L'ORÉAL PARIS CELEBRA 25 AÑOS EN EL FESTIVAL DE CANNES Y REAFIRMA SU APOYO A LAS MUJERES CINEASTAS

L’Oréal Paris, Lights on Women Award, Kate Winslet, 2022 Juror - L'OREAL PARIS/PR NEWSWIRE

- L'ORÉAL PARIS CELEBRA 25 AÑOS EN EL FESTIVAL DE CANNES Y REAFIRMA SU COMPROMISO DE APOYAR A LAS MUJERES CINEASTAS

En 2022, la primera marca de belleza del mundo dará la bienvenida a un icónico elenco de portavoces y premiará a una prometedora directora de cortometrajes en la segunda edición anual del Premio Lights On Women

CANNES, Francia, 27 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- L'Oréal Paris vuelve al Festival de Cannes para celebrar sus 25 años como Partner Oficial. En un aniversario histórico para la marca de belleza líder en el mundo, L'Oréal Paris premiará una vez más a una prometedora directora de cortometrajes en la segunda edición anual del emblemático premio Lights on Women de la marca. El cortometraje ganador será elegido entre la Competición de Cortometrajes y la selección de La Cinef en Cannes. Este año, el premio será entregado en persona por la ganadora del Oscar, portavoz de L'Oréal Paris y jurado principal, Kate Winslet, en la cena de Jeune Cinéma el 27 de mayo de 2022. Para este año histórico, L'Oréal Paris también dará la bienvenida a Cannes a su icónica familia de portavoces, que caminarán por la alfombra roja en nombre de la marca y se reunirán para celebrar una visión inclusiva y empoderada de la belleza. Para conmemorar la ocasión, se organizará una exclusiva cena de aniversario con la familia de L'Oréal Paris y amigos de la marca para rendir homenaje a los 25 años de asociación, el 18 de mayo de 2022.

25 AÑOS DE CELEBRACIÓN DE LAS MUJERES EN EL CINE

La familia de L'Oréal Paris vuelve a Cannes De todos los continentes y culturas, los portavoces de L'Oréal Paris que asistirán al Festival de Cannes 2022 incluirán a actores y actrices icónicos que encarnan la belleza en todas sus formas. Entre ellos se encuentran:

Aishwarya Rai Bachchan

Leïla Bekhti

Gemma Chan

Nikolaj Coster-Waldau

Viola Davis *

* Elle Fanning

Aja Naomi King

Katherine Langford *

* Eva Longoria

Andie MacDowell

Camille Razat

Nidhi Sunil

Kate Winslet *

*Primera vez que asiste a Cannes en representación de la marca. Estos excepcionales portavoces de diferentes orígenes reflejan la diversidad de L'Oréal Paris - sea cual sea su edad y origen- y defienden los valores feministas en el corazón de la marca.

25 años de experiencia en belleza, glamour e innovación

Como maquillador oficial del Festival Internacional de Cine de Cannes desde 1997, L'Oréal Paris se enorgullece de seguir apoyando al mundo del cine, con las tendencias en belleza al encuentro mundial más importante de la industria cinematográfica. Este año, la marca acogerá a 30 maquilladores que crearán 300 looks de maquillaje inolvidables desde la inauguración hasta la ceremonia de clausura. Dirigidos por el genio creativo de L'Oréal Paris, Val Garland, el equipo de maquilladores internacionales diseñará unos 1.700 looks de maquillaje durante el Festival.

Delphine Viguier-Hovasse, Presidenta Global de Marca de L'Oréal Paris, afirma: "25 años en Cannes es un hito increíble. A lo largo de esta histórica asociación, siempre hemos querido llevar la experiencia de nuestra marca en materia de belleza a la vanguardia del Festival, al tiempo que honramos a los mejores talentos cinematográficos de todo el mundo. El premio Lights on Women de este año seguirá rompiendo barreras y animando a las cineastas con talento a alcanzar sus sueños. De cara a los próximos 25 años, mi esperanza para el futuro es que este tipo de premios ni siquiera sean necesarios, ya que las mujeres que hagan cine sigan ocupando el lugar que les corresponde en la industria".

PARA DIRECTORAS DE CINE PROMETEDORAS

Premio Lights On Women: La reconfiguración de la industria cinematográfica mediante el reconocimiento y la visibilidad

Históricamente, la industria cinematográfica mundial ha representado poco a las mujeres, tanto delante como detrás de la cámara, ya que solo el 17% de las mujeres ocupan puestos de dirección en las películas más taquilleras y sólo el 25% trabajan en funciones clave detrás de las cámaras (1). Para amplificar aún más el mensaje de autoestima y empoderamiento de L'Oréal Paris, el premio Lights on Women es un reconocimiento único que ofrece a la ganadora una ayuda económica de hasta 20.000 euros. La selección final de los premios será determinada y anunciada por la ganadora del premio de la Academia y portavoz de L'Oréal Paris y jurado principal, Kate Winslet, que asistirá a la ceremonia de entrega de premios en la cena de Jeune Cinéma en persona en Cannes el 27 de mayo de 2022.

La actriz Kate Winslet añade: "El premio Lights On Women desempeña un papel fundamental a la hora de otorgar el tan necesario reconocimiento a las creadoras de hoy en día, mujeres que con demasiada frecuencia son ignoradas por sus homólogos masculinos en esta industria. La belleza y la fuerza de la película inaugural del año pasado me conmovieron hasta las lágrimas y me siento honrada de participar en la continuación de este importante programa, que ofrece una vía para que las mujeres en el cine impulsen sus carreras."

Recordatorio 2021: Ganadora de la primera edición del Premio Lights On Women Aleksandra Odić, de Alemania, se llevó el máximo galardón por su cortometraje de 22 minutos, Frida, de entre los 11 cortometrajes seleccionados. En él, se describe el encuentro entre una joven enfermera y su paciente. En reconocimiento a su logro, Odić recibió apoyo financiero de L'Oréal Paris.

