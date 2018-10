COMUNICADO: KPMG y Textile Exchange desarrollan una hoja de ruta de los ODS para la confección, el comercio minorista y los textiles

Publicado 14/09/2018 15:05:12 CET

- KPMG y Textile Exchange desarrollan una hoja de ruta de Objetivos de Desarrollo Sostenible para el sector de la confección, el comercio minorista y los textiles

NUEVA YORK, 14 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un conjunto de 17 objetivos de aceptación universal que abordan las principales cuestiones medioambientales, sociales y económicas actuales, ofrecen muchas oportunidades de negocio para las empresas, a la par que abordan riesgos operacionales fundamentales, según un nuevo informe elaborado por la firma de auditoría, fiscal y de consultoría KPMG LLP, en colaboración con la organización sin ánimo de lucro Textile Exchange, "Threading the Needle: [http://www.kpmg-institutes.com/institutes/taxwatch/articles/2018/09/threading-the-needle.html]Weaving the Sustainable Development Goals into the Textile, Retail and Apparel Industry [http://www.kpmg-institutes.com/institutes/taxwatch/articles/2018/09/threading-the-needle.html]" ("Enhebrando la aguja: tejiendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el sector textil, del comercio minorista y la confección"). El informe Threading the Needle ofrece asesoramiento sobre los ODS a los proveedores del sector de la confección, el comercio minorista y los textiles, así como a las marcas y a los minoristas, en torno a consideraciones y oportunidades empresariales que generan valor compartido, un modelo de implicación en los ODS, mejores prácticas e iniciativas de múltiples grupos de interés, así como consideraciones para los principales países proveedores.

"Threading the Needle supone un importante primer paso a la hora de comprender cómo las iniciativas actuales del sector pueden impulsar la Agenda 2030, lo que incluye la adopción de fibras y materiales más sostenibles, una producción sostenible y prácticas comerciales circulares", afirmó La Rhea Pepper, directora general de Textile Exchange.

"El informe proporciona una hoja de ruta para las empresas que deseen materializar los ODS en su propio sector y cadena de valor", afirmó Anita Whitehead, directora del Área de Desarrollo y Organizaciones Exentas (DEO, por sus siglas en inglés) de KPMG en Estados Unidos. "El objetivo del informe es ofrecer a las empresas una orientación e información que les ayude a priorizar su enfoque en materia de los ODS con el fin de que genere el mayor impacto posible".

"Threading the Needle constituye una increíble fuente de información para que el sector de la confección afronte los desafíos globales de los ODS. Este apreciado kit de herramientas respalda mis conversaciones con la cadena de suministro del sector textil y las marcas de confección y supone un punto de partida para integrar los ODS en sus plataformas y objetivos en materia de sostenibilidad. La colaboración es clave para conseguir un cambio efectivo", observó Tricia Carey, directora de Desarrollo Empresarial Internacional de Lenzing AG.

Para obtener más información, visite textileexchange.org/sdgs o textilesforsdgs.org.

Información de contacto:

Betty CortinaMarketing y Comunicaciones de Textile Exchangebettycortinaweiss@gmail.com[mailto:bettycortinaweiss@gmail.com]

Sitio Web: http://www.textilesforsdgs.org/www.textileexchange.org/