Mantenerse al día con un estilo de vida sostenible a través de un viaje ecológico con TENCEL(TM)

Publicado 08/05/2019 14:00:37 CET

LENZING, Austria, 8 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Hace un año, Lenzing lanzó la nueva marca TENCEL(TM) en París, y ha sido un año espectacular para la marca. A través de su firme compromiso con la innovación, la calidad y la sostenibilidad, Lenzing ha hecho grandes progresos en lo que respecta al establecimiento de nuestra nueva estrategia B2Me, lo que ha ayudado a mejorar las relaciones con los clientes, las marcas y los minoristas, y a estrechar las relaciones con una creciente base de apasionados consumidores conscientes.

Habida cuenta del éxito obtenido en 2018, Lenzing seguirá reforzando la marca TENCEL(TM), al aprovechar e incrementar la fidelización de los consumidores y su cartera de marcas conjuntas. En enero, Lenzing apoyó la campaña "Make it Feel Right [https://www.makeitfeelright.com/]" (Haz que se sienta bien), una importante iniciativa de concienciación sobre moda sostenible. También se asoció con organizaciones que preservan y apoyan el medio ambiente el Día de la Tierra de este año. Para impulsar una mayor presencia en el sector, Lenzing abrió un estudio TENCEL(TM) personalizado en Singapur, además de colaborar con marcas de los sectores de la moda, textiles para el hogar y ropa deportiva.

"El año pasado fue un año especial para la marca TENCEL(TM) y, con el amplio apoyo de nuestros socios y clientes, nos enorgullece ver que la marca evoluciona de una manera tan positiva. En el 2019, nos esforzaremos por seguir colaborando y desarrollando relaciones valiosas con nuestros socios. Nuestros productos ofrecen una sostenibilidad y una comodidad incomparables y, este año, el objetivo principal de nuestra marca es seguir proporcionando estas valiosas características a nuestros clientes", dijo Robert van de Kerkhof, director comercial de Lenzing Group.

Aquí se puede encontrar un resumen de las últimas historias de la marca TENCEL(TM) [https://www.tencel.com/news-and-events/]:

TENCEL(TM) apoya la nueva campaña "Make it Feel Right" para impulsar una mayor concienciación sobre las fibras ecológicasLa campaña "Make it Feel Right [https://www.makeitfeelright.com/]", lanzada en enero, busca capacitar a los consumidores para que tomen decisiones más fundamentadas acerca de la ropa que compran, cuidan y desechan. Las organizaciones internacionales, marcas y líderes de opinión del sector se han convertido en seguidores del movimiento y han difundido su mensaje a través de los canales internacionales. La campaña ya está teniendo impacto y promete llegar a más personas a lo largo del año.

El estudio TENCEL(TM) personalizado abre en Design Orchard en SingapurLenzing se ha asociado con la Federación de Textiles y Moda de Singapur para lanzar el "Espacio Cocoon" dentro del nuevo e innovador centro para diseñadores de moda locales, Design Orchard. El área comprende una biblioteca de tejidos TENCEL(TM) y un estudio TENCEL(TM) que promoverán la concienciación sobre el diseño de moda sostenible para la comunidad de la moda de Singapur.

AKEMI y TENCEL(TM) anuncian una colaboración atrevida e innovadora que abrirá el camino al futuro de la ropa de cama AKEMI ha lanzado una nueva colaboración con TENCEL(TM), presentada en un estreno especial en Malasia en abril. TENCEL(TM) tiene como objetivo ofrecer una comodidad, apariencia y gestión de la humedad incomparables para la ropa de cama de alta calidad de AKEMI. AKEMI afirma que durante mucho tiempo se ha inspirado en la reputación de TENCEL(TM) de proporcionar las mejores fibras renovables del sector y su posición dentro del movimiento de las fibras sostenibles, además de la calidad superior, comodidad y durabilidad, han hecho de TENCEL(TM) una elección natural para AKEMI.

Lenzing y Solvay presentan una colaboración ecológica para un nuevo tejido sostenibleSolvay y Lenzing se han asociado para crear nuevos e innovadores tejidos obtenidos de lo mejor de la oferta de ambas empresas. El nuevo tejido ha sido creado mediante la superposición de fibras lyocell de la marca TENCEL(TM) Active con la fibra pionera AMNI SOUL ECO® de Solvay, que incluye un material que trabaja en conjunto para mejorar los beneficios de los demás, lo que crea un material con una regulación térmica y de la humedad, comodidad e higiene inigualables.

TENCEL(TM) anunció la colaboración con el renombrado diseñador Giray Sepin en la Semana de la Moda Mercedes Benz en Estambul La colección otoño-invierno 2019 de Giray Sepin [http://www.giraysepin.com/] en colaboración con TENCEL(TM) fue presentada en la Semana de la Moda Mercedes Benz de Estambul y ofreció el estilo característico de la marca con un enfoque en la moda ecológica. La colección reimagina prendas funcionales en colores llamativos con una impresionante atención en los detalles.

TENCEL(TM) enriquece la oferta de hogar e interiores al incorporar REFIBRA(TM) a Heimtexil y al colaborar con la marca de lujo para el hogar Whinny en ChinaTENCEL(TM) ha comenzado a aventurarse en el desarrollo de fibras para el hogar e interiores al incorporar la tecnología REFIBRA(TM) a Heimtexil y al establecer una de las primeras asociaciones de marca de primer nivel de China con la marca de textiles de lujo para el hogar Whinny. Estos desarrollos abordaron la necesidad de una mayor transparencia en el sector y la creciente demanda de productos sostenibles.

Por qué reDEW8 hace lo que hace por el tejido vaqueroTENCEL(TM) habló con el copropietario de reDEW8, Peter Lantz, sobre la misión de la marca de combatir la moda desechable e insostenible y de desafiar la cultura de la moda rápida. Peter analiza cómo está utilizando esta colaboración con la marca TENCEL(TM) para motivar a otros a minimizar el impacto perjudicial de la moda en el medio ambiente al animar a los compradores a que consideren la preservación del medio ambiente, a que repiensen la calidad de las prendas de moda rápida y a que presionen para que haya más transparencia en la industria.

¿Por qué las chicas se pasan a lo masculino cuando se trata de pantalones vaqueros?El director creativo de Boyish Jeans, Jordan Nodarse, conversó con el equipo de TENCEL(TM) para hablar sobre el origen de la historia de Boyish Jeans, los proyectos más recientes y futuros, el concepto de producto, la sostenibilidad, las tendencias actuales y el propio recorrido de tejido vaquero de Jordan y, lo más importante, por qué eligieron usar fibras de la marca TENCEL(TM) para fabricar sus pantalones vaqueros.

TENCEL(TM) lanza campañas ecológicas en honor al Mes de la Tierra 2019 en EE. UU. y TaiwánComo parte de la estrategia medioambiental internacional de Lenzing, la empresa lanzó campañas en mercados clave como parte del Mes de la Tierra este año. TENCEL(TM) colaboró con la ONG estadounidense One Tree Planted en una nueva campaña titulada "From Trees, For Trees" donando árboles. También lanzó su primera iniciativa verde "Green Taiwan, Green Earth" en Taiwán al asociarse con Blue Magpie Tea y utilizar tecnología y un sistema de cultivo por contrato para proteger las granjas locales de té.

Haga clic aquí [https://www.tencel.com/news-and-events/] para obtener más información.

