COMUNICADO: LoJack inició el arbitraje desafiando la adquisición del Grupo Detector España por parte de Viasat Group

Publicado 18/10/2018 11:01:26 CET

MILÁN, MADRID y LISBOA (Portugal) IRVINE (California), 18 de octubre de 2018 /PRNewswire/ -- LoJack(®), una filial de propiedad absoluta de CalAmp y líder en recuperación de vehículos robados (RVR) y servicios automotrices innovadores, anunció hoy que ha iniciado un arbitraje por incumplimiento de contrato contra la corporación italiana Viasat Group S.p.A. (Viasat) y la compañía española Grupo Detector (Detector) en los Estados Unidos.

El 27 de septiembre de 2018, Viasat Group (Viasat) anunció públicamente que había adquirido el 100% de la compañía española, Grupo Detector (Detector). Sin embargo, LoJack tenía derechos contractuales preexistentes para adquirir ciertos activos de Detector. Para ejercer esos derechos, LoJack ha iniciado procedimientos arbitrales en el Commonwealth de Massachusetts siguiendo las reglas comerciales de la Asociación Americana de Arbitraje, alegando incumplimiento de contrato, interferencia con un contrato, interferencia con la posible ventaja económica y otros reclamos legales y equitativos para recuperar daños materiales que deberán acreditarse en el procedimiento arbitral.

Acerca de LoJack, LoJack Italia y CalAmpLoJack y LoJack Italia son filiales de propiedad absoluta de CalAmp . LoJack ha sido el líder del mercado en recuperación de vehículos robados durante los últimos 30 años y ha ayudado a más de 9 millones de personas a proteger sus activos y vehículos contra robos. En la actualidad, junto con CalAmp, ofrece soluciones y servicios telemáticos innovadores en todo el mundo para una creciente gama de empresas y consumidores. LoJack ha estado presente en Italia durante 10 años y está experimentando una fuerte fase de crecimiento con más de 214 000 suscriptores de software y servicios. LoJack Italia está creando nuevos valores para los mercados de automóviles, seguros y alquiler de automóviles y sus clientes finales, a través de soluciones innovadoras de fácil acceso. Para más información, visite lojack.it [http://lojack.it/]

CalAmp es un pionero de la telemática en la transformación de una economía global conectada. Ayudamos a reinventar negocios y mejorar vidas en todo el mundo con soluciones tecnológicas que agilizan las implementaciones complejas del internet de las cosas (IoT) y llevan la inteligencia al límite. Nuestras aplicaciones de software, servicios de nube modulables y dispositivos inteligentes recopilan y evalúan datos críticos para el negocio de activos móviles, carga, empresas, ciudades y personas. Llamamos a esto The New How ('El Nuevo Cómo'), que impulsa la interacción autónoma de IoT, facilita una toma de decisiones eficiente, optimiza la utilización de recursos y mejora la seguridad vial. CalAmp tiene su sede en Irvine, California (EE. UU.) y ha estado en bolsa desde 1983. Para más información acerca de CalAmp, visite calamp.com [http://calamp.com/] o LinkedIn [https://www.linkedin.com/company/calamp-corp], Facebook [https://www.facebook.com/CalAmpCorporation/], Twitter [https://twitter.com/calamp], YouTube [https://www.youtube.com/user/CalAmpCorp] o CalAmp Blog [http://www.calamp.com/blog/]. Para más información acerca de LoJack, visite lojack.com [https://www.lojack.com/] o Twitter [https://twitter.com/LoJackCorp?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor], Facebook [https://www.facebook.com/LoJackCorp/] o LoJack Blog [http://www.lojack.com/blog/].

