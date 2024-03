LeddarTech expondrá en la Conferencia de crecimiento emergente el 4 de abril de 2024 (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- LeddarTech tiene previsto exponer ante los inversores en la Conferencia de crecimiento emergente al mediodía EDT del 4 de abril de 2024

QUEBEC CITY, 28 de marzo de 2024 /PRNewswire/ -- LeddarTech Holdings Inc. (" LeddarTech ") (Nasdaq: LDTC), una empresa de software automotriz que proporciona tecnología de software de percepción y fusión de sensores de bajo nivel disruptiva basada en IA, LeddarVision ™, para aplicaciones ADAS, AD y de estacionamiento, se complace en anunciar que está previsto que se presente en la Conferencia de Crecimiento Emergente el 4 de abril de 2024 de 12:00 a 12:30 EDT.

La Conferencia de Crecimiento Emergente, un prestigioso evento que reúne a empresas innovadoras e inversores influyentes, se llevará a cabo del 3 al 4 de abril de 2024. Este evento en línea interactivo en vivo permitirá a los accionistas existentes y a la comunidad inversora interactuar con el director general y consejero delegado de LeddarTech. Frantz Saintellemy, en tiempo real.

LeddarTech extiende una invitación exclusiva a inversores, asesores y analistas individuales e institucionales para asistir a su presentación interactiva en tiempo real en la Conferencia de Crecimiento Emergente.

Fecha: 4 de abril

Hora: 12:00-12:30 p.m. (hora del Este)

Ponente: Frantz Saintellemy, director general y consejero delegado de LeddarTech

Enlace de registro: https://bit.ly/4aaxHXp

Proceso para preguntas: envíe sus preguntas con anticipación a Questions@EmergingGrowth.com o haga sus preguntas durante el evento. El señor Saintellemy intentará superar el mayor número posible de ellos.

"Nuestra empresa posee una historia excepcional y una tecnología innovadora, lo que hace que LeddarTech esté en una posición única y sea una oportunidad de inversión atractiva. Espero con ansias conectarme con inversores potenciales y analistas de la industria durante el próximo evento, donde presentaremos nuestro recorrido y los últimos avances", afirmó Frantz Saintellemy, director general y consejero delegado de LeddarTech.

Desde su exitosa combinación de negocios con Prospector Capital Corp. y su cotización en el Nasdaq con el símbolo "LDTC" el 21 de diciembre de 2023, LeddarTech ha seguido prosperando. La compañía lanzó dos productos y demostró con éxito su software automotriz en CES 2024 en Las Vegas, mostrando su compromiso con la innovación y el crecimiento.

Si los asistentes no pueden unirse al evento en vivo el día de la conferencia, también estará disponible un webcast archivado en EmergingGrowth.com y en el canal de YouTube de Emerging Growth, http://www.YouTube.com/EmergingGrowthCon....

Acerca de la Conferencia sobre Crecimiento Emergente

La Conferencia de Crecimiento Emergente es una forma eficaz para que las empresas públicas presenten y comuniquen sus nuevos productos, servicios y otros anuncios importantes a la comunidad inversora desde la comodidad de su oficina de manera eficiente.

El enfoque y la cobertura de la Conferencia incluyen empresas en una amplia gama de sectores de crecimiento, con sólidos equipos de gestión, productos y servicios innovadores, estrategia enfocada, ejecución y potencial general de crecimiento a largo plazo. Su audiencia incluye potencialmente decenas de miles de inversores individuales e institucionales, así como asesores y analistas de inversiones.

Acerca de LeddarTech

LeddarTech, una empresa global de software fundada en 2007 y con sede en la ciudad de Quebec y centros de I+D adicionales en Montreal, Toronto y Tel Aviv, Israel, desarrolla y proporciona soluciones integrales de software de percepción y fusión de sensores de bajo nivel basadas en IA que permiten la implementación de ADAS, aplicaciones de conducción autónoma (AD) y aparcamiento. El software de grado automotriz de LeddarTech aplica algoritmos avanzados de visión por computadora e inteligencia artificial para generar modelos 3D precisos del entorno para lograr una mejor toma de decisiones y una navegación más segura. Esta tecnología rentable, escalable y de alto rendimiento está disponible para que los OEM y los proveedores de nivel 1-2 implementen de manera eficiente soluciones ADAS para automóviles y vehículos todoterreno.

LeddarTech es responsable de varias innovaciones en teledetección, con más de 150 solicitudes de patente (80 concedidas) que mejoran las capacidades de ADAS, AD y estacionamiento. Una mayor conciencia sobre el vehículo es fundamental para hacer que la movilidad global sea más segura, eficiente, sostenible y asequible: esto es lo que impulsa a LeddarTech a buscar convertirse en la solución de software de percepción y fusión de sensores más adoptada.

Hay información sobre LeddarTech disponible en www.LeddarTech.com y en LinkedIn , Twitter (X) , Facebook y YouTube .

Contacto:Daniel Aitken, Vicepresidente de marketing global, comunicaciones y relaciones con inversores, LeddarTech Holdings Inc., Tel.: + 1-418-653-9000 ext. 232 daniel.aitken@LeddarTech.com

Sitio web de relaciones con los inversores: investors.LeddarTech.com

Contacto de relaciones con los inversores: Kevin Hunt, ICR Inc. kevin.hunt@icrinc.com

Kevin Hunt, ICR Inc. Contacto de medios financieros: Dan Brennan, ICR Inc. dan.brennan@icrinc.com

LeddarTech Holdings Inc. es una empresa pública que cotiza en el Nasdaq con el símbolo "LDTC".

