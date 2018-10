COMUNICADO: LYNCH Biologics cierra transacción para adquirir la matriz de factor de crecimiento GEM 21S®

Publicado 28/09/2018 14:24:25 CET

- LYNCH Biologics cierra transacción para adquirir la matriz mejorada de factor de crecimiento GEM 21S® para regeneración ósea en odontología

FRANKLIN, Tennessee, 28 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- LYNCH Biologics LLC (LBIO) ha anunciado hoy que ha cerrado una transacción con Luitpold Pharmaceuticals Inc. (LPI), bajo la cual LBIO ha adquirido todos los derechos relativos a la matriz mejorada de factor de crecimiento GEM 21S y determinados activos adicionales relativos al negocio de regeneración dental de LPI. La transacción transfiere todos los derechos de propiedad a LBIO para la comercialización a escala mundial de GEM 21S, incluidos los derechos de producción de formulación, llenado y acabado posteriores. LYNCH Biologics comercializará el producto GEM 21S junto con un conjunto de productos biológicos regeneradores complementarios directamente a cirujanos bucodentales, periodontólogos e implantólogos por medio de su división craneo-maxilofacial. Las condiciones de la transacción no se han hecho públicas.

Acerca de LYNCH Biologics LLC

Lynch Biologics ("LBIO" o la "empresa") es una empresa de biotecnología centrada en la medicina regenerativa que utiliza proteínas bioactivas especiales para ofrecer a los profesionales sanitarios opciones de tratamiento para pacientes que se enfrenten a diversos problemas de tratamiento exigentes, como úlceras del pie diabético o cirugía dental mayor y todo lo que haya en medio, literalmente, de la cabeza a los pies. Esta misión se está logrando por medio de la comercialización de innovadores productos biológicos, biomateriales y tratamientos celulares adquiridos por medio de fusiones y adquisiciones, concesión de licencias e I+D interno. La comercialización se realiza por medio de un equipo de ventas directas en EE. UU. y colaboradores administradores de licencias. Actualmente, la empresa cuenta con cuatro áreas de enfoque: mejoría de la cicatrización de lesiones como la úlcera del pie diabético y complicaciones posquirúrgicas, regeneración de tejidos blandos y huesos craneofaciales/maxilares, suministro de factores de crecimiento de proteínas utilizados en la fabricación de tratamientos con células madre mesenquimatosas y globalización de su negocio. El Dr. Sam Lynch, fundador y consejero delegado de LBIO, es el fundador y antiguo consejero delegado de BioMimetic Therapeutics, Inc. Ha inventado esta tecnología y ha dirigido el equipo que ha conseguido la aprobación para la comercialización en EE. UU. y a escala internacional de GEM 21S y el injerto óseo de aumento.

Acerca de Luitpold Pharmaceuticals, Inc.

Luitpold Pharmaceuticals, Inc. es una empresa del grupo Daiichi Sankyo Co., Ltd. con sede en Japón. Desde 1994, Luitpold se ha dedicado con orgullo a comercializar productos para injertos óseos y regeneración de tejidos para los profesionales de la odontología de todo el mundo mediante su división Osteohealth. El principal objetivo de la empresa es desarrollar y distribuir, con profesionalidad e integridad, productos de la mejor calidad que hayan demostrado científica y clínicamente mejorar el tratamiento del paciente.

