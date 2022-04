LOTTE HOTELS & RESORTS nombrado cinco estrellas en los 2022 Star Awards de Forbes Travel Guide

El protagonismo de LOTTE NEW YORK PALACE sigue aumentando desde la adquisición de LOTTE HOTELS & RESORTS en 2015

LOTTE HOTEL ST. PETERSBURG ha sido galardonado como hotel de cinco estrellas de Forbes Travel Guide por tercer año consecutivo

SEÚL, Corea del Sur, 27 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- El día 26, Forbes Travel Guide anunció el resultado de sus 2022 Star Awards con LOTTE NEW YORK PALACE y LOTTE HOTEL ST. PETERSBURG como hoteles cinco estrellas. De este modo, LOTTE HOTELS & RESORTS pasó a tener el mayor número de hoteles calificados porForbes Travel Guide entre las marcas hoteleras coreanas.

Fundada en 1958, la Forbes Travel Guide es el único sistema de clasificación mundial para hoteles, restaurantes y spas de lujo. Inspectores profesionales anónimos evalúan basándose en hasta 900 estándares objetivos, con énfasis en un servicio excepcional, para ayudar a los viajeros exigentes a seleccionar las mejores experiencias de lujo del mundo. Los hoteles se califican como de cinco estrellas, cuatro estrellas y recomendados.

Las instalaciones históricas de los hoteles del siglo XIX y los servicios de hospitalidad coreanos fueron altamente evaluados para este año. En primer lugar, construido en 1882, el LOTTE NEW YORK PALACE alberga The Palace (The Villard Houses) y The Towers. Este hotel de 55 plantas cuenta con un total de 909 habitaciones y 23 salones de banquetes, con un tamaño incomparable incluso en Nueva York.

Especialmente los áticos tríplex son un icono del hotel. Inspirada en el mejor champán, Dom Pérignon, su Champagne Suite da la bienvenida a los huéspedes con un suelo de mármol Nouveau Nero que conduce a un Gran Salón de dos pisos rodeado de ventanas del suelo al techo. Las suites principal y de la reina se inspiran en el diseño de Chardonnay y Pinot Noir con cuero de color rosa intenso. Una brillante araña de cristal colgante diseñada para invocar la burbuja efervescente del champán atrae la mirada y la cueva Champagne, única en su género en Nueva York, proporciona una experiencia rústica.

Otra suite emblemática es la Jewel Suite, diseñada en colaboración con el aclamado diseñador de joyas Martin Katz. La suite se abre con una araña de cristal en cascada de dos pisos y cinco esculturales joyeros de cristal, seleccionados personalmente por Martin Katz. La suite brilla por el reflejo, como si uno estuviera dentro del joyero. La habitación principal y la doble reflejan el tema de las joyas con un mobiliario opulento y de lujo. El hotel está profundamente impregnado de rasgos artísticos, por no hablar de las esculturas y pinturas del salón dorado y el salón de pinturas. Además, su bar privado para socios "Rarities", la primera y única sede del lujoso spa británico "ILA" de América y otras cosas más siguen con la herencia.

LOTTE NEW YORK PALACE se mejoró aún más desde 2015 tras la adquisición por parte de LOTTE HOTEL, transfiriendo con éxito la esencia del servicio de hospitalidad coreano. Todo el personal de nivel superior al de director del anterior hotel New York Palace fue invitado a Corea y recibió formación de servicio de forma regular. Además, al acoger importantes eventos mundiales, como la Asamblea General de la ONU y cumbres nacionales, y al ser conocido como el hotel en el que se alojan los presidentes de Estados Unidos, el LOTTE NEW YORK PALACE sigue potenciando el poder de la marca LOTTE.

En su tercer año consecutivo como hotel de cinco estrellas, el LOTTE HOTEL ST. PETERSBURGfue construido originalmente como una mansión en 1851. Con más de 170 años de historia, el hotel presenta 12 tipos de habitaciones, incluyendo la habitación de lujo con una altura de 3,5 metros y la habitación celestial equipada con techo de mansarda para ver el cielo. También ofrece un moderno restaurante japonés, un bar en la azotea con vistas a la catedral de San Isaac, uno de los lugares turísticos más queridos del mundo, y un spa de relajación de estilo balinés. Además, se considera que el servicio de hospitalidad coreano ha contribuido a mejorar la calidad del servicio en la ciudad.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1803541/Photo1__LOTTE_NEW_YORK_PALACE_Champagne_Suite_202204.jpg