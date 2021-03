LCM Partners gana dos premios Private Debt Investor 2020

LONDRES, 2 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- LCM Partners se enorgullece al anunciar que ha ganado dos premios Private Debt Investor Awards for 2020: European Distressed Debt Investor of the Year y Global Fundraising of the Year.

Private Debt Investor es la publicación de referencia para deuda privada, siguiendo las instituciones, los fondos y las transacciones que dan forma a los mercados de crédito privados de todo el mundo. Sus premios anuales están ahora en su octavo año con ganadores seleccionados basados en votos de lectores de la publicación, incluyendo los participantes de la industria de la deuda privada y la comunidad de inversores institucionales.

Esta es la quinta victoria de LCM en la categoría European Distressed Debt, tras ganar también en 2015, 2016, 2018 y 2019. La estrategia insigne de LCM adquiere préstamos productivos, reprogramados y morosos de consumidores y PYMES, y estos premios son un reconocimiento de la posición de la firma al frente de la clase de activo durante más de 22 años.

En 2020, LCM estaba recaudando fondos para su estrategia insigne y su estrategia de préstamo financiero especializada lanzada más recientemente. El premio Global Fundraising of the Year reconoce los logros de la firma en recaudación de capital de inversores institucionales norteamericanos, europeos y asiáticos, incluyendo muchos de los mayores 300 fondos de pensiones globales.

Paul Burdell, consejero delegado de LCM Partners, comentó:

"Estamos realmente abrumados por el apoyo que hemos recibido de nuestros Limited Partners en los últimos 12 meses, y estamos encantados de haber ganado estos dos premios Private Debt Investor. Ahora tenemos que sacar lo máximo de nosotros para recompensar su confianza".

"El sector bancario está pasando por un cambio sin precedentes debido al entorno de baja tasa de interés y legislación regulatoria implementada desde la crisis financiera global. Dado que los planes de apoyo a la renta del Gobierno se han retirado globalmente en 2021, la necesidad de mayores eficiencias en la hoja de balance solo se hará más precisa y esperamos que esto impulse oportunidades a gran escala en el mercado de préstamos para consumidores y PYMES europeos. Gracias al apoyo de nuestros Limited Partners, esperamos tener un año extremadamente productivo por delante".

Notas a los redactores:

LCM es un gestor de activos alternativos europeo líder con sede en Londres, especializado en carteras de préstamo para consumo y crédito para PYMES. Ofreciendo experiencia sin precedentes en inversión y gestión de carteras de crédito, LCM tiene aproximadamente 5.100 millones de euros de capital suscrito y/o comprometido y ha invertido en más de 2.500 carteras de préstamos reprogramados o morosos.

