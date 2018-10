COMUNICADO: LG SIGNATURE une diseño elegante con liderazgo tecnológico en una nueva campaña mundial

Publicado 06/09/2018 15:01:14 CET

En cooperación con expertos de Singapur, LG SIGNATURE presenta un evento exclusivo para mostrar la marca de lujo de alta gama

SEÚL, Corea del Sur, 6 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- LG SIGNATURE - la marca de lujo ultrapremium de LG Electronics- ha puesto en marcha su última campaña mundial al colaborar con diseñadores de interiores, diseñadores de moda y expertos en estilo de reconocimiento mundial de EE. UU., Alemania, Australia, Reino Unido, Italia, España, Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Singapur, México, Colombia y Taiwán.

Experimente aquí la versión interactiva de noticias multicanal: https://www.multivu.com/players/English/8391851-lg-signature-global-campaign/ [https://www.multivu.com/players/English/8391851-lg-signature-global-campaign/]

Comenzando en Singapur, LG SIGNATURE organizó un evento exclusivo el 14 de agosto invitando a conocidos creadores de tendencias a participar en una mesa de debate para discutir los beneficios personales y profesionales de la línea LG SIGNATURE. Celebrado en la histórica Arts House, al exclusivo evento asistieron más de 100 invitados, entre ellos medios y personalidades de la alta sociedad.

Andrea Savage, cofundadora del galardonado estudio de diseño de interiores Design Intervention, explicó cómo los electrodomésticos desempeñan un papel importante a la hora de lograr un diseño interior perfecto. "No es ningún secreto que los diseñadores se inspiran en el mundo que nos rodea, cada producto LG SIGNATURE se ha diseñado para reflejar elegancia y sofisticación sin dejar de ser fiel a la esencia de la funcionalidad de cada dispositivo. Es la combinación perfecta de diseño, comodidad y usabilidad que permite una integración perfecta en nuestros hogares".

La diseñadora de moda Beatrice Tan, fundadora de la marca de moda local KLARRA, habló sobre la importancia del cuidado de las telas y sobre lo importante que es que el estilo sea consciente de usar la lavadora adecuada. Tan afirmó, "Al estar en el negocio de la moda, soy muy particular cuando se trata de cuidar mis atuendos y diseños. Es importante que una lavadora sea fácil de usar, inteligente y cuide los diversos tejidos. La lavadora LG SIGNATURE cumple con todo eso y más, lo que me permite lavar diferentes prendas a la vez sin preocuparse por los desteñidos. La aplicación LG SmartThinQ (TM) incluso me permite controlar y supervisar el proceso de lavado cuando estoy en el trabajo, me ahorra un tiempo precioso y me proporciona una tranquilidad total. También me encanta cómo encaja perfectamente su elegante diseño en mi hogar".

LG SIGNATURE continuará colaborando con expertos de todo el mundo para mostrar la incomparable capacidad de la línea premium para reunir lo mejor del arte, el diseño y el liderazgo tecnológico. Respaldada por testimonios de profesionales de todo el mundo, esta campaña resaltará a LG SIGNATURE como una incorporación de primera calidad para cualquier hogar.

Acerca LG SIGNATURELG SIGNATURE es una marca ultrapremium de LG Electronics. Al unir lo mejor de la tecnología y el diseño de LG bajo una sola marca, LG SIGNATURE ofrece a los consumidores una colección que ofrece una elegancia sutil y un rendimiento de primera categoría. La gama de productos LG SIGNATURE incluye actualmente el refrigerador InstaView Door-in-Door(TM), la lavadora TWINWash(TM), el purificador de aire y el galardonado OLED TV W8 "wallpaper". Todos los productos LG SIGNATURE tienen algo en común: una calidad sin compromisos y un enfoque en lo esencial. Los productos LG SIGNATURE han obtenido varios premios del sector por su innovación tecnológica y diseño sofisticado, incluido el premio CES Best of Innovation 2017, iF Gold Award 2016 y Red Dot Design Award 2016.

