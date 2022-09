El mayor estudio mundial revela la gran demanda de los consumidores de más noticias sobre religión y fe (2)

-El mayor estudio mundial revela la gran demanda de los consumidores de más noticias sobre religión y fe, junto con los bloqueos de los periodistas y editores

NUEVA YORK, 20 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Hoy se presenta el mayor estudio mundial sobre la fe y los medios de comunicación, que analiza la imagen de la fe y la religión en los medios de comunicación. Revela una fuerte demanda en todo el mundo de una mayor cobertura de la fe en los medios de comunicación, a pesar de que los periodistas y editores admiten que rara vez se fomenta la cobertura de estos temas en las redacciones.

El estudio recoge las opiniones de 9.000 ciudadanos de todo el mundo, así como de periodistas y editores de 18 países que cubren las principales religiones del mundo. La investigación fue encargada por la Faith and Media Initiative (FAMI) y realizada por la empresa de investigación de mercado global HarrisX.

El estudio refleja el sentimiento de la población en general de que la cobertura de los medios de comunicación puede perpetuar los estereotipos relacionados con la fe en lugar de protegerlos. También expone algunos de los factores que los periodistas y editores consideran que pueden dar lugar a estereotipos religiosos y confesionales en la cobertura informativa.

El estudio también señala el reconocimiento universal entre los periodistas y editores de que la cobertura de la fe y la religión necesita un reajuste. Recoge una visión detallada del complejo conjunto de factores que han creado el actual status quo que afecta a la cobertura editorial.

"Los datos revelan que la fe y la religión son un elemento central de la identidad personal en todo el mundo, ya que el 82% de los encuestados se consideran fieles, religiosos o espirituales", dijo Dritan Nesho, consejero delegado de HarrisX. "Sin embargo, los periodistas con los que hemos hablado creen que la cobertura de la fe y la religión está cada vez más marginada debido a todo tipo de factores, desde la economía de las redacciones hasta el miedo a "equivocarse"."

"En última instancia, la investigación apunta a un claro déficit global en la cobertura, el tratamiento y la calidad de la comprensión de la fe y la religión en los medios de comunicación modernos" añadió Nesho.

Las principales conclusiones del estudio sobre la fe y los medios de comunicación son las siguientes:

Los ciudadanos de todo el mundo ven la necesidad de una mejor representación de la fe y la religión en los medios de comunicación

El 63% de las personas de todo el mundo afirma que se necesitan contenidos de alta calidad sobre la fe y la religión en sus respectivos países.

El 53% de las personas en todo el mundo cree que la cobertura de los medios de comunicación ignora activamente la religión como un aspecto de la sociedad y la cultura actuales.

El 59% de las personas de todo el mundo cree que es importante que la cobertura de los medios de comunicación refleje un conjunto diverso de perspectivas religiosas en sus contenidos y reportajes.

El 56% de las personas en todo el mundo está de acuerdo en que debería haber una cobertura más matizada de las cuestiones religiosas complejas.

Los estereotipos religiosos son una preocupación mundial en relación con la fe y la cobertura religiosa

El 61% de las personas de todo el mundo afirma que la cobertura de los medios de comunicación suele perpetuar los estereotipos religiosos en lugar de abordarlos y protegerlos.

El 53% de las personas de todo el mundo piensa que los estereotipos religiosos deberían recibir el mismo nivel de atención que otros temas de estereotipos en los medios de comunicación.

Se necesitan portavoces más variados para representar la fe y la religión en la cobertura de medios

Más del 80% de las personas de todo el mundo consideran que los grupos religiosos y confesionales deben proporcionar a los medios de comunicación una mayor variedad de portavoces.

Los periodistas y editores admiten que existe un problema de estereotipos religiosos en la cobertura de los medios de comunicación y señalan que la falta de variedad de fuentes mediáticas y de portavoces de las organizaciones religiosas es una cuestión importante que, en su opinión, perpetúa el problema.

Los medios de comunicación coinciden en que la cobertura editorial sobre la fe y la religión se ha vuelto más marginal

El Estudio Mundial sobre Fe y Medios de Comunicación revela el complejo conjunto de factores que han influido en la forma en que se cubren la fe y la religión en los medios de comunicación, basándose en entrevistas directas con periodistas.

Todos los encuestados describieron la continua marginación de la cobertura de los medios de comunicación sobre la fe y la religión y citaron muchos factores que influyen en el aumento del desequilibrio de la información:

Economía de las redacciones: Los encuestados de los medios de comunicación informaron de que la reducción de los presupuestos ha provocado la falta de periodistas especializados en las redacciones. Mencionaron un "vacío" de las especialidades dentro de los equipos de noticias, dejando a los generalistas para cubrir temas como la fe y la religión.

Los encuestados de los medios de comunicación informaron de que la reducción de los presupuestos ha provocado la falta de periodistas especializados en las redacciones. Mencionaron un "vacío" de las especialidades dentro de los equipos de noticias, dejando a los generalistas para cubrir temas como la fe y la religión.

Miedo a equivocarse: Los medios de comunicación describen un "miedo" generalizado en las redacciones en torno a la cobertura de la religión. En una época definida por algunos como un momento en el que la religión se ha politizado cada vez más, la cobertura informativa -a menudo a gran velocidad- conlleva la aceptación tácita de que es imposible cubrir el tema con un nivel de matiz y sensibilidad dado el tiempo y los recursos disponibles.

Los medios de comunicación describen un "miedo" generalizado en las redacciones en torno a la cobertura de la religión. En una época definida por algunos como un momento en el que la religión se ha politizado cada vez más, la cobertura informativa -a menudo a gran velocidad- conlleva la aceptación tácita de que es imposible cubrir el tema con un nivel de matiz y sensibilidad dado el tiempo y los recursos disponibles.

Diversidad y dinámica de las redacciones: Los encuestados de los medios de comunicación de todas las regiones señalaron que los equipos de las redacciones rara vez representan la pluralidad de opiniones religiosas de la sociedad, lo que provoca una autolimitación a la hora de explorar la agenda religiosa. Entre los periodistas con una fuerte formación religiosa, existe la sensación de que podrían ser juzgados negativamente si cubrieran historias relacionadas con su fe o religión, debido a la preocupación de que esto plantee preguntas sobre su imparcialidad y corra el riesgo de dañar su reputación en la sala de redacción.

Los encuestados de los medios de comunicación de todas las regiones señalaron que los equipos de las redacciones rara vez representan la pluralidad de opiniones religiosas de la sociedad, lo que provoca una autolimitación a la hora de explorar la agenda religiosa. Entre los periodistas con una fuerte formación religiosa, existe la sensación de que podrían ser juzgados negativamente si cubrieran historias relacionadas con su fe o religión, debido a la preocupación de que esto plantee preguntas sobre su imparcialidad y corra el riesgo de dañar su reputación en la sala de redacción.

Clics para la controversia: Existe un consenso entre los encuestados de los medios de comunicación de que la fe y la religión no se consideran motores de la participación de los lectores. Los editores rara vez fomentan las historias en esta área a menos que correspondan a una narrativa de controversia, disidencia o escándalo. Esto va en contra del 63% de las personas que, a nivel mundial, afirmaron que se necesitan contenidos de alta calidad sobre fe y religión en sus respectivos países.

Existe un consenso entre los encuestados de los medios de comunicación de que la fe y la religión no se consideran motores de la participación de los lectores. Los editores rara vez fomentan las historias en esta área a menos que correspondan a una narrativa de controversia, disidencia o escándalo. Esto va en contra del 63% de las personas que, a nivel mundial, afirmaron que se necesitan contenidos de alta calidad sobre fe y religión en sus respectivos países.

La falta de portavoces agrava los estereotipos religiosos: Los medios de comunicación identificaron los estereotipos como un problema, y señalaron la falta de variedad de fuentes y portavoces de los grupos religiosos como una cuestión importante que perpetúa el problema. Muchos medios de comunicación afirman que la religión se posiciona con mayor frecuencia como una fuerza conservadora o extrema en la cobertura editorial y sugieren que esto impulsa la tendencia a buscar portavoces francos frente a los que están en el centro de la corriente principal.

"Este innovador estudio mundial sobre las actitudes de la gente, los periodistas y los editores hacia la cobertura de la fe y la religión en los medios de comunicación se utilizará como trampolín para un cambio positivo", dijo Brooke Zaugg, Vicepresidente de la Faith and Media Initiative. "Estos nuevos resultados ponen de manifiesto la urgente necesidad de ofrecer a los líderes religiosos un mejor acceso al poder y al alcance de los medios de comunicación, y a los medios una línea directa con los líderes religiosos para mejorar la comprensión de las creencias en el contexto de la sociedad moderna". "Si unimos nuestras fuerzas, podemos servir mejor a la humanidad garantizando una representación más precisa y equilibrada de todas las religiones en el periodismo y el entretenimiento en todo el mundo".

Puede seguir la conversación para FAMI en: Twitter, Facebook, Instagram, #faithandmedia, #FAMI para HarrisX: Twitter y LinkedIn

Para consultas de medios, contacto:

Perri Dorset, Rakhee Rathod y Leila Hrycyszyn en: HarrisX@transatlanticent.com

Corinne Gorda en: Corinne@rokksolutions.com

Acerca del Global Faith and Media Study El Estudio Mundial sobre Fe y Medios de Comunicación representa las opiniones de 9.489 entrevistas cuantitativas realizadas entre agosto y septiembre de 2022. Las encuestas se llevaron a cabo en 18 países de todo el mundo, con regiones seleccionadas para cubrir las principales religiones del mundo en América del Norte, Europa, América del Sur, Asia, África y Oriente Medio. Además, se recogieron las opiniones de los medios de comunicación a través de 30 entrevistas cualitativas en profundidad con periodistas y editores de la misma zona geográfica. Para descargar el informe, visite: http://index.faithandmedia.com/data

El estudio es el primer informe emblemático del Faith and Media Index, una nueva plataforma lanzada por la Faith and Media Initiative, que se asociará con las instituciones más respetadas del mundo para construir una sólida plataforma de investigación y datos. El Índice incluirá perspectivas originales sobre el panorama mundial de la fe y los medios de comunicación, la identificación temprana de tendencias y oportunidades de colaboración, así como un sólido recurso de datos para periodistas, editores y creadores de contenidos. La primera edición del Estudio Mundial sobre Fe y Medios de Comunicación fue financiada, en parte, por una subvención de la Radiant Foundation

Acerca de la Faith and Media Initiative La Faith and Media Initiative (FAMI) es una organización sin ánimo de lucro que conecta y proporciona recursos a una red global y diversa de miembros de los medios de comunicación, creadores de contenidos, líderes religiosos y miembros de la comunidad que trabajan juntos para garantizar una representación precisa y equilibrada de todas las religiones en el entretenimiento y el periodismo. El trabajo hasta la fecha ha sido impulsado por un grupo de trabajo exploratorio, que incluye a diversos expertos de la fe, los medios de comunicación, el mundo académico y los negocios. El grupo de trabajo se ha comprometido a crear estrategias para el cambio, desde la creación de coaliciones, la formación en fluidez, la investigación y el reconocimiento de los individuos y las empresas que lideran el camino. Más información sobre la Faith and Media Initiative aquí.

Acerca de HarrisX HarrisX es una consultora de investigación líder a nivel mundial que realiza importantes estudios de mercado, encuestas sobre políticas públicas y estudios de ciencias sociales en más de 40 países de todo el mundo. Forma parte de Stagwell Global y es la empresa hermana de Harris Poll, que lleva realizando encuestas de opinión pública a nivel internacional desde 1963.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1900301/Faith_and_Media_Initiative_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1900302/HarrisX_Logo.jpg