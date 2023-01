Líder del negocio global de Hisense: El Dr. Lan Lin galardonado como Persona Económica del Año

Dr. Lan Lin, Chairman of Hisense Group

Dr. Lan Lin, Chairman of Hisense Group - HISENSE/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

QINGDAO, China, 5 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- El 4 de enero, China Newsweek, una de las publicaciones periódicas más conocidas de China, publicó su lista de Personas Influyentes del Año 2022. El Dr. Lan Lin, presidente del Grupo Hisense, fue galardonado como Persona Económica del Año 2022 por su contribución al negocio global de Hisense. Esta lista anual, publicada por China Newsweek cada final de año, tiene por objeto reconocer a las personas que han destacado en sus profesiones y rendir homenaje a sus esfuerzos por impulsar el crecimiento social y el desarrollo de la sociedad china.

China Newsweek escribió, "Como líder de la globalización de Hisense, el Dr. Lin ha liderado con firmeza la salida al exterior de Hisense y su penetración en el mercado local, remodelando el panorama global de las marcas de electrodomésticos. A lo largo de los años, Hisense ha partido de cero en la globalización de las marcas chinas de electrodomésticos hacia la innovación independiente con la ayuda del marketing deportivo. Frente a la tendencia de la inteligencia, Hisense, bajo el liderazgo del Dr. Lin, siempre se ha dedicado a la localización de la fabricación y la I + D, la actualización de la tecnología, que se ha ganado la confianza de los mercados locales y los consumidores."

El Dr. Lin, que se unió al Grupo Hisense en 2006, ha sido reconocido por perseguir activamente e implementar con éxito la estrategia global de Hisense, así como por realizar una contribución significativa al diseño global de la compañía. Al convertirse en el presidente del Grupo Hisense en marzo de 2022, dijo una vez que su misión es llevar a Hisense a un nivel superior y conducir a Hisense a una empresa verdaderamente internacional, dando un paso adelante hacia una empresa de clase mundial.

En la Hisense Global Partner Conference 2022, el Dr. Lin pronunció un discurso titulado To Be the Top Player. Presentó visiones para el futuro de Hisense en los próximos años. Uno de sus principales objetivos es llevar la imagen de marca de Hisense a un nivel mucho más alto aumentando su índice de marca global por encima de 100 en un plazo de tres años para que Hisense se convierta en una marca más famosa con valores más altos. Además, Hisense también consolidará su crecimiento global estableciendo una segunda curva de crecimiento, lo que significa que Hisense avanzará en su desarrollo sostenible y bajo en carbono. Con estas visiones, Hisense desarrollará una nueva estrategia de crecimiento para prepararse para la próxima etapa de rápido crecimiento.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1978030...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/lider-del-negocio-global-de-hisense-el-dr-lan-lin-galardonado-como-persona-economica-del-ano-301714972.html