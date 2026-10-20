LINK organiza un intercambio técnico global centrado en las pruebas de emisiones de frenos y la norma UN R179

(Información remitida por la empresa firmante)

LIMBURG, Alemania, 20 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Link Engineering Company GmbH (LINK) organizó recientemente un intercambio técnico de tres días en Limburgo, Alemania, sirviendo como punto de reunión para un fabricante de vehículos global y organizaciones de servicios técnicos. El foro proporcionó una plataforma para examinar los avances normativos, abordar los desafíos emergentes de la industria y profundizar el conocimiento en toda la comunidad de pruebas de automoción.

Representantes de cinco agencias de servicios técnicos y organizaciones del sector de pruebas de automoción intercambiaron perspectivas sobre la evolución de las normativas de emisiones de frenos, los requisitos de prueba y las mejores prácticas de la industria. Un aspecto fundamental para el evento fue una demostración en directo de las capacidades de LINK para la medición y prueba integral de emisiones de frenos, de acuerdo con la norma UN R179. Durante las sesiones, el equipo de ingeniería de pruebas de LINK llevó a cabo la demostración del proceso completo de prueba, incluyendo la inspección de piezas, el pesaje de filtros, los ajustes de refrigeración, las pruebas de ciclo en dinamómetro y el procesamiento de datos posterior a la prueba. La demostración sirvió para proporcionar a los participantes una visión detallada de los requisitos y las metodologías involucradas en la realización de pruebas de emisiones de frenos de acuerdo con la norma UN R179.

"La reunión de un grupo tan distinguido de expertos ha creado un entorno excepcional para llevar a cabo el intercambio de conocimientos, la colaboración y el avance del sector", declaró Marco Zessinger, director administrativo de Link Engineering Company GmbH. "El evento ha servido para conseguir que LINK disponga de la oportunidad de demostrar su capacidad integral para las pruebas de emisiones de frenos, de acuerdo con la norma UN R179, a la vez que proporcionó a los participantes información valiosa sobre los procesos de prueba y el apoyo necesario para los proyectos de homologación. La implicación y la participación a lo largo de los tres días del evento reforzaron la posición de LINK como socio de confianza en pruebas avanzadas de emisiones de frenos y cumplimiento normativo".

Los participantes elogiaron la profundidad de los debates, el ambiente de colaboración y la gran importancia práctica de las sesiones. Muchos de los participantes destacaron que el intercambio les proporcionó conocimientos que podían aplicar de inmediato para sus propias organizaciones.

A través de la innovación, la experiencia y la colaboración, LINK sigue apoyando a clientes y socios, impulsando el futuro de las pruebas y la validación de vehículos a nivel mundial.

Acerca de LINK

Link Group, Inc. (LINK), empresa matriz de Link Engineering Company, Link Industries y Tescor, está formada por negocios que proporcionan soluciones personalizadas centradas en proporcionar un valor excepcional a clientes en todo el mundo. Su oferta incluye el diseño y la fabricación de equipos personalizados de alta precisión para pruebas, investigación, simulación, control de calidad y soluciones térmicas; servicios integrales de pruebas; y herramientas de corte personalizadas de alta precisión.

Contando con una red global de instalaciones, LINK ofrece capacidades avanzadas de medición y análisis de emisiones en Alemania, Italia y China, destinadas a su uso en aplicaciones en vehículos ligeros y pesados. Estas operaciones cuentan con el respaldo de servicios, soporte y calibración a nivel mundial, lo que permite a los clientes mantener la confianza en sus programas de pruebas y la calidad de sus datos. LINK también ha desarrollado un circuito de prueba equivalente reconocido para llevar a cabo el análisis de abrasión de neumáticos en convoy en sus instalaciones de Limburgo, lo que contribuye a los esfuerzos de la industria por comprender y abordar las fuentes de emisiones vehiculares.

Con sede en Plymouth, Michigan (Estados Unidos), LINK cuenta con instalaciones de fabricación y diseño, laboratorios, centros de pruebas de vehículos y equipos de soporte en todo el mundo.

Fundada en el año 1935, LINK se enorgullece de ser una empresa familiar y actualmente está dirigida por la segunda y tercera generación de la familia Link. Contando con décadas de experiencia en sus miembros del equipo, LINK combina una profunda experiencia técnica, creatividad y práctica para ayudar a sus clientes a resolver complejos desafíos de ingeniería y pruebas en todo el mundo.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/link-organiza-un-intercambio-tecnico-global-centrado-en-las-pruebas-de-emisiones-de-frenos-y-la-norma-un-r179-302914131.html