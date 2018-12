La lista de los investigadores más citados a nivel mundial de 2018 descubre a los científicos y centros más influyentes

Publicado 27/11/2018 14:32:44 CET

La metodología que determina quién es quién entre los investigadores de alto impacto se basa en los datos y los análisis realizados por expertos bibliométricos del Instituto de Información Científica de Clarivate Analytics. Emplea indicadores científicos esenciales, una recopilación única de parámetros de rendimiento científico y datos de tendencias basados en el recuento de las publicaciones de artículos académicos y en los datos de número de citas de la Web of Science, el primer entorno basado en la web de literatura de investigación científica y académica que suma un total de 33.000 revistas. Puede leer nuestra metodología aquí. [https://hcr.clarivate.com/methodology/]

Puede encontrar la lista de investigadores altamente citados HCR de 2018

Acerca de Web of ScienceWeb of Science es el índice de citas imparcial en lo que respecta a editores más extenso y en el que más confían los investigadores de todo el mundo, y que alimenta los análisis de citas y descubrimientos a nivel global en ciencias, ciencias sociales y arte y humanidades. Con más de 1.400 millones de referencias citadas desde 1900 y millones de usuarios cada día, desde importantes centros gubernamentales y académicos hasta empresas dedicadas a la investigación, la red de citas de Web of Science sirve de base para el factor de impacto en revistas Journal Impact Factor, InCItes y otras medidas potentes y de confianza del impacto por número de citas. La Web of Science ayuda a científicos, centros de investigación, editores y patrocinadores a descubrir y evaluar el impacto por número de citas de más de un siglo de publicaciones científicas encontradas en los más prestigiosos libros, conferencias y revistas.

Clarivate(TM) Analytics es el líder global en análisis e información para acelerar el avance de la innovación. Apoyándonos en una herencia que se remonta a más de un sigo y medio atrás ha creado algunas de las marcas de mayor confianza en el ciclo de vida de la innovación, como Web of Science, Cortellis, Derwent, CompuMark, MarkMonitor y Techstreet. Hoy, Clarivate Analytics es una empresa nueva e independiente con una misión corporativa ambiciosa que pretende ayudar a sus clientes a reducir radicalmente el tiempo necesario para que las nuevas ideas se conviertan en innovaciones transformadoras. Para más información, visite clarivate.com.

