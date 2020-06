Learning Tree International acelera la iniciativa de formación gratuita de Rolls-Royce (1)

- Learning Tree International acelera la iniciativa de formación gratuita de Rolls-Royce con Microaprendizaje en temas de transformación digital clave

Anunciada la Serie de Seminarios Web con preguntas y respuestas en vivo con los expertos

HERNDON, Virginia, 11 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Learning Tree International ("Learning Tree") se ha asociado con Rolls-Royce en su esfuerzo por "ayudarte a preparar la nueva normalidad" ofreciendo una serie de Seminarios Web y recursos digitales para el público y sin coste. A medida que la pandemia de coronavirus sigue obligando al mundo a evolucionar, se prevé que la economía mundial se reduzca en un 3% en 2020.(1) Esto significa que más personas en todo el mundo se quedarán sin trabajo o necesitarán nuevas habilidades, y las organizaciones tendrán que adaptarse. En apoyo, Learning Tree está proporcionando recursos para equipar a las personas con habilidades para la transición en este mundo recién centrado en lo digital.

"Sabemos que las organizaciones se enfrentan a una serie de desafíos de continuidad del negocio, adaptando la fuerza laboral a esta nueva normalidad", dijo David Brown, consejero delegado de Learning Tree. "Estamos orgullosos de asociarnos con Rolls-Royce en su Academia Digital para permitir que las personas continúen trabajando hacia objetivos profesionales durante estos tiempos inciertos".

"Muchas personas y empresas están experimentando circunstancias increíblemente difíciles y estos paquetes de formación gratuitos son una manera tangible para nosotros de ofrecer ayuda", dijo Manisha Mistry, director de la Academia Digital de Rolls-Royce.

Próxima serie de Seminarios Web Leading Virtual Teams > [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2826700-1&h=2966592770&u...]Martes, 16 de junio -- 2-3 pm BST

Data Science Demystified: Informed Organizational Decision-Making > [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2826700-1&h=2916444685&u...]Martes, 23 de junio -- 2-3 pm BST

Using Tableau & Business Intelligence to Unlock the Value of Your Data > [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2826700-1&h=1254756122&u...]Martes, 30 de junio -- 2-3 pm BST

Using Artificial Intelligence (AI) to Solve Real-World Problems > [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2826700-1&h=2653608861&u...(AI)%2Bto%2BSolve%2BReal-World%2BProblems%2B%25E2%2580%25BA&a=Using+Artificial+Intelligence+(AI)+to+Solve+Real-World+Problems+%E2%80%BA]Jueves, 9 de julio -- 2-3 pm BST

Recursos de formación adicional y continuidad empresarial

Además de la serie de seminarios web, Learning Tree seguirá agregando recursos de aprendizaje alineados con estos temas de TI candentes para crear una biblioteca de aprendizaje. ¡Este contenido contará con vÍdeos de microaprendizaje, evaluaciones de habilidades, casos prácticos, blogs y mucho más!

Ver los Recursos en LearningTree.co.uk/UpskillTheWorld > [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2826700-1&h=1484759283&u...]

Learning Tree está listo para apoyar a nuestros clientes con la continuidad del negocio durante esta crisis. Para obtener más información, visite: LearningTree.co.uk/BusinessContinuity [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2826700-1&h=3455859289&u...] o llame al 0800 282 353.

Acerca de Learning Tree InternationalLearning Tree International [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2826700-1&h=3547419760&u...]es un socio global de confianza que ofrece formación y certificaciones TI [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2826700-1&h=4028874501&u...] de misión crítica, así como las habilidades de comunicación y pensamiento crítico necesarios para implementar y entregar de manera efectiva las principales iniciativas de TI. Con más de 2,5 millones de profesionales de TI y de negocios de todo el mundo mejorando sus habilidades a través de la extensa biblioteca de contenido propio y de socios de Learning Tree, el ecosistema de Learning Tree refleja cómo se hace el aprendizaje hoy en día y proporciona un mayor impacto que el aprendizaje electrónico o el aprendizaje en el aula solo. Las soluciones empresariales transformadoras han evolucionado desde trabajar en colaboración con los clientes para abordar iniciativas de mejora de procesos a gran escala.

Contacto de medios:Tricia SacchettiVicepresidente, Marketing mundialLearning Tree International+1 703 925 5552Tricia_Sacchetti@LearningTree.com[mailto:Tricia_Sacchetti@LearningTree.com]

Contacto Reino Unido:Chris RichardsonDirector de clientesLearning Tree International0044 20 7874 5004Chris_Richardson@learningtree.com[mailto:Chris_Richardson@learningtree.com]

(1) International Monetary Fund [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2826700-1&h=3287570288&u...]

