Lanzamiento de lo último en assyst ITOM de Axios Systems en SITS19

EDIMBURGO, Escocia, 29 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Axios Systems, un proveedor líder de soluciones de gestión de servicios TI (ITSM) y gestión de operaciones TI (ITOM), lanzará la evolución de su oferta assyst ITOM en el evento SITS19 en Londres esta semana.

Celebrado en el ExCeL Arena de Londres entre el 1 y el 2 de mayo, SITS es el principal evento del Reino Unido para profesionales de Service Desk e IT Support, atrayendo más de 75 expositores. Axios Systems estará presente en el Stand 550 ambos días.

La solución de ITSM e ITOM todo en uno, assyst aborda retos TI comunes, como mejorar la eficiencia, seguridad mejorada y conseguir un mayor retorno de la inversión, mientras apoya a las organizaciones hacia la transformación digital.

La última iteración de assyst ITOM se centra en tres áreas clave: Employee Experience, Discovery & Management of Endpoints, y Platform Support & Security.

Cubriendo la creciente demanda de su oferta en diferentes territorios, otros idiomas -incluido el francés- están ya disponibles en assyst v5. Esta mejora respalda la estrategia de Axios Systems de apoyar áreas que tienen tradicionalmente estrictos requisitos regulatorios como organismos gubernamentales o públicos.

El descubrimiento y gestión de endpoint se ha reforzado en la nueva versión, con mayor soporte para los últimos sistemas operativos, tipos de dispositivos (incluyendo Thin Clients) y soporte añadido para Apple MAC OS.

También se han realizado mejoras para la seguridad, escalabilidad y rendimiento de assyst, incluyendo un nuevo agente de Windows, soporte para HTML5, encriptación AES y la última versión de MySQL, así como gestión de acceso privilegiado para proteger las cuentas TI requeridas por assyst ITOM.

Steve Spratt, director de operaciones en Axios Systems dijo: "La última iteración continúa mostrando el compromiso de Axios con facilitar el uso en un amplio rango de tipos de dispositivos que permiten a nuestros clientes conocer realmente lo que tienen operativo y lo que pueden empezar a optimizar".

Acerca de Axios Systems

Axios Systems se compromete a ofrecer soluciones innovadoras IT Service Management (ITSM) y IT Operations Management (ITOM) [http://globenewswire.com/Tracker?data=MW5x6a2OgBJtNCx_pglTjMrGHRsQr71d00vBh8I1LpIirheKQ-cNNWnMaS0V5eNDtnYmvLjXsfPv0yilR4mAPHvhwAjnCB0B6Qaeq-XK3TesjLmJAlXSPRBgij6L7Fgg3WfANHDivKQJ8cd9R_q1BHfqVikenlwxFHsiwm3S5AA%3D] que ayudan a los clientes no solo a mejorar sus operaciones de infraestructura, sino también a mejorar la entrega de servicio en funciones empresariales, como RR HH, gestión de instalaciones y finanzas. Axios está reconocida como líder mundial por los analistas líderes y su base de clientes global, con un enfoque 100% en tecnologías de gestión de servicios.

El software empresarial de Axios, assyst, es una solución todo en uno, llave en mano, que fue diseñada para transformar los departamentos de TI en equipos de servicio al cliente rentables. assyst añade un valor tangible a la organización de cada cliente basado en el marco ITIL® y conceptos Bi-Modal para ayudar a resolver sus retos empresariales.

assyst está acreditada para los 16 procesos PinkVERIFY(TM) ITIL®, y Axios fue el primer vendedor en lograr esto dentro de una solución genérica completa.

Axios es única en el mercado en comparación con competidores como ServiceNow, Cherwell y BMC, que ofrecen una plataforma de desarrollo para desarrollar características frente a activarlas en una solución ya existente "Fit-for-Purpose".

Para más información, visite nuestro sitio web en http://www.axiossystems.com/ [http://www.axiossystems.com/].

