovoltaica durante las horas de menor consumo (antes de las 10 de la mañana y después de las 4 de la tarde).

Corea del Sur está promoviendo la instalación de sistemas ESS junto con sistemas fotovoltaicos debido a que los ESS solucionan varios de los problemas causados por la generación intermitente de energía a partir de fuentes renovables. Los sistemas ESS pueden almacenar la energía generada por los sistemas fotovoltaicos cuando el suministro de energía es alto o la demanda es baja, y luego descargar esta energía más tarde durante el día cuando el suministro de energía es bajo o la demanda es alta, lo que aumenta el valor de la energía generada por el sistema fotovoltaico. Además, los sistemas ESS pueden llevar a cabo control de tasas de incremento, estabilizar la cantidad de energía suministrada por un sistema fotovoltaico a la red durante el día, y ofrecer otros servicios auxiliares para mantener la estabilidad de la red eléctrica.

Acerca de Kokam Co., Ltd.

Con una tecnología de fabricación patentada y reconocida en todo el mundo, Kokam Co., Ltd. ofrece un amplio abanico de soluciones de baterías de polímero/iones de litio a clientes en más de 50 países y muchos sectores diferentes, entre los que se encuentran los sistemas de almacenamiento de energía (ESS), los vehículos eléctricos (EV), la industria aeroespacial, el sector marítimo, militar y el industrial. Con más de 60 patentes relativas a baterías y 708 megavatios hora de rendimiento en la práctica, Kokam es un líder que ha demostrado ofrecer innovadoras soluciones de baterías de alta tecnología. Kokam es una filial de SolarEdge Technologies, Inc. Para obtener más información, visiteº www.kokam.com [http://www.kokam.com/].

Acerca de SolarEdge

SolarEdge es un líder mundial en tecnologías energéticas inteligentes. Combinando capacidades de ingeniería de talla internacional y un enfoque constante en la innovación, SolarEdge crea soluciones energéticas inteligentes que favorecen nuestras vidas e impulsan el progreso futuro. SolarEdge ha desarrollado una solución de inversor inteligente que ha cambiado la forma en la que se obtiene y gestiona la energía en los sistemas fotovoltaicos (FV). El inversor optimizado de CC de SolarEdge tiene como objetivo maximizar la generación de energía y reducir al mismo tiempo el coste de la energía producida por el sistema fotovoltaico. Para continuar avanzando en el desarrollo de la energía inteligente, SolarEdge se dirige a una amplia gama de segmentos del mercado energético a través de sus soluciones de energía fotovoltaica, almacenamiento, carga de vehículos eléctricos, baterías, UPS (alimentación ininterrumpida) y servicios para la red eléctrica. SolarEdge está en línea en solaredge.com [http://solaredge.com/]

Contacto de prensa:

SolarEdge Jessica Fishman directora de Relaciones Públicas y MediosTel.: +972-9-9576620 Extensión n.º 353Jessica.Fishman@solaredge.com[mailto:Jessica.Fishman@solaredge.com]

(CONTINUA)