COMUNICADO: Longview considerado Visionario en el Cuadrante mágico 2018 de Gartner

La evaluación de Longview se basa en la integridad de su visión y su capacidad para cumplir

TORONTO, 21 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- Longview [http://www.longview.com/], un proveedor líder de gestión de rendimiento, información fiscal y software analítico, ha anunciado hoy que Gartner le ha reconocido en el cuadrante Visionarios del Cuadrante mágico de 2018 de Planificación financiera en la nube y soluciones de análisis(1). Los analistas de Gartner han identificado a Longview en el cuadrante de Visionarios basándose en la capacidad de la compañía para cumplir y la integridad de su visión.

"Creemos que esta asignación destaca nuestro compromiso con nuestros clientes y las innovaciones que hemos creado para ayudarles con su éxito", comentó Jerry Dolinsky, director ejecutivo de Longview. "Nuestra solución única Connected Finance [http://www.longview.com/] soporta la creciente demanda de las organizaciones globales. Esperamos seguir teniendo tanto éxito con unos productos que mejorarán aún más nuestra posición en el mercado."

El éxito de Longview se basa en El plan de Longview impulsado por Tidemark [https://www.longview.com/plan], y una oficina de la solución en la nube del director de financias para planificación, previsión, informes financieros y análisis. Tidemark ha demostrado ser una solución a escala empresarial con su arquitectura creada en la nube que saca provecho de una flexibilidad y adaptabilidad que es imposible con otros productos heredados. Los clientes de Tidemark modelan procesos empresariales muy complejos y abordan casos de uso que no se suelen asociar con soluciones de gestión de rendimiento.

Para leer una copia gratuita del Cuadrante mágico 2018 de Gartner de Planificación financiera en la nube y soluciones de análisis(1 )haz clic aquí. Para saber más acerca de Longview, ves a www.longview.com [http://www.longview.com/].

Aviso legal de GartnerGartner no avala a ninguno de los proveedores, productos o servicios descritos en sus publicaciones de investigación y no recomienda a los usuarios de tecnología que seleccionen solo los proveedores con mejor clasificación o cualquier otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner constan de las opiniones de organizaciones de investigación y no deberían interpretarse como una exposición de hechos. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a dicha investigación, incluyendo las garantías de comercialización y adecuación para un fin particular.

Acerca de LongviewLongview mejora la planificación, consolidación, información fiscal y análisis de mera recopilación de datos y validación a procesos estratégicos para la empresa. Los más de 25 años de experiencia y conocimiento del dominio de Longview ofrecen la solución de gestión de rendimiento más robusta e innovadora del mercado.

