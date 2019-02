Leo Messi y Mohamed Salah van a por todas por el amor de Pepsi MAX®

Publicado 12/02/2019 6:01:36 CET

-PEPSI MAX ESTRENA LA CAMPAÑA GLOBAL DE LA UEFA 2019 -

PURCHASE, Nueva York, 12 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- #FORTHELOVEOFIT - Pepsi MAX® estrena hoy su campaña global de fútbol de 2019 bajo la nueva plataforma y eslogan internacional de la marca, PEPSI, FOR THE LOVE OF IT (Pepsi, por amor al arte). Alentando a que las personas vayan a por todas por aquello que aman, FOR THE LOVE OF IT cobra vida con la pasión de la marca por el fútbol, que lleva décadas siendo un elemento central de Pepsi. A través de la marca comercial de la empresa, la campaña de este año celebra la colaboración continua de la marca con la Liga de Campeones de la UEFA, reuniendo por primera vez a dos de los mejores futbolistas del mundo, que se enfrentarán al más puro estilo del entretenimiento propio de Pepsi MAX.

Con el cuatro veces ganador de la Liga de Campeones de la UEFA, Leo Messi, y el delantero sin precedentes y "rey egipcio", Mohamed Salah, la creatividad de este año, "Last Can Standing [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2365435-4&h=4284456972&u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FamCrVXO6itQ&a=Last+Can+Standing]" (La última lata), presencia cómo los dos emblemáticos delanteros se baten en un duelo lúdico de pasión y entretenida técnica por uno de los refrescos favoritos de la vida: una deliciosa Pepsi MAX. Cuando la pareja para en una gasolinera apartada, descubren que solo queda una lata de Pepsi MAX en la nevera. Lo que se desarrolla rápidamente a continuación es una serie de disparos falsos cargados de acción y de hábiles retos cuando compiten cara a cara por el codiciado refresco de cola.

"Grabar el anuncio de este año con Pepsi fue superdivertido; es un concepto en cuyo núcleo radica la diversión y las habilidades futbolísticas. Espero que la campaña de este año siga animando a los hinchas del fútbol a abrazar su pasión y amor por el juego", afirmó Leo Messi.

"Estoy muy feliz de ver que la colaboración con Pepsi toma un cariz mundial y me emociona pensar en lo que nos espera", observó Mohamed Salah.

Desde hoy hasta los preparativos de la final de la Liga de Campeones de la UEFA en Madrid, 65 países de todo el mundo lanzarán el conjunto de creatividades en torno al fútbol de este año, lo que incluye contenido exclusivo, así como envases centrados en el diseño, tanto en puntos de ventas exteriores como en tienda, de la línea de Pepsi y Pepsi MAX. Durante la grabación de la campaña de 2019, Pepsi MAX captó algunos momentos increíbles entre bambalinas con Messi [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2365435-4&h=2264293120&u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FBtoSfqDIc3u%2F&a=Messi] y Salah [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2365435-4&h=1115390950&u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FBtlXToBDLGR%2F&a=Salah]. Como es de esperar, los pies de estos atletas nunca se alejan de un balón y Pepsi MAX dejó las cámaras grabando para captar sus inigualables habilidades.

"Año tras año, Pepsi lo da todo para entretener a los hinchas del fútbol y mostrar a los héroes del juego de formas sorprendentes e inesperadas", afirmó Natalia Filippociants, vicepresidenta de Marketing de la categoría Bebidas Globales de PepsiCo. "La nueva plataforma FOR THE LOVE OF IT es nuestro grito de guerra y conecta todo lo que hacemos. Como marca, llevamos décadas amando profundamente y utilizando la pasión por el fútbol de nuestros aficionados. La campaña de este año materializa el amor de los hinchas por lo inesperado en el juego, y aúna el deporte, los jugadores y la bebida que tanto gustan a personas de todo el mundo".

Pepsi MAX es un orgulloso patrocinador de la Liga de Campeones de la UEFA.

Únase a la conversación en línea a través de #FORTHELOVEOFIT.

Acerca de PepsiCo

Los productos PepsiCo se consumen mil millones de veces al día en más de 200 países y regiones de todo el mundo. PepsiCo generó aproximadamente 63.000 millones de dólares de beneficios netos en 2017, gracias a una cartera adicional de alimentos y bebidas que incluye Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker y Tropicana. La cartera de productos PepsiCo incluye una amplia gama de alimentos y bebidas, con 22 marcas que generan una venta minorista estimada anual de más de mil millones de dólares cada una.

En el corazón de PepsiCo está el concepto del rendimiento con un objetivo: nuestra creencia fundamental en que el éxito de nuestra empresa va inextricablemente unido a la sostenibilidad del mundo que nos rodea. Creemos en la mejora continuada de los productos que vendemos, en la producción responsable para la protección de nuestro planeta y en la capacitación de las personas de todo el mundo, convirtiendo a PepsiCo en una empresa de éxito global, que crea valor a largo plazo para la sociedad y para los accionistas. Para obtener más información, visite www.pepsico.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2365435-4&h=3081193234&u=http%3A%2F%2Fwww.pepsico.com%2F&a=www.pepsico.com].

