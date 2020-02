Llamada el 25 de febrero de 2020 sobre el resultado financiero del cuarto trimestre y anual 2019 de Heska Corporation

Publicado 04/02/2020 14:01:31 CET

LOVELAND, Colorado, 4 de febrero de 2020 /PRNewswire/ --Heska Corporation , un proveedor de productos de diagnóstico veterinario avanzado y productos especializados, planea informar acerca del rendimiento financiero del cuarto trimestre y anual 2019 en una rueda de prensa el martes 25 de febrero de 2020 antes que abran los mercados y organizar una llamada de ganancias para hablar acerca del comunicado de ganancias a las 9 a.m. MT u 11 a.m. ET

Para acceder a la rueda de prensa: Desde Estados Unidos, marque 1-888-259-8389 Desde fuera de Estados Unidos, marque 1-323-794-2570 Identificación de referencia de la conferencia: 6976509

La llamada de ganancias se transmitirá en directo por la web a través del sitio web de la compañía en https://ir.heska.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2710159-1&h=1204500322&u...].

Habrá una reproducción telefónica disponible a partir del 25 de febrero a las 2 p.m. ET y estará disponible hasta el martes 10 de marzo de 2020 a las 11:59 p.m. ET. La transmisión por la web se archivará en www.heska.com durante 90 días.

Para acceder a la reproducción: Desde Estados Unidos, marque 1-844-512-2921 Desde fuera de Estados Unidos, marque 1-412-317-6671 Número PIN de referencia para la reproducción: 6976509

Acerca HeskaHeska Corporation fabrica, desarrolla y vende productos de diagnóstico veterinario avanzado y productos especializados a través de dos segmentos empresariales. El segmento Core Companion Animal Health ("CCA") representa aproximadamente el 85% de los ingresos y el segmento Other Vaccines and Pharmaceuticals ("OVP") representa aproximadamente el 15% de los ingresos, desde el 30 de septiembre de 2019. El segmento CCA incluye dispositivos de pruebas de laboratorio en el lugar de atención y consumibles, primordialmente bajo un modelo único de reinicialización de cuotas a varios años, productos de imagen digital, software y servicios, servicios de datos locales y basados en la nube, pruebas de alergia e inmunoterapia, ofertas de uso único tales como pruebas de diagnóstico en el entorno clínico y medicación preventiva contra la dirofilariasis canina. El segmento OVP incluye vacunas privadas y producción farmacéutica con acuerdos con terceros y canales, primordialmente para la salud de animales de rebaño.

